Du lịch Hà Nội ‘bùng nổ’ doanh thu trên 4,5 nghìn tỷ đồng dịp Quốc khánh 2/9, các tỉnh thành khác cùng "vượt ngưỡng"

Hà Nội đón trên 2 triệu lượt khách

Dịp nghỉ lễ đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày (từ ngày 30/8 đến hết 2/9/2025) nhu cầu nghỉ ngơi, đi du lịch người dân tăng cao.

Trong dịp này, Thủ đô Hà Nội đón khoảng 2,08 triệu lượt khách, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đón trên 80 nghìn lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2024 (một số thị trường khách hàng đầu gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Nhật Bản, Anh, Úc...).

Tổng thu du lịch khoảng 4,5 nghìn tỷ, tăng khoảng 80% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, về cơ sở lưu trú, khách sạn 3 - 5 sao công suất sử dụng phòng cao, nhiều khách sạn đạt công suất 100% vào ngày 1/9 như: Novotel Thái Hà, Novotel Suites, Lacasa Hà Nội, Bảo Sơn, Grand Mercue…

Ước tính kỳ nghỉ lễ 2/9 năm 2025 công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn, căn hộ du lịch đạt khoảng 83%, tăng 22,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2024.

Theo bà Đặng Hương Giang - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, trong dịp nghỉ lễ đặc biệt này, thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật; đồng thời các khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện sôi động, hấp dẫn tiêu biểu như: Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề: "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"; Triển lãm chuyên đề “Bút sắc, lòng son” tại di tích Nhà tù Hỏa Lò; chuỗi các hoạt động trưng bày, triển làm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh…

Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng 35.000 suất quà cho du khách đến thăm, viếng Lăng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của Sở Du lịch Hà Nội và Ban Quản lý Lăng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm trong công tác phục vụ, đón tiếp, tuyên truyền của mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ làm nhiệm vụ bên Lăng Bác Hồ.

Tối 30/8/2025, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Ba Đình khai mạc chương trình “Sắc đỏ Ba Đình” và chuỗi hoạt động quảng bá du lịch văn hóa, lịch sử Hà Nội năm 2025.

Ngày 31/8/2025, Sở Du lịch tổ chức khảo sát chương trình du lịch tàu hỏa 2 tầng Hà Nội - Bắc Ninh mang tên “The Hanoi Train - Đoàn tàu du lịch Hà Nội 5 Cửa Ô”.

Cũng trong dịp lễ năm nay triển lãm 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc diễn ra tại Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia - Đông Anh với hàng trăm hoạt động mỗi ngày đã thu hút khoảng gần 1,2 triệu lượt khách tham quan chỉ trong 3 ngày (từ ngày 28/8 đến 31/8/2025).

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt tổ chức chương trình đón đoàn phóng viên nước ngoài, phóng viên kiều bào đến tham quan, trải nghiệm tại làng gốm cổ Bát Tràng (xã Gia Lâm, Hà Nội).

Sở Du lịch Hà Nội cũng tổ chức các hoạt động tham quan, khảo sát một số sản phẩm du lịch tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội gồm Làng cổ Đường Lâm (xã Sơn Tây), trải nghiệm Hanoi City Tour bằng xe buýt hai tầng Hop-On Hop-Off, tự do khám phá một số điểm di tích văn hóa - lịch sử nổi bật của Thủ đô.

Đà Nẵng đón 620.000 lượt khách du lịch

Ngày 2/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng thông tin, trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2025 kéo dài 4 ngày, TP Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân và du khách.

Nổi bật là Lễ viếng, dâng hương kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại các nghĩa trang liệt sĩ; chương trình nghệ thuật “Da Nang Concerts”; Giải đua thuyền truyền thống trên sông Hàn quy mô lớn nhất từ trước tới nay với 26 đội tham dự. Hệ thống bảo tàng, di tích mở cửa miễn phí ngày 2/9, thu hút đông đảo khách tham quan.

Dịp này, thành phố đón hơn 620.000 lượt khách du lịch, trong đó có 168.000 khách quốc tế (tăng 49%). Tổng thu du lịch đạt hơn 2.200 tỷ đồng, tăng 28%. Công suất phòng khối khách sạn 4-5 sao đạt 65-70%, nhiều nơi lấp kín trên 80%. Từ ngày 29/8 đến 2/9, sân bay quốc tế Đà Nẵng đón 730 chuyến bay, tần suất trung bình 146 chuyến/ngày. Trong đó có 436 chuyến nội địa và 294 chuyến quốc tế. Sân bay Chu Lai đón 34 chuyến nội địa, tương đương cùng kỳ năm 2024.

