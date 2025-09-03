Du khách thích thú trải nghiệm làng nghề vùng ngoại ô Hà Nội

Theo ông Đỗ Năng Bình - Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên, từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, xã Ứng Thiên chủ động đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực làng nghề và du lịch làng nghề. Là địa phương có nhiều tiềm năng với các nghề truyền thống, Ứng Thiên đang từng bước số hóa hoạt động sản xuất và quảng bá sản phẩm nhằm nâng cao giá trị và mở rộng thị trường. Song song với phát triển thương mại số, xã cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quảng bá du lịch làng nghề; xây dựng và số hóa thông tin qua các nền tảng số, mạng xã hội, Google Maps… giúp du khách dễ dàng tra cứu, đăng ký và chia sẻ trải nghiệm. Từ đó, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước, góp phần quảng bá và bảo tồn nghề làm hương của người dân nơi đây.