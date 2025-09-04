Mâm cỗ chay Rằm tháng 7 may mắn, an lạc từ mẹ đảm Hà Nội: 11 món ngon tinh tế, tròn vị đoàn viên

Tháng 7 âm lịch, đặc biệt là ngày Rằm, từ lâu đã được xem là dịp quan trọng để người Việt hướng về tổ tiên, cầu chúc bình an, may mắn cho gia đình. Nhiều gia đình lựa chọn mâm cỗ chay thay cho cỗ mặn, vừa thanh đạm, tốt cho sức khỏe lại mang ý nghĩa hướng thiện. Tại Hà Nội, một mẹ đảm gợi ý mâm cỗ chay đặc biệt với 11 món ăn ngon miệng, được đặt tên đầy ý nghĩa cát tường, tạo nên một bức tranh ẩm thực vừa tinh tế vừa chan chứa tâm tình. Đây không chỉ là mâm cỗ để dâng lên tổ tiên mà còn là sự kết nối sum vầy, gieo thêm niềm an lạc trong đời sống hiện đại.

Ảnh: Vũ Thu Hương

Mâm cỗ chay 11 món tròn vị đoàn viên

Giò nấm Hạnh Phúc: Giò chay làm từ nấm hương, nấm mộc nhĩ và đậu hũ, vừa giòn dai vừa ngọt vị tự nhiên. Tên gọi “Hạnh Phúc” gợi ý mong ước sum vầy ấm áp, gia đình chan hòa. Món giò nấm cắt khoanh tròn bày trên đĩa còn tượng trưng cho sự viên mãn.

Nem rán Như Ý: Không thể thiếu trong mâm cỗ Việt, nem rán chay được biến tấu từ rau củ, miến, nấm. Khi chiên lên vàng rộm, giòn rụm, ăn kèm nước chấm chay thanh nhẹ. “Như Ý” biểu trưng cho điều gì cũng trọn vẹn, hanh thông.

Cuốn ngũ sắc Cát Tường: Những cuốn rau củ ngũ sắc kết hợp dưa leo, cà rốt, củ dền, xoài xanh, lá xà lách… tạo nên sắc màu rực rỡ. Món ăn thanh mát, dễ ăn, tượng trưng cho sự cát tường, thịnh vượng đủ đầy.

Ảnh: Vũ Thu Hương

Xiên nướng BBQ An Lạc: Đậu hũ, nấm, ngô non, ớt chuông… được xiên que, phết sốt chay và nướng vàng thơm. “An Lạc” mang thông điệp về sự thư thái, bình an trong tâm hồn, đúng tinh thần bữa chay Rằm.

Sủi cảo nhân nấm Tâm An: Những chiếc sủi cảo nhỏ nhắn, nhân nấm mềm ngọt được hấp chín, ăn kèm nước xì dầu chay. Hình dáng sủi cảo gợi sự viên tròn, “Tâm An” nhắc nhở về sự tĩnh tại, nhẹ nhàng trong đời sống.

Phở cuốn An Yên: Lá phở mềm cuộn rau củ, nấm và đậu hũ, chấm cùng nước sốt đậu phộng béo bùi. Món ăn vừa lạ miệng vừa thanh đạm, tượng trưng cho sự an yên, êm đềm trong gia đạo.

Salad nhiệt đới sốt mè rang Diệu Lạc: Kết hợp xoài, bưởi, táo, rau mầm, sốt mè rang chay béo ngậy, thơm bùi. “Diệu Lạc” là niềm vui giản dị, từ những hương vị tự nhiên, gợi cảm giác tươi mới trong mâm cỗ.

Canh nấm đậu hũ ngũ sắc đoàn viên: Một tô canh nóng hổi, kết hợp nấm kim châm, nấm hương, đậu hũ, cà rốt, súp lơ xanh… tạo nên vị ngọt thanh mát. “Đoàn Viên” khẳng định giá trị của sự sum vầy, gắn kết gia đình.

Xôi hoa sen Phúc Đức: Xôi được nấu cùng hạt sen, tạo hình hoa sen nở rộ. Món xôi không chỉ thơm ngon mà còn gợi hình ảnh cao quý, tinh khiết. “Phúc Đức” là lời chúc gia đình luôn an khang, được hưởng phúc lành.

Ảnh: Vũ Thu Hương

Bánh bao hoa sen Cát Tường: Bánh bao chay được tạo hình hoa sen, nhân rau củ ngọt nhẹ. Khi bày trên mâm, món ăn trở thành điểm nhấn tinh tế, “Cát Tường” biểu trưng cho điềm lành, sự may mắn.

Chè hoa cau Thanh Tịnh: Chè hoa cau từ bột sắn dây, đậu xanh, nước hoa bưởi, ăn mát lành, ngọt dịu. “Thanh Tịnh” thể hiện tinh thần hướng thiện, lòng người nhẹ nhõm, bình an.

Thạch Hoa Sen Tâm Đức: Thạch chay nhiều tầng, tạo hình hoa sen thanh tao, vừa đẹp mắt vừa giