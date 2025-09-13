Khi người trẻ hóa thân thành “Sứ giả Trung thu” tạo nên mùa trăng cổ tích

Trung thu không chỉ là rước đèn phá cỗ, mà còn là một phần di sản văn hóa kết nối các thế hệ, nơi tinh thần đoàn viên và những câu chuyện về chú Cuội, chị Hằng được mẹ cha truyền lại cho con trẻ. Chính từ những ký ức trong trẻo ấy, nhiều bạn trẻ hôm nay đã chọn cho mình cách đặc biệt để gìn giữ và gửi trao "phép màu Trung thu" đến thế hệ mai sau. Họ trở thành những "sứ giả" thầm lặng, mang đến cho mọi em nhỏ, ở bất cứ nơi đâu, một mùa trăng diệu kỳ với những ký ức rực rỡ sắc màu.

Dành một ngày nghỉ lan tỏa phép màu Trung thu đến các em nhỏ

Hằng năm, cứ mỗi độ trăng rằm tháng Tám, nhiều câu lạc bộ, hội nhóm sinh viên lại tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt. Họ tự tay làm lồng đèn, nướng bánh, gói quà, tập văn nghệ, gây quỹ và đem cả "đêm hội trăng rằm" đến với những nơi còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Những bạn trẻ ấy không mang danh xưng lớn lao, chỉ có trái tim ấm áp và tinh thần sẻ chia. Một ngày nghỉ của họ biến thành "One Day Off for Magic", nơi mỗi chiếc đèn lồng, mỗi hộp bánh, mỗi tiếng trống múa lân là một mảnh ghép thắp sáng nụ cười và gieo hy vọng cho trẻ thơ.

Chương trình Ngày hội hiến máu Trung Thu Cho Em là một trong những hành trình đặc biệt như vậy. Suốt 12 năm qua, chương trình đã tuyên truyền vận động được hàng nghìn đơn vị máu quý giá dành tặng cho các em bệnh nhi, cùng hàng trăm phần quà và những đêm hội ngập tràn ánh sáng, tiếng cười.

Người trẻ cùng lan tỏa tình yêu thương và trách nhiệm xã hội trong ngày Tết Trung thu (Ảnh: Trung Thu Cho Em - Thắp sáng tuổi thơ Việt)

Mỗi chúng ta cũng là Sứ giả lan tỏa niềm vui Trung thu đến mọi người

Mỗi mùa Trung thu về, người trẻ còn tìm cho mình những cách rất riêng để lan tỏa niềm vui. Càng gần đến ngày rằm tháng Tám, các góc phố lại càng rộn ràng bởi sức sáng tạo và nhiệt huyết đậm chất Gen Z.

Các lớp học làm đồ thủ công góp phần giữ gìn, lan tỏa nét đẹp văn hóa xưa (Ảnh: Lam Phong studio)

Ở các khu phố, là hình ảnh những nhóm bạn trẻ quây quần cùng trẻ nhỏ, tỉ mỉ cắt dán, khoan đục, biến lon nước ngọt, giấy màu hay thanh tre nứa thành chiếc đèn lồng lung linh, sáng cả góc trời.

Có nhóm bạn lại mở workshop làm bánh nướng, bánh dẻo, để trẻ em và người lớn cùng trải nghiệm cảm giác tự tay nhào bột, nặn nhân, rồi háo hức chờ đợi mẻ bánh thơm lừng vàng óng ra lò. Bên cạnh đó, nhiều lớp học làm gốm, nặn tượng, làm đồ thủ công cũng được tổ chức, giúp các em nhỏ được tự tay tạo hình, tô màu ông Địa, chú Tễu… như một cách kết nối với nét đẹp văn hóa xưa.

Thông qua những hoạt động sáng tạo, người trẻ khoác lên Trung thu một sắc màu mới: tươi trẻ, ấm áp và đậm tinh thần gắn kết cộng đồng (Ảnh: Lam Phong studio)

Không khí Trung thu cũng trở nên sôi động hơn với những đêm hội nhỏ do chính các bạn trẻ tổ chức. Thông qua tiết mục múa lân, rước đèn, phá cỗ, trẻ em được sống trọn vẹn trong không khí Tết Đoàn viên. Trên mạng xã hội, tinh thần rằm tháng Tám cũng được lan tỏa qua những hình ảnh, clip bày biện mâm cỗ, rước đèn, hay những thước phim ngắn gợi nhớ câu chuyện tuổi thơ. Đâu đó trong các con ngõ nhỏ, còn là những buổi tụ tập ngắm trăng hay cùng nhau diễn một màn múa lân đầy ngẫu hứng.

Những Sứ giả Trung thu giúp ngày Tết Đoàn viên vừa giữ được nét đẹp truyền thống, vừa tạo nên ký ức đáng nhớ cho thế hệ mai sau

Những hoạt động nhỏ bé, chân thành ấy đã góp phần giữ cho Trung thu luôn rộn ràng và tiếp tục được truyền lại như một ký ức đẹp cho thế hệ mai sau. Và cũng chính trong những câu chuyện bình dị mà giàu cảm hứng từ các bạn trẻ, ta thấy rõ hơn rằng "Sứ giả Trung thu" không là ai đó xa xôi, mà có thể là bất cứ ai trân trọng giá trị văn hóa, yêu thương và mong muốn đem niềm vui, ký ức rực rỡ sắc màu đến các em nhỏ. Bởi khi cùng nhau thắp sáng đêm trăng cho trẻ thơ, chúng ta cũng đang gìn giữ và trao truyền những giá trị đẹp đẽ nhất của Trung thu: sự gắn kết, sẻ chia và niềm tin vào điều tốt lành.

Trung thu này, hãy dành một ngày nghỉ để hóa thân thành "Sứ giả Trung thu". Cùng nhau, ta gìn giữ phép màu của ngày rằm tháng Tám, để những ký ức về một mùa trăng diệu kỳ luôn trọn vẹn trong nụ cười trẻ thơ.