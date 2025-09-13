Chỉ cần tránh 11 thói quen nhỏ này, bạn sẽ không bao giờ chật vật vì tiền

Nhiều người thiếu kiến thức tài chính dễ rơi vào vòng xoáy khó khăn vì những thói quen xấu hằng ngày. Ngược lại, những người không chật vật tiền bạc biết tránh các thói quen này và chủ động xây dựng lối sống cân bằng, vừa vững vàng tài chính, vừa tốt cho sức khỏe và các mối quan hệ.

Thực tế, việc tiêu xài quá mức thường xuất phát từ bất ổn cảm xúc, cô đơn hay nỗi sợ hãi. Tiền được dùng như cách tìm sự thoải mái tức thì, nhưng lại đe dọa sự an toàn lâu dài. Vì vậy, kiến thức tài chính không chỉ là tiết kiệm, mà còn là thay đổi tư duy và hình thành thói quen lành mạnh mỗi ngày.

1. Mua sắm trực tuyến bốc đồng

Sự tiện lợi của mua sắm online khiến nhiều người dễ chi tiêu quá tay. Nghiên cứu trên Computers in Human Behavior cho thấy những người thiếu kiến thức tài chính đặc biệt dễ rơi vào bẫy mua sắm bốc đồng này. Người vững vàng về tiền bạc thường tự tạo “khoảng chờ” trước khi mua hoặc chọn mua trực tiếp tại cửa hàng. Ngay cả khi thêm hàng vào giỏ để thỏa mãn cảm giác chờ đợi rồi… không mua, họ cũng đã tránh được khoản chi tiêu không cần thiết.

2. Ăn ngoài thường xuyên

Từ đồ ăn nhanh vì tiện lợi đến các buổi tụ tập cùng bạn bè vì áp lực xã hội, việc này đều gây ảnh hưởng cho tài chính dài hạn. Một khảo sát của Drive Research còn cho thấy nhiều người chi gần 50 USD/tháng chỉ để đi cà phê. Người quản lý tài chính tốt biết nói “không” đúng lúc, tự nấu ăn hoặc hẹn gặp bạn theo cách ít tốn kém hơn.

Ảnh minh hoạ.

3. Để nợ thẻ tín dụng

Thói quen để nợ thẻ tín dụng kéo dài khiến lãi suất dồn lại thành gánh nặng. Người ổn định tài chính không bao giờ mang dư nợ từ tháng này sang tháng khác. Nếu không có khả năng trả ngay, họ sẽ không tiêu.

4. Chi quá tay cho quà tặng

Nhiều người tiêu nhiều tiền cho quà lễ, quà sinh nhật không chỉ để thể hiện tình cảm mà còn để gây ấn tượng. Người không chật vật về tiền bạc thì khác: Họ lên kế hoạch từ sớm, dành tiền cho dịp lễ để không phải nợ nần. Họ cũng sẵn sàng nói thẳng khả năng tài chính với người thân, tránh gánh nặng vì “sĩ diện”.

5. Bỏ qua ngân sách

Người thông minh tài chính không viện cớ để phá vỡ ngân sách đã lập, ngay cả khi chịu áp lực từ bạn bè. Họ kiên định, khi hết phần chi cho giải trí, họ nói “không”. Thay vì mua vui bằng tiêu tiền, họ tìm những cách lành mạnh để lấp khoảng trống cảm xúc, như tập thể dục, học kỹ năng mới, hay đơn giản là trò chuyện cùng bạn bè.

Ảnh minh hoạ.

6. Trễ hạn thanh toán

Hóa đơn, tiền thuê nhà, tiền điện nước… luôn được họ trả đúng hạn. Việc chậm trễ không chỉ mất phí phạt mà còn ảnh hưởng xấu tới điểm tín dụng. Người có kỷ luật tài chính luôn lên kế hoạch trước để chắc chắn có tiền chi trả, thay vì để rơi vào tình huống “trễ hạn bất đắc dĩ”.

7. Ưa chuộng hàng hiệu

Nhiều người chọn mua thương hiệu lớn chỉ vì yếu tố hình thức. Người vững vàng về kiến thức tài chính, họ biết tận dụng lợi thế tiết kiệm từ các sản phẩm thay thế, vẫn đảm bảo được chất lượng nhưng tránh được áp lực tài chính không cần thiết. Với họ, giá trị thực tế quan trọng hơn “mác” thương hiệu.

8. Không lập kế hoạch cho tương lai

Sống trọn vẹn khoảnh khắc hiện tại có nhiều lợi ích cho sức khỏe tinh thần, nhưng nếu quá tập trung vào “hôm nay” mà quên đi ngày mai thì sẽ dễ sa vào chi tiêu thiếu kiểm soát. Người khôn ngoan biết cân bằng: Vừa tận hưởng hiện tại, vừa tiết kiệm và lập kế hoạch cho tương lai, từ quỹ khẩn cấp đến kế hoạch chi tiêu dài hạn.

Ảnh minh hoạ.

9. Chi phí đi lại đắt đỏ

Một khảo sát của Clever cho thấy người đi làm trung bình chi gần 20% thu nhập chỉ để đi lại. Người không chật vật tiền bạc thường tìm cách giảm gánh nặng này: Đi bộ, đi xe đạp, đi chung xe, sử dụng phương tiện công cộng, hoặc tận dụng làm việc tại nhà.

10. Làm việc không có danh sách việc cần làm

Từ đi chợ, xử lý công việc, đến thanh toán hóa đơn, họ luôn có danh sách việc cần làm. Theo một nghiên cứu về năng suất, người làm việc có kế hoạch có khả năng hoàn thành nhiệm vụ gấp đôi. Người thông minh tài chính tận dụng công cụ này để quản lý thời gian, công việc và cả tiền bạc.

11. Không có quỹ khẩn cấp

Khi không có quỹ dự phòng, trong trường hợp gặp khó khăn hay tình huống bất ngờ xảy ra, họ phải vay nợ, khiến tình hình càng tồi tệ. Người ổn định tài chính hiểu rõ, quỹ khẩn cấp không chỉ là tấm lá chắn bảo vệ tiền bạc, mà còn giúp an tâm tinh thần.

Tránh xa 11 thói quen trên chính là chìa khóa để bảo vệ tài chính, xây dựng sự vững vàng lâu dài và một cuộc sống an tâm hơn.

Theo Yourtango