3 tháng cuối 2025, đây là 4 kiểu người EQ cao dễ dàng vượt qua cơn bão “thanh lọc”

Năm 2025 đánh dấu bước sang một chu kỳ mới của nền kinh tế và môi trường làm việc. Trong bối cảnh doanh nghiệp liên tục cắt giảm chi phí, tinh gọn bộ máy, áp lực “thanh lọc” nhân sự ngày càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, ngoài năng lực vượt trội, những người có trí tuệ cảm xúc (EQ) cao vẫn giữ được vị thế vững vàng trong tập thể. Họ không chỉ tồn tại mà còn tỏa sáng trong những giai đoạn khó khăn.

Dưới đây là 4 kiểu người EQ cao mà dù “hết năm số 9”, sự hiện diện của họ trong tổ chức vẫn vô cùng cần thiết. Chỉ cần bạn sở hữu một trong những đặc điểm này, cơ hội để đi qua làn sóng “thanh lọc” gần như chắc chắn.

1. Người biết điều tiết cảm xúc, không để áp lực chi phối

Môi trường làm việc hiện nay luôn gắn với deadline gấp gáp, KPI khắt khe, và những biến động bất ngờ. Phần lớn nhân sự dễ bị cuốn vào cảm xúc tiêu cực: nóng nảy, mất kiên nhẫn hoặc suy sụp khi gặp thất bại.

Ngược lại, người có EQ cao biết cách quản lý tâm trạng. Họ giữ bình tĩnh, phản ứng chậm rãi và cân nhắc. Thay vì than phiền, họ tìm hướng giải quyết. Chính sự điềm tĩnh này khiến họ trở thành “điểm tựa” tinh thần cho cả nhóm. Trong mắt lãnh đạo, một nhân viên có thể kiểm soát được bản thân thường có giá trị hơn gấp nhiều lần so với một cá nhân tài năng nhưng dễ bùng nổ cảm xúc.

Khi khủng hoảng xảy ra, người biết điều tiết cảm xúc không chỉ tự bảo vệ mình mà còn giúp tập thể tránh hoảng loạn. Đây là năng lực mà máy móc, AI khó lòng thay thế.

2. Người có khả năng thấu hiểu và kết nối với người khác

EQ không chỉ nằm ở bản thân mà còn thể hiện ở cách ta đối xử với người khác. Những cá nhân biết lắng nghe, đồng cảm và tạo ra sự kết nối chân thành luôn được đồng nghiệp yêu mến và cấp trên tin cậy.

Trong một tổ chức, kỹ năng chuyên môn giỏi có thể giúp hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng để nhóm vận hành trơn tru, cần những “chất keo” gắn kết con người. Đó chính là vai trò của người thấu hiểu và biết kết nối.

Người EQ cao thuộc nhóm này thường đóng vai trò như “cầu nối”, xóa bỏ xung đột, tạo bầu không khí tích cực. Trong những giai đoạn tái cơ cấu, lãnh đạo hiếm khi buông bỏ nhân sự có khả năng giữ cho đội ngũ ổn định. Bởi mất đi họ, chi phí vô hình từ mâu thuẫn nội bộ có thể còn nặng nề hơn việc cắt giảm nhân sự.

3. Người linh hoạt, thích nghi nhanh với thay đổi

Một trong những biểu hiện quan trọng của EQ cao là khả năng thích nghi. Khi thị trường biến động, doanh nghiệp thay đổi chiến lược, người có EQ cao không kháng cự, cũng không chìm trong hoang mang. Họ nhanh chóng chấp nhận thực tế mới, tìm cách nâng cấp kỹ năng, điều chỉnh lối làm việc để phù hợp.

Khả năng thích nghi là “tấm hộ chiếu” giúp nhân sự đi qua bất kỳ đợt thanh lọc nào. Bởi nếu một cá nhân không chịu đổi mới, họ sẽ trở thành gánh nặng. Ngược lại, một người linh hoạt giống như “nước”, có thể chảy theo nhiều hình dạng, vẫn giữ được giá trị trong mọi tình huống.

Thực tế cho thấy, trong thời kỳ công nghệ và AI bùng nổ, những người kiên định nhưng biết thích ứng chính là nhóm được doanh nghiệp giữ lại đến cùng.

4. Người biết truyền cảm hứng và tạo năng lượng tích cực

Một tập thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, mất động lực khi liên tục phải đối diện với áp lực chỉ tiêu. Lúc này, vai trò của những người biết lan tỏa năng lượng tích cực trở nên cực kỳ quan trọng.

Đây không phải là sự lạc quan mù quáng, mà là khả năng truyền cảm hứng thực sự: giúp đồng đội nhìn thấy cơ hội trong thách thức, nhắc nhở tập thể về mục tiêu lớn hơn, thắp lại tinh thần chiến đấu.

Người EQ cao dạng này thường được xem như “ngọn đèn” trong đội ngũ. Họ không chỉ giữ cho chính mình tinh thần mạnh mẽ mà còn lan tỏa nó đến những người xung quanh. Một nhà quản lý giỏi sẽ luôn biết trân trọng và giữ lại nhân sự có năng lực đặc biệt này.

Sự nghiệp của mỗi người không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng cứng, bằng cấp hay kinh nghiệm, mà ngày càng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ EQ. Bước qua thời gian này, thị trường lao động chắc chắn sẽ tiếp tục chứng kiến những đợt “thanh lọc”. Nhưng nếu bạn sở hữu ít nhất một trong bốn đặc điểm trên: điềm tĩnh, thấu hiểu, thích nghi, hoặc truyền cảm hứng thì gần như không bao giờ phải lo lắng bị bỏ lại.