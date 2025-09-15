"Phốt" của Nobita bỗng bùng cháy trên Threads: Chuyện gì vậy?

Trong ký ức của nhiều độc giả, Nobita - nhân vật chính trong bộ truyện tranh nổi tiếng Doraemon luôn hậu đậu, vụng về, học dốt. Cũng chính vì vậy nên cháu của Nobita đã phải gửi chú mèo máy Doraemon về quá khứ để giúp đỡ Nobita đổi vận, giúp con cháu thoát khỏi cảnh nghèo nàn, bết bát.

Nhưng có lẽ cả Nobita cũng như tác giả Fujiko F. Fujio không bao giờ ngờ được chính những điểm yếu này lại khiến Nobita trở thành nhân vật chính trong một cuộc tranh cãi của netizen Việt trên “Thờ-rét city”.

Chuyện bắt nguồn từ một bài đăng ở Threads khẳng định không thích Nobita: “Không hiểu sao càng lớn tôi càng ghét Nobita nhá! Người đâu sợ đủ thứ, hậu đậu, học dốt, ỷ lại vào Doraemon thế mà vẫn có vợ là Shizuka thế mới tài”.

Bài đăng về Nobita (Ảnh chụp màn hình)

Không nhờ nhận xét vu vơ này lại thổi bùng lên tranh cãi về nhân vật hoạt hình này, khiến nhiều người nói đùa rằng Nobita đang gặp khủng hoảng truyền thông.

Với phe ủng hộ bài đăng, họ cũng không thích Nobita vì những nét tính cách kể trên. Bởi ngoài việc có nhiều tật xấu, Nobita còn không rút kinh nghiệm hay học hỏi mà luôn để cái sai lặp đi lặp lại.

“Bữa tui mua 1 cuốn Doraemon về ôn lại tuổi thơ. Tui đọc mà thấy Nobita vượt mức 1 cậu bé học yếu, hậu đậu á. Nó vừa báo, hay sĩ và ra vẻ với bạn bè nữa. Vấn đề là tập nào cũng lặp lại 1 mô típ như vậy. Nó hay vòi Doraemon cho nó mượn bảo bối sau đó lấy luôn và không trả lại” - một cư dân mạng nói.

Mỗi lần gặp chuyện, Nobita đều chạy về mách Doraemon

Tuy nhiên Nobita không cần mượn cánh cửa thần kỳ hay cỗ máy thời gian của Doraemon đến topic này để giải thích, nhiều cư dân mạng đã bình luận bênh vực Nobita. Họ cho rằng Nobita được chọn làm nhân vật chính vì sự không hoàn hảo của cậu, điều này gần gũi với phần lớn chúng ta.

Dù hậu đậu, học kém và hay ỷ lại, Nobita vẫn có những tài năng riêng cùng với sự tốt bụng, giàu lòng trắc ẩn, sống nội tâm và biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Nhân vật được xây dựng để vừa tạo tiếng cười, vừa làm nổi bật vai trò của Doraemon, đồng thời truyền tải thông điệp: Trẻ em không cần phải hoàn hảo mà cần học lòng yêu thương, sự dũng cảm và trưởng thành qua trải nghiệm. Dù còn nhiều khuyết điểm, Nobita vẫn gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ và mang giá trị riêng.