Các hoạt động tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan với 6.500 pano, hàng nghìn cờ Tổ quốc, cụm hoa và hệ thống chiếu sáng đã góp phần tạo diện mạo thành phố rực rỡ, tràn ngập sắc cờ hoa. Công tác an ninh trật tự, phục vụ du khách được triển khai tốt, không để xảy ra sự cố lớn.

Dịp này, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng và danh thắng Ngũ Hành Sơn mở cửa miễn phí trong ngày 2/9. Đây là các điểm du lịch văn hóa đặc sắc của thành phố Đà Nẵng; đã và đang được nâng cấp, cải tạo để gia tăng trải nghiệm của du khách.

Đặc biệt, các điểm du lịch lớn như Bà Nà Hills, Công viên Núi Thần Tài, Mikazuki, Hội An… đều tổ chức chương trình đặc sắc, khuyến mãi hấp dẫn, thu hút lượng khách đông đảo. Thành phố cũng duy trì 5 đêm liên tiếp cầu Rồng phun lửa, phun nước, phục vụ hàng vạn lượt người dân và du khách.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo đảm an toàn tại các khu điểm du lịch, bãi biển, bảo tàng, di tích được giữ vững, để lại hình ảnh một Đà Nẵng thân thiện, hiếu khách, xứng đáng là điểm đến hàng đầu của du khách trong và ngoài nước.

Doanh thu du lịch Khánh Hòa dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đạt hơn 960 tỷ đồng

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa trưa 2/9 cho biết, mặc dù kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày, đúng vào thời điểm học sinh các cấp tất bật chuẩn bị ngày khai giảng năm học mới 2025-2026, thế nhưng du khách đến Khánh Hòa tham quan, nghỉ dưỡng vẫn đạt 907.952 lượt. Trong tổng số khách lưu trú 275.137 lượt, có 68.020 lượt khách quốc tế, 207.117 lượt khách nội địa. So với cùng kỳ năm 2024 đạt 110,3% tổng lượt khách tham quan, lưu trú; đạt 147,65% lượt khách quốc tế và 101,90% lượt khách nội địa.

Bình quân công suất phòng tại các cơ sở lưu trú đạt 79,36%, lượng du khách tập trung chủ yếu trong 3 ngày nghỉ đầu tiên tại các khu vực Bãi Dài, Dốc Lết, Bình Sơn - Ninh Chữ, Vĩnh Hy, Cà Ná và các khu nghỉ dưỡng trên đảo đạt công suất phòng hơn 80%... Tổng doanh thu từ khách du lịch đến Khánh Hòa trong kỳ nghỉ lễ này hơn 963 tỷ đồng, đạt 128,38% so với cùng kỳ năm 2024.

Cùng với việc thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Du lịch, các khu du lịch, điểm vui chơi giải trí, cơ sở lưu trú, cơ sở dịch vụ ăn uống giải khát trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa còn chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách, an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, đăng ký giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Theo Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh, từ 30/8 đến hết 2/9, có 566 lượt chuyến bay cất hạ cánh, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó có 316 chuyến bay quốc tế và 250 chuyến nội địa. Theo đó, tổng lượt khách đưa đón qua Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh 106.432 người, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong khi đó, Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang cũng tăng cường các chuyến tàu trong hành trình Nha Trang – Sài Gòn và ngược lại. Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và dịch vụ vận tải Khánh Hòa cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ, mỗi ngày có 170- 175 chuyến xe xuất bến, phục vụ 3.500- 4.000 hành khách, Bến xe liên tỉnh phía Nam Nha Trang đã kết nối 79 tuyến xe khách đến 28 tỉnh, thành phố trong nước và 1 tuyến nội tỉnh. Bên cạnh đó, trong ngày 2/9, Khánh Hòa đã đón chuyến tàu biển Star Voyager cập Cảng Quốc tế Cam Ranh, đưa 1.000 du khách từ nhiều quốc gia đến tham quan vùng đất cực Nam Trung bộ.