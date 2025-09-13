Bức tranh mẹ ruột và mẹ kế của học sinh lớp 3 khiến cả mạng xã hội sôi lên

Mới đây, một câu chuyện nhỏ nhưng đầy cảm xúc đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội: bức tranh vẽ gia đình của một học sinh lớp 3 với hai người mẹ - một ở thiên đường, một đang nắm tay em - đã khiến hàng ngàn người xúc động.

Ảnh minh hoạ

Trong buổi triển lãm tranh tại một trường tiểu học ở Hà Nội, đề bài mà cô giáo đưa ra rất quen thuộc: "Gia đình em". Các bức tranh đầy màu sắc lần lượt được treo lên tường lớp. Trong số đó, bức tranh của bé gái lớp 3 nhanh chóng thu hút sự chú ý: em vẽ một gia đình có ba người bố, em, và hai người mẹ.

Một người mẹ mặc váy vàng, người còn mặc váy đỏ, cả 2 đều đang nắm tay em. Bên dưới bức tranh, em nắn nót viết: "Gia đình em có hai mẹ. Một mẹ ở trên trời, một mẹ ở cạnh em."

Ảnh minh hoạ

Theo chia sẻ từ cô giáo chủ nhiệm, bé gái mất mẹ ruột cách đây 4 năm. Người bố sau đó tái hôn. Điều khiến nhiều người rưng rưng là cách em nhìn nhận về mẹ kế: không phủ nhận sự tồn tại của mẹ ruột, nhưng cũng không gạt bỏ mẹ kế khỏi "bức tranh gia đình".

"Em là đứa trẻ khá trầm lặng, nhưng khi vẽ tranh này, em cười rất nhiều. Em còn nói: 'Con muốn cả hai mẹ đều nhìn thấy con vui vẻ', khiến chúng tôi ai cũng xúc động," cô giáo kể lại.

Một phụ huynh có mặt hôm đó đã chụp lại bức tranh và chia sẻ lên Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: "Bức tranh nhỏ mà khiến mình nghẹn. Tình yêu của trẻ con trong sáng đến mức người lớn cũng phải soi lại cách mình cư xử".

Nhiều người cho biết họ đã khóc khi nhìn thấy bức tranh và đọc câu chuyện:

"Người mẹ kế trong tranh chắc hẳn đã yêu thương bé thật lòng. Trẻ con không biết giả dối đâu. Nhìn cách em đặt cả hai mẹ cạnh nhau, mình thấy vừa xót xa vừa ấm áp." "Không phải ai cũng đủ bao dung để chấp nhận quá khứ của chồng. Người mẹ kế này xứng đáng được trân trọng. Cầu mong gia đình họ hạnh phúc." "Bé con đã cho người lớn một bài học: không cần chọn yêu ai nhiều hơn, chỉ cần yêu cả hai. Ước gì người lớn cũng học được cách yêu đơn giản như vậy." "Mình cũng là mẹ kế, đọc câu chuyện mà rơi nước mắt. Chỉ mong một ngày nào đó con riêng cũng vẽ mình trong bức tranh gia đình nó." "Có lẽ người mẹ ở thiên đường cũng mỉm cười khi thấy con mình được yêu thương như vậy. Đây mới là điều quan trọng nhất." "Việc em đưa cả mẹ ruột và mẹ kế vào bức tranh cho thấy em đã dung hòa được cảm xúc mất mát và chấp nhận sự hiện diện của người mới. Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình chữa lành tâm lý cho trẻ."

Câu chuyện "bức tranh hai người mẹ" nhắc nhở nhiều người về giá trị của sự cảm thông trong những gia đình có "mẹ kế - con riêng". Không ai có thể thay thế người đã mất, nhưng yêu thương thì có thể bù đắp.

Trong một xã hội mà nhiều câu chuyện mẹ kế con riêng chỉ gắn liền với mâu thuẫn, câu chuyện này như một làn gió mát, cho thấy vẫn có những gia đình chọn yêu thương thay vì xung đột. Và đôi khi, một bức tranh của đứa trẻ lớp 3 cũng đủ để người lớn học cách yêu thương lại từ đầu.

Một cách dạy con hiệu quả trong hoàn cảnh này là đối thoại cởi mở. Thay vì né tránh, phụ huynh có thể cùng con nói về người mẹ đã mất, về lý do vì sao gia đình có thêm một người mới, nhấn mạnh rằng tình yêu dành cho con không hề vơi đi. Khi trẻ cảm thấy được lắng nghe, con sẽ dễ mở lòng hơn với mẹ kế.

Bên cạnh đó, người lớn cần xây dựng thói quen sinh hoạt chung để nuôi dưỡng tình cảm: ăn cơm cùng nhau, cùng làm việc nhà, cùng tham gia một sở thích. Những hoạt động nhỏ này giúp mẹ kế dần trở thành một phần của ký ức hạnh phúc mới, không chỉ là "người ngoài".

Quan trọng nhất là sự công bằng và kiên nhẫn. Phụ huynh nên tránh so sánh giữa mẹ ruột và mẹ kế, tránh yêu cầu con "phải gọi mẹ" hay "phải thân thiết ngay". Tình cảm cần thời gian để hình thành. Khi có xung đột, người lớn nên giải quyết riêng, không tranh cãi trước mặt con để tránh gây thêm tổn thương.

Một gia đình có mẹ kế hòa hợp là khi cả người lớn lẫn trẻ con đều cảm thấy được yêu thương và tôn trọng. Người mẹ kế không cần trở thành "bản sao" của mẹ ruột, mà chỉ cần trở thành một người yêu thương thật lòng.

Và khi trẻ cảm nhận được sự chân thành đó, con sẽ tự nhiên đưa cả hai người mẹ vào "bức tranh gia đình" trong tim mình.