Một số bình luận ủng hộ Nobita từ cư dân mạng: - Mình nghĩ lý do tác giả để Nobita làm nhân vật chính thay vì Dekisugi là vì cậu ấy không hoàn hảo. Nobita có thể được coi là hậu đậu nhưng bù lại cũng có những tài lẻ cần kỹ năng như bắn súng, đan dây. Nobita không học giỏi, không tài năng toàn diện, nhưng giàu lòng trắc ẩn, có EQ cao, biết yêu thương và dũng cảm đứng lên vì những người thân yêu. Đó là những đức tính mà một đứa trẻ cần học thay vì phải luôn hoàn hảo, luôn thông minh và đạt điểm cao. - Nobita học dốt, hay ỷ lại, hậu đậu nhưng cũng có tài năng và hơn hết Nobita sống nội tâm, nhiều movie thể hiện được việc cậu ấy quan tâm đến cảm xúc của người khác. Bên cạnh đó Nobita cũng khá là tốt bụng mà, nói chung là nhân vật nào cũng có mặt tốt và mặt xấu của họ, có thể nhiều người đồng ý với quan điểm của bạn, cũng có người theo quan điểm của tôi, nên là hoan hỉ nhé, dù gì cũng là một phần tuổi thơ của bao thế hệ. - Ý là nó chỉ là phim hoạt hình cho trẻ em thôi mà, mình không thích thì mình có thể không xem. Xây dựng nhân vật hậu đậu để gây cười, ỷ lại Doraemon vì đó là mèo máy thông minh đến từ tương lai. Chứ Nobita mà như Dekisugi thì cần Doraemon làm cái gì. Nobita cũng là nhân vật tốt bụng và rất hay giúp đỡ, yêu quý bạn bè nên rất phù hợp cho lứa tuổi trẻ em rồi còn gì. - Nhưng hồi nhỏ nhiều người cũng vậy mà nhỉ? Lớn lên trải qua nhiều chuyện mới thành như bây giờ chứ. Phim nó là quá trình trưởng thành của một cậu bé bình thường giữa cuộc sống mà. Sao lại ghét nó, nó cũng từng là tuổi thơ của bạn mà. Ngoài những khuyết điểm bro kể, Nobita cũng dũng cảm, có tài bắn súng nữa. Nếu nó học giỏi, không hậu đậu, không sợ đủ điều thì còn cần gì Doraemon đến bên nữa.

Thực tế, tác giả Fujiko F. Fujio cũng không phủ nhận những điểm chưa tốt của Nobita. Thậm chí ông còn tự nhận mình là Nobita và mô tả:

“Tôi chính là Nobita. Tính cách yếu đuối của cậu bé giống hệt tôi khi còn học tiểu học. Hầu hết mọi đứa trẻ đều có một Nobita trong mình. Tôi nghĩ đó là lý do độc giả đồng cảm khi đọc Doraemon. Thế nhưng có một điều rất đáng ngưỡng mộ ở cậu bé ấy. Nobita không giỏi giang, hay gây chuyện, thế nhưng cậu ấy biết cách nhìn nhận lại những sai lầm của mình. Nobita thường nghĩ mình vẫn chưa đủ tốt. Cậu bé mong muốn trở thành một con người tốt hơn, bất chấp mình thất bại bao nhiêu lần. Tôi nghĩ điều đó rất tuyệt vời”.

Nobita và tác giả Fujiko F. Fujio

Suy cho cùng, nhân vật hoạt hình vẫn mãi là nhân vật hoạt hình - được sinh ra để mang lại niềm vui, sự giải trí và đôi khi là một chút suy ngẫm chứ không phải để trở thành chiến trường tranh cãi. Việc yêu thích nhân vật này hay nhân vật kia hoàn toàn là cảm xúc tự nhiên, phản ánh sự đồng cảm hay sở thích cá nhân, chứ không thể và cũng không nên biến thành lý do để mạt sát, áp đặt quan điểm lên người khác.

Bởi lẽ, mỗi người đều có một Nobita, một Shizuka hay một Jaian trong tuổi thơ của mình. Tình cảm dành cho nhân vật chỉ đơn giản là cách chúng ta kết nối lại với kỷ niệm, với chính phần trẻ con còn sót lại trong lòng mình. Khi người lớn tranh cãi gay gắt về đúng - sai, “ai xứng đáng hơn ai” thì cái hồn nhiên, dễ thương vốn là linh hồn của tác phẩm lại bị bỏ quên.

Tôn trọng sự đa dạng trong cách yêu thích nhân vật hoạt hình không chỉ là giữ gìn tuổi thơ cho chính mình, mà còn là để văn hóa giải trí được trọn vẹn trong ý nghĩa chạm đến trái tim chứ không phải chia rẽ con người.