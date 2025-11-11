Hình ảnh tài tử Jo In Sung tham dự tiệc 100 ngày con của một người bạn thân đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Hàn Quốc. Trong loạt ảnh, nam diễn viên mặc áo len xanh navy, để râu, tóc xoăn tự nhiên, đứng cạnh bàn tiệc truyền thống. Bên cạnh anh là em bé được che mặt và nhiều món ăn đặc trưng trong lễ baek-il nghi thức kỷ niệm 100 ngày tuổi của trẻ sơ sinh ở Hàn Quốc.

Chỉ với một tấm ảnh, cái tên Jo In Sung lập tức gây sốt. Nhiều người bày tỏ rằng diện mạo này của Jo In Sung vô cùng lạ lẫm. Trông Jo In Sung có vẻ như già hơn nhiều so với độ tuổi của mình.

Dù vậy, Jo In Sung vẫn giữ được phong độ trầm tĩnh, nét quyến rũ trưởng thành và khí chất của một người đàn ông từng trải

Một bình luận gây chú ý viết: "Cho tiền cũng không tin đây là Jo In Sung!", "Trông như ông bố hàng xóm mà vẫn cuốn hút lạ thường", "Trông Jo In Sung lạ quá, nhìn mãi mới nhận ra".

Theo nhiều người, có lẽ đây là tạo hình trong 1 dự án phim nào đó của Jo In Sung trong thời gian tới.

Song song với những hình ảnh đời thường đang gây “bão” mạng, Jo In Sung hiện vẫn là một trong những cái tên được săn đón nhất của điện ảnh Hàn.

Theo thông tin từ các trang giải trí Hàn Quốc, anh đã xác nhận tham gia dự án phim mới Possible Love do Netflix đầu tư sản xuất, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Lee Chang Dong bậc thầy đứng sau nhiều tác phẩm đoạt giải quốc tế.

Bên cạnh đó, Jo In Sung còn góp mặt trong Hope - bộ phim điện ảnh quy mô lớn dự kiến ra rạp vào mùa hè 2026, nơi anh thủ vai Sung Ki, một nhân vật được đánh giá là “một trong những vai diễn nặng ký nhất sự nghiệp”.

Ngoài ra, bộ phim hành động tình báo Humint, nơi anh hóa thân thành trưởng phòng tình báo Jo, cũng đã hoàn tất ghi hình và chuẩn bị phát hành.

Từng được mệnh danh là “quốc bảo visual” của điện ảnh Hàn, Jo In Sung không có tài khoản mạng xã hội cá nhân, hiếm khi xuất hiện trong sự kiện giải trí. Chính vì thế, mỗi khoảnh khắc đời thường của anh đều khiến khán giả tò mò và thích thú.