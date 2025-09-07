Nữ nhà văn đi hơn 100 nước trên thế giới, ra mắt Những dặm đường Tổ quốc để tôn vinh cảnh đẹp Việt Nam

Tina Yuan là một nữ nhà văn từng được mệnh danh là “cánh chim du ký” bởi những câu chuyện vừa trẻ trung vừa sâu lắng. Sau nhiều năm đi qua hơn 100 quốc gia, chị vẫn dành một phần trái tim để viết về quê hương trong cuốn sách Những dặm đường Tổ quốc. Đây là tác phẩm như một lời tri ân tới mảnh đất đã nuôi dưỡng tuổi thơ, bồi đắp nhân cách và để lại dấu ấn trong từng trang viết của chị.

Dù đang sinh sống và làm việc tại Singapore, xa cách quê nhà, Tina Yuan thú nhận rằng việc viết về Việt Nam có những thử thách riêng: “Điều khó nhất là tôi không sống ở Việt Nam mỗi ngày, nên đôi khi mọi cảm nhận giống như của một người đứng bên ngoài nhìn vào.” Thế nhưng, bằng tình yêu và ký ức, chị vẫn khắc họa một Việt Nam mộc mạc mà sâu sắc: từ miền quê sông nước hiền hòa, những dãy núi trập trùng phủ mây, cho đến nhịp sống hối hả nơi đô thị.

Nữ nhà văn Tina Yuan tại buổi ra mắt sách

Bên cạnh Những dặm đường Tổ quốc, Tina Yuan cũng đã cho ra mắt tác phẩm Dưới trời xanh Hy Lạp. Đây là tác phẩm mà Tina Yuan không chỉ khám phá một vùng đất xa lạ mà như bước vào một thế giới khác, nơi lịch sử, nghệ thuật, ẩm thực và con người hòa quyện thành bản giao hưởng sống động.

Ngoài ra, chị cho rằng văn hóa Hy Lạp tuy khác biệt nhưng cũng có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam: sự kiên cường, tinh thần yêu nước, tính hiếu khách và khát vọng tự do. Chính sự song hành này giúp độc giả thấy rõ hơn chiều sâu của mỗi nền văn hóa, cũng như nhận ra sợi dây kết nối vô hình giữa những vùng đất tưởng chừng rất xa nhau.

Nữ nhà văn tiếp tục hành trình khám phá thế giới

Chính từ hành trình gắn bó với Tổ quốc, Tina Yuan tiếp tục mở rộng bước chân ra thế giới để tìm hiểu văn hóa của các quốc gia khác. Và trong hành trình ấy, Hàn Quốc là một điểm dừng chân đặc biệt. Nếu với nhiều du khách, Hàn Quốc là nơi gắn liền với K-pop, những bộ phim lãng mạn hay nhịp sống sôi động của Gangnam, Hongdae, thì Tina lại chọn một cách tiếp cận khác: chậm rãi, lắng đọng và đi sâu vào giá trị truyền thống.

Không hòa mình theo xu hướng ồn ào, chị tìm đến văn hóa ngàn năm của xứ kim chi qua bộ ảnh duyên dáng trong Hanbok. Đây không chỉ là những khung hình “check-in” theo trào lưu, mà còn là sự nhập vai đầy trân trọng, như một cách để sống trong tinh thần văn hóa Hàn thay vì chỉ đứng ngoài quan sát.

Mặc Hanbok để tìm hiểu sâu sát hơn về chất liệu, tinh thần Á Đông

Hanbok khoác lên người Tina không chỉ đơn thuần là trang phục, mà còn là một câu chuyện. "Với tôi, mặc Hanbok không chỉ là khoảnh khắc du lịch, mà còn là một trải nghiệm văn hóa", chị chia sẻ. "Tôi coi đó là cách bước vào không gian tinh thần của người Hàn, cảm nhận truyền thống từ bên trong thay vì chỉ nhìn từ ngoài vào."

Hanbok với Tina Yuan là một trải nghiệm văn hoá

Là một cây bút có tiếng với những trang viết đậm chất Á Đông, Tina Yuan coi Hanbok như một chất liệu nghệ thuật. Chị tin rằng mỗi trang phục truyền thống đều mang một "ngôn ngữ thẩm mỹ" riêng, giúp người mặc “nhập vai” vào lịch sử và tinh thần dân tộc. Việc Hanbok và làn sóng Hallyu phổ biến ở Việt Nam cho thấy sức mạnh của truyền thống khi được làm mới và lan tỏa khéo léo.

"Văn hóa có sức lan tỏa mạnh mẽ khi được gìn giữ và quảng bá khéo léo" , Tina nhận định. "Người Việt, đặc biệt là giới trẻ, tiếp nhận Hanbok và K-culture như một phần của đời sống hiện đại. Điều đó càng thôi thúc chúng ta nghĩ về cách gìn giữ và làm mới di sản của chính mình."

Hanbok và áo dài đều có những nét độc đáo riêng biệt

Khi mặc Hanbok, Tina không tránh khỏi sự so sánh tự nhiên với áo dài, hai biểu tượng quốc phục của Việt Nam và Hàn Quốc. Chị không tìm kiếm sự hơn kém, mà khám phá điểm chung và khác biệt để hiểu sâu hơn về tinh thần Á Đông.

Đối với Tina Yuan, áo dài và Hanbok đều có nét đẹp riêng

Theo Tina: "Cả hai đều tôn vinh vẻ đẹp kín đáo, thanh nhã. Hanbok thiên về sự mềm mại, phóng khoáng, còn áo dài lại mang nét thanh thoát, gọn gàng. Mỗi dân tộc có một ‘ngôn ngữ thẩm mỹ’ riêng, nhưng tất cả đều hướng tới niềm tự hào văn hóa."

Giữa thời đại du lịch hiện đại thường chỉ xoay quanh những bức ảnh đẹp, Tina Yuan chọn cách tiếp cận chậm rãi để “sống” trong văn hóa. Chị không tìm kiếm sự hào nhoáng, mà đi vào cái cốt lõi, nơi văn hóa được cảm nhận như một dòng chảy không biên giới.

"Tôi mong mỗi chuyến đi không chỉ là để ngắm nhìn, mà là để cảm nhận và đối thoại với văn hóa", Tina gửi gắm. "Khi mở lòng với văn hóa khác, chúng ta sẽ càng trân trọng hơn di sản của chính mình." Với Hanbok, chị không chỉ mặc, mà đang viết nên một câu chuyện đầy cảm xúc, kết nối con người hiện đại với chiều sâu ngàn năm của văn hóa Á Đông.