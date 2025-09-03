Du khách thích thú trải nghiệm làng nghề vùng ngoại ô Hà Nội

Phùng Linh, Theo Tiền Phong 17:03 03/09/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Hơn một thế kỷ gắn bó với nghề làm tăm hương, làng Quảng Phú Cầu đang dần thay đổi diện mạo. Từ chỗ sản xuất phục vụ nhu cầu trong nước, làng nghề nay đã mở rộng quy mô, hướng tới xuất khẩu và khai thác du lịch trải nghiệm, đưa sản phẩm thủ công truyền thống đến gần hơn với thị trường quốc tế.

Du khách thích thú trải nghiệm làng nghề vùng ngoại ô Hà Nội- Ảnh 1.

Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 35km, làng tăm hương Quảng Phú Cầu (hay còn gọi là làng hương Xà Cầu) thuộc xã Ứng Thiên, Hà Nội từ lâu đã nổi danh với nghề làm hương truyền thống. Trải qua hơn một thế kỷ, những que tăm hương nơi đây không chỉ lưu giữ giá trị văn hóa tâm linh của người Việt mà còn vươn xa ra thị trường quốc tế, góp phần đưa tinh hoa nghề thủ công Việt Nam hội nhập với thế giới.

Du khách thích thú trải nghiệm làng nghề vùng ngoại ô Hà Nội- Ảnh 2.

Lưu giữ nghề truyền thống hàng chục năm nay, những người thợ tại Quảng Phú Cầu vẫn miệt mài theo từng công đoạn tỉ mỉ để làm ra bó hương chuẩn chỉnh, từ chọn nguyên liệu, cắt tăm, nhuộm màu đến phơi khô.

Du khách thích thú trải nghiệm làng nghề vùng ngoại ô Hà Nội- Ảnh 3.

Không chỉ dừng lại ở việc giữ gìn nghề truyền thống trăm năm, làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường quốc tế.

Du khách thích thú trải nghiệm làng nghề vùng ngoại ô Hà Nội- Ảnh 4.

Những que hương làm từ tre, nứa bản địa được chuyên nghiệp hoá quy trình sản xuất, hiện diện tại nhiều quốc gia như Mỹ, Myanmar, Thái Lan, Malaysia, Nepal, Pakistan và khu vực Trung Đông.

Du khách thích thú trải nghiệm làng nghề vùng ngoại ô Hà Nội- Ảnh 5.

Chuyển mình bắt kịp theo hơi thở của thời đại, gần một thập kỷ qua, bên cạnh hoạt động sản xuất truyền thống, làng nghề đã phát triển thêm loại hình du lịch trải nghiệm, thu hút ngày càng đông du khách yêu văn hóa tìm đến khám phá và cảm nhận.

Du khách thích thú trải nghiệm làng nghề vùng ngoại ô Hà Nội- Ảnh 6.

Du khách được trực tiếp trải nghiệm các công đoạn làm hương truyền thống, từ đó hiểu hơn về kỹ nghệ và tâm huyết của người thợ làng nghề.

Du khách thích thú trải nghiệm làng nghề vùng ngoại ô Hà Nội- Ảnh 7.

Tại các cơ sở sản xuất, du khách được giới thiệu và trải nghiệm thực tế về quá trình lựa chọn, vận chuyển và xử lý nguyên liệu để đưa ra những thành phẩm đạt chất lượng.

Du khách thích thú trải nghiệm làng nghề vùng ngoại ô Hà Nội- Ảnh 8.

Làng hương Quảng Phú Cầu nhộp nhịp du khách đến check-in, trải nghiệm trong dịp 2/9.

Du khách thích thú trải nghiệm làng nghề vùng ngoại ô Hà Nội- Ảnh 9.

Với sự phát triển mạnh mẽ của nghề tăm hương qua từng năm tháng, Quảng Phú Cầu không chỉ bảo tồn được giá trị văn hóa truyền thống mà còn đóng góp vào việc phát triển kinh tế của địa phương. Nghề làm hương không chỉ mang lại nguồn thu nhập cho người dân, mà còn trở thành một phần không thể thiếu trong bức tranh văn hóa phong phú của Thủ đô Hà Nội.

Du khách thích thú trải nghiệm làng nghề vùng ngoại ô Hà Nội- Ảnh 10.

Theo ông Đỗ Năng Bình - Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên, từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, xã Ứng Thiên chủ động đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực làng nghề và du lịch làng nghề. Là địa phương có nhiều tiềm năng với các nghề truyền thống, Ứng Thiên đang từng bước số hóa hoạt động sản xuất và quảng bá sản phẩm nhằm nâng cao giá trị và mở rộng thị trường. Song song với phát triển thương mại số, xã cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quảng bá du lịch làng nghề; xây dựng và số hóa thông tin qua các nền tảng số, mạng xã hội, Google Maps… giúp du khách dễ dàng tra cứu, đăng ký và chia sẻ trải nghiệm. Từ đó, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước, góp phần quảng bá và bảo tồn nghề làm hương của người dân nơi đây.

Sức hút khó cưỡng từ làng nghề 700 tuổi ở Hà Nội, giới trẻ đua nhau "check-in", khách Tây mê tít
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày