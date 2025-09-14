Giải thích hiện tượng người sinh năm 1990 - 1996 như "yêu tinh không tuổi"

Có một hiện tượng mà ai cũng để ý: những người sinh từ 1990 – 1996, tức là lứa 9X đời đầu đến giữa, giờ đã ở độ tuổi U30 - U35, nhưng ra đường, đi cà phê, hay thậm chí đi đón con ở trường mẫu giáo… vẫn có khả năng bị nhầm là sinh viên đại học.

Không ít bạn kể chuyện đi mua vé xem phim được hỏi "học sinh, sinh viên không để giảm giá", hoặc ra quán trà sữa bị nhân viên gọi "em ơi" cực kỳ tự nhiên.

Vậy điều gì khiến thế hệ này trẻ lâu đến thế, thậm chí đứng cạnh gen Z cũng không lộ rõ khoảng cách tuổi tác? Hãy cùng "giải phẫu" hiện tượng thú vị này.

Vừa biết "đu trend" vừa biết chọn lọc, chăm chỉ làm đẹp

Điều đặc biệt của lứa 9X 1990 - 1996 là họ lớn lên trong giai đoạn Việt Nam bắt đầu hội nhập mạnh mẽ. Tuổi thơ của họ vẫn gắn với trò chơi dân gian, truyện tranh giấy, điện thoại bàn, nhưng đến tuổi teen thì Internet, Yahoo, blog 360, game online bùng nổ. Điều này giúp họ có một tâm hồn "già dặn vừa đủ" nhưng vẫn cập nhật công nghệ nhanh.

Nếu ở độ tuổi lớn hơn, có thể thấy mệt mỏi với việc bắt trend, còn gen Z coi đó là bản năng, 9X là thế hệ vừa biết "đu trend", vừa biết giữ chừng mực, chọn lọc.

Kết quả là họ luôn trẻ trung trong cách suy nghĩ và ngôn ngữ, nhưng không quá ngông cuồng. Nhìn vào trang cá nhân của họ, bạn sẽ thấy họ vẫn biết dùng TikTok, chụp ảnh layout xinh xắn, nhưng caption thường có chiều sâu, hài hước châm biếm đúng kiểu người từng trải.

Một trong những lý do khiến 9X trẻ lâu là họ là lứa đầu tiên tiếp cận khái niệm "skincare" và tập gym từ sớm. Khoảng năm 2010, phong trào dưỡng da Hàn Quốc, K-Beauty bắt đầu lan sang Việt Nam. 9X – lúc đó đang ở tuổi 20 – nhanh chóng học cách tẩy trang, thoa kem chống nắng, dưỡng ẩm, đắp mask.

Bây giờ, khi đã ngoài 30, họ reap the benefit (hưởng thành quả): da căng bóng, ít nếp nhăn, nhìn tươi hơn nhiều người cùng tuổi chưa từng skincare nghiêm túc. Nhiều người U35 vẫn còn giữ được body thon gọn nhờ gym, yoga, chạy bộ...

Chia sẻ "vũ trụ văn hoá chung", tối đi concert sáng về chăm con... bình thường!

Nếu trước đây, người bước sang tuổi 30 là sẽ tự động chuyển sang sơ mi, quần tây, áo vest, thì giờ 9X vẫn thoải mái diện hoodie, quần jeans rách, giày sneaker. Họ không bị áp lực phải "trông già cho đúng tuổi", ngược lại còn tự hào khi vẫn mặc được đồ trẻ hơn tuổi.

Nhiều người tự tin nhuộm tóc hồng, xanh, tím dù đã làm mẹ, vẫn theo đuổi phong cách streetwear, local brand. Điều này khiến họ nhìn trẻ trung, dễ hòa nhập với lứa trẻ hơn, bởi họ mặc gần như cùng một phong cách.

Facebook, TikTok, Instagram tạo ra một "vũ trụ văn hoá chung". 9X và gen Z cùng xem một trend, nghe một bài nhạc, thả một meme. Vì vậy, ngôn ngữ, hành vi và gu giải trí của họ không khác nhau nhiều.

Chẳng hạn, khi một bài nhạc viral trên TikTok, cả 9X lẫn gen Z đều quay clip, nhảy trend. Nếu không khai tuổi, khó ai phân biệt được đâu là U35 đâu là 2K.

Đây là một yếu tố quan trọng. So với 8X, nhiều 9X chọn kết hôn, sinh con, mua nhà muộn hơn. Tuổi 27 – 30 của họ thường vẫn là giai đoạn đi du lịch, khám phá bản thân, làm việc tự do, startup, chứ chưa vội vàng ổn định. Điều này giúp họ giữ được sự hồn nhiên, ít bị gánh nặng gia đình bào mòn.

Ngay cả khi đã lập gia đình, nhiều cặp vợ chồng lứa này vẫn cố gắng duy trì lối sống "trẻ" – cùng nhau đi xem concert, đi cà phê, giữ sở thích cá nhân – thay vì chỉ xoay quanh con cái như các thế hệ trước.

U35 bây giờ không ngại đầu tư cho bản thân, coi đó là một khoản cần thiết chứ không phải xa xỉ. Ngoài ra, kiến thức về dinh dưỡng, sức khỏe cũng phổ biến hơn. Họ biết ăn nhiều rau, ít đường, uống đủ nước – những thói quen nghe có vẻ nhỏ nhưng giúp họ nhìn trẻ hơn.

Các idol Kpop, diễn viên, người mẫu thế hệ đầu vẫn giữ nhan sắc đỉnh khi U30 – U40, khiến cả xã hội có xu hướng "trẻ hoá". Điều này ảnh hưởng đến thế hệ này: họ không xem tuổi 30 là "hết thời", ngược lại còn coi đây là giai đoạn đẹp nhất đời người.

Đi ăn bún đậu, bị cô bán hàng hỏi: "Đi học hay đi làm rồi em?"

Đi uống trà sữa, bạn nhân viên gọi "em" rồi hỏi có cần giảm giá học sinh không.

Đi xem concert, vẫn hò hét nhiệt tình, hôm sau chỉ khác là… uống thuốc đau lưng.

Mặc hoodie, mang giày sneaker, đeo balo mini - ai nhìn cũng tưởng còn nhỏ, trong khi tối về vẫn phải lo chăm con.

Thế nên nếu một ngày bạn gặp một "chị" 9X U35 nhưng nhìn như sinh viên năm 3, đừng ngạc nhiên. Đó không chỉ là gen tốt, mà còn là thành quả của cả một lối sống hiện đại, năng động và "không chịu già" của cả một thế hệ.