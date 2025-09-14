Từ giấc mơ châu Âu đến khu vườn 400m2: Người phụ nữ trung niên biến biệt thự thành thiên đường hoa bốn mùa

Ước mơ từ một chuyến đi

Chị Amy vốn yêu thích du lịch và văn học châu Âu. Sau chuyến thăm cung điện Schönbrunn, niềm mơ ước có một khu vườn cỏ rộng càng mãnh liệt. Đến năm 2017, khi chuyển vào biệt thự với khuôn viên hơn 400m², chị bắt tay vào hành trình làm vườn của riêng mình.

Ban đầu, khu đất trống chỉ là những mảnh vườn hoang. Nhưng chị đã tự thiết kế, phân khu chức năng: bãi cỏ rộng, giàn hoa, vườn rau, hồ bơi, thậm chí cả hệ thống phun nước tự động. “Tôi muốn mỗi góc đều vừa hữu dụng vừa có tính thẩm mỹ, giống những khu vườn châu Âu tôi từng ngưỡng mộ”, chị chia sẻ.

Công sức đổi lại mùa hoa rực rỡ

Công việc làm vườn chiếm gần như toàn bộ thời gian rảnh của chị: trồng cây, bón phân, cắt tỉa, tưới nước, nhổ cỏ. Mùa hè, riêng bãi cỏ phải cắt hai tuần một lần. Nhưng thành quả xứng đáng:

Mùa xuân: hoa anh đào, hoa đào, hoa hồng, tulip nở rộ. “Mỗi khi gió thổi, cánh hoa bay đầy trời, lãng mạn chẳng khác nào tranh vẽ.”

Mùa hè: cẩm tú cầu, hoa giấy, mẫu đơn, diên vĩ, loa kèn đỏ… lần lượt khoe sắc. Vườn rau xanh mướt, mang lại nguyên liệu sạch cho gia đình.

Mùa thu: lá cây ngả vàng, hoa chậm rãi tàn, cảnh vườn đượm sắc hổ phách.

Mùa đông: cây cối ngủ yên, lá rụng bay như bướm, tạo những đường cong nghệ thuật trong gió.

Vườn hoa – nơi gắn kết và sẻ chia

Khu vườn không chỉ là niềm vui riêng mà còn trở thành chốn gặp gỡ. Bạn bè thường đến chụp ảnh, trò chuyện. Hàng xóm ghé thăm để chiêm ngưỡng hoa nở. Thậm chí, chị còn được mời chia sẻ kinh nghiệm thiết kế sân vườn.

Con trai đi làm xa, chị Amy tìm thấy niềm an ủi nơi thiên nhiên. “Đây là thiên đường của tôi, nơi tôi trở lại làm bạn với hoa lá và cũng là nơi tôi cảm nhận hạnh phúc giản dị mỗi ngày”.

Từ rau sạch đến triết lý sống

Ngoài hoa, khu vườn rau cũng là điểm tự hào. Những luống cà chua, cải xanh, bí ngô… mọc dưới giàn vòm vừa tiện lợi vừa đẹp mắt. Thu hoạch mỗi mùa, chị có rau sạch cho gia đình, đồng thời cảm nhận rõ giá trị của “gieo gì gặt nấy”.

“Làm vườn dạy tôi biết kiên nhẫn. Mỗi ngày nhìn nụ hoa hé nở, tôi thấy mình học cách chậm lại, tận hưởng từng khoảnh khắc”, chị Amy tâm sự.

5 năm cho một khu vườn mơ ước

Sau 5 năm, khu vườn đã định hình. Mỗi sáng, chị dọn dẹp sân rồi ngồi ăn sáng giữa ánh nắng đầu hè, nghe tiếng chim hót, ngắm hoa nở. Quả mận chín được bảo vệ bằng túi chống côn trùng, hoa hồng leo nở như bầu trời sao.

Chị Amy nói: “Nhờ có ước mơ, cuộc sống không tẻ nhạt. Khi tìm thấy đam mê thực sự, chúng ta có thể sống hạnh phúc như trẻ thơ. Tôi không cần ngưỡng mộ ai, bởi chính khu vườn này đã là cảnh đẹp nhất của riêng tôi”.

Góc lưu ý nhỏ cho độc giả yêu vườn: Nếu muốn bắt đầu làm vườn, nên lựa chọn cây phù hợp khí hậu, ưu tiên loại hoa nở theo mùa để có sắc màu quanh năm. Đồng thời, việc phân khu khoa học ngay từ đầu sẽ giúp tiết kiệm nhiều công sức bảo dưỡng.