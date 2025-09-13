"Không thể sống yên" với 6 mỹ nhân Việt có đôi chân dài nuốt nuồn nuột, đứng im thôi cũng có hào quang

Ở đất nước hơn 100 triệu dân, chuyện có nhiều mỹ nhân xinh đẹp chẳng hề hiếm. Thế nhưng trong dàn gái đẹp Việt, vẫn có những gương mặt khiến netizen phải trầm trồ riêng biệt nhờ đôi chân cực phẩm. Không chỉ là chiều cao nổi bật hay vóc dáng chuẩn chỉnh, mà chính đôi chân nuột nà, dài thẳng, quyến rũ mê man đã giúp họ chiếm trọn spotlight mỗi lần xuất hiện.

Hương Liên

Hương Liên vốn là mỹ nhân có tiếng trên MXH. Cô nàng có xuất phát điểm là gái xinh trên TikTok với nickname “mỹ nhân nụ cười” rồi trở thành người mẫu ảnh. Năm 2023, Hương Liên tham gia The Face, về team Vũ Thu Phương và càng nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.

Hương Liên

Ngoài nụ cười rạng rỡ, Hương Liên còn gây ấn tượng với đôi chân dài miên man, thẳng tắp và tỷ lệ cơ thể cực kỳ ăn ảnh. Cô nàng sở hữu vóc dáng cao ráo, mảnh mai, là kiểu hình thể mà chỉ cần đứng im thôi cũng đủ chiếm spotlight.

Gần đây nhất, người đẹp sinh năm 2k2 thu hút sự chú ý khi thông báo kết hôn, trở thành nàng dâu hào môn. Cuộc sống của cô nàng cũng có nhiều thay đổi, thường xuyên khoe đồ hiệu, những chuyến vi vu đáng ngưỡng mộ.

Những lần khoe đôi chân thon gọn, thẳng tắp của Hương Liên khiến nhiều người ghen tị

Cô nàng được ví như công chúa, có cuộc sống sáng chảnh sau kết hôn

Bâu Krysie

Bâu Krysie (Nguyễn Ngọc Phương Vy, sinh năm 2000) là một trong những hotgirl, người mẫu ảnh nổi đình đám cõi mạng. Năm 2023, người đẹp tham gia cuộc thi The Face Vietnam 2023 và giành được ngôi vị Á quân, nhận nhiều đánh giá cao. Mỗi khi xuất hiện, Bâu Krysie đều khiến nhiều người chú ý bởi vẻ đẹp tựa “nữ thần”. Cô nàng sở hữu gương mặt đẹp, làn da trắng cùng vóc dáng thanh mảnh, cuốn hút.

Bâu Kyrise được mệnh danh là "nữ thần" bởi visual cực phẩm

Bên cạnh đó với chiều cao 1m70, Bâu Krysie luôn khiến nhiều người mê mẩn với đôi chân thẳng tắp, thon gọn, không một chút khuyết điểm. Mỗi khi diện váy ngắn, mỹ nhân sinh năm 2k đều nhận được nhiều lời khen ngợi bởi đôi chân mà ai cũng ao ước.

Hiện tại, sau khi dính ồn ào về chuyện tình cảm với bạn trai tomboy, Bâu Krysie có phần kín tiếng hơn. Dẫu vậy, mỗi khi đăng ảnh trên MXH, cô nàng vẫn thu hút được hàng triệu lượt yêu thích từ cộng đồng mạng.

Người đẹp sinh năm 2000 sở hữu đôi chân mà ai cũng ao ước

Giao diện mới nhất của Bâu khiến nhiều người bất ngờ với mái tóc ngắn cá tính

Doãn Hải My

Từng gây chú ý khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My hiện nay được biết đến nhiều hơn với vai trò là vợ của cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Bên cạnh gương mặt xinh xắn, khí chất dịu dàng đúng chuẩn con gái Hà Nội, Doãn Hải My còn gây ấn tượng bởi đôi chân dài và thon gọn.

Mỹ nhân sinh năm 2k1 cũng sở hữu chiều cao ấn tượng, tỷ lệ body đẹp với đôi chân dài miên man, vòng eo nhỏ. Cũng chính bởi vậy mà dù diện trang phục nào, Doãn Hải My cũng đều được nhận xét là cuốn hút khó rời mắt.

Doãn Hải My

Không những vậy sau khi sinh quý tử đầu lòng, vóc dáng của Doãn Hải My cũng gần như không thay đổi. Cô nàng vẫn luôn xuất hiện với ngoại hình thon gọn, gương mặt đẹp không góc chết. Cuộc sống của Doãn Hải My cũng khiến nhiều người mến mộ bởi được chồng cưng chiều, gia đình có điều kiện, lúc nào cũng vui vẻ và thoải mái.

Đôi chân mà ai nhìn cũng mê!

Thanh Thanh Huyền

Chắc chắn không thể vắng mặt trong danh sách những mỹ nhân có đôi chân “cực phẩm” bởi Thanh Thanh Huyền nổi tiếng với đôi chân dài 1m1. Không chỉ tham gia các cuộc thi sắc đẹp, điều khiến nhiều người nhớ đến Thanh Thanh Huyền là vai trò MC song ngữ, bắn tiếng Anh siêu mượt.

Trên sân khấu, nữ MC luôn chiếm spotlight nhờ thần thái tự tin cũng đôi chân nuột nà. Cô nàng cũng thường khéo léo chọn những bộ đồ tôn dáng, khoe trọn lợi thế hình thể quyến rũ, cuốn hút. Được biết để có vóc dáng 0% mỡ thừa này, Thanh Thanh Huyền chăm chỉ luyện tập các bộ môn thể thao. Cô nàng chơi từ tennis, pickleball đến gym, chạy bộ,...

MC Thanh Thanh Huyền

Nữ MC sở hữu đôi chân dài 1m1

Hiện tại, Thanh Thanh Huyền đang là một trong những gương mặt MC nổi bật, liên tục góp mặt tại các sự kiện lớn nhỏ, đồng thời duy trì hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp và được rất nhiều người yêu mến. Chỉ có điều cô nàng vẫn còn độc thân, kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Thanh Thanh Huyền duy trì vóc dáng bằng việc chơi nhiều môn thể thao

Lọ Lem

Ái nữ nhà MC Quyền Linh - Lọ Lem (Mai Thảo Linh, SN 2006) vốn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Cô bạn gây ấn tượng bởi gương mặt xinh đẹp, có nhiều tài lẻ và cách ứng xử tinh tế, EQ cao.

Càng lớn, Lọ Lem càng nhận nhiều lời khen bởi visual của mình. Không chỉ có da trắng, mặt xinh, con gái MC Quyền Linh còn khiến nhiều người phải xuýt xoa với vóc dáng cân đối, đôi chân đẹp không tỳ vết. Lọ Lem hiện tại đang sở hữu chiều cao 1m73, được nhiều người khuyên nên tham gia thi Hoa hậu.

Lọ Lem ngày càng xinh đẹp, cuốn hút

Khoảnh khắc đời thường đôi chân như phát sáng của Lọ Lem

Tuy nhiên hiện tại, Lọ Lem vẫn tập trung nhiều vào việc học văn hóa, tìm hiểu về chuyên ngành kinh doanh. Bên cạnh đó, vẻ chững chạc, trưởng thành và tự lập của cô nàng cũng được cho là yếu tố giúp Lọ Lem trở nên thu hút.

Ái nữ sở hữu chiều cao 1m73

Hạt Dẻ

Không hề thua kém chị gái Lọ Lem, Hạt Dẻ (Mai Thảo Ngọc, SN 2008) cũng là một “cực phẩm” được dân tình thả tim rần rần trên MXH. Cô bạn gây chú ý nhờ vẻ ngoài hiện đại, cá tính nhưng vẫn đầy nữ tính.

Lợi thế lớn nhất của cô chính là đôi chân dài cân đối, thon gọn và mượt mà, chẳng khác nào người mẫu chuyên nghiệp. Trên trang cá nhân, Hạt Dẻ thường xuyên chia sẻ những hình ảnh diện quần short, váy ngắn hoặc outfit khoẻ khoắn để tôn dáng, khiến đôi chân trở thành tâm điểm.

Được biết, chiều cao hơn 1m70, Hạt Dẻ hiện cũng đang là thành viên trong đội bóng rổ của trường, thường xuyên tham gia thi đấu. Ngoài ra càng lớn, cô bạn càng trổ mã, có nhiều thay đổi trong phong cách thời trang khiến dân tình khó rời mắt.

Hạt Dẻ

Đôi chân dài miên man của Hạt Dẻ

Hạt Dẻ cũng sở hữu gu thời trang ấn tượng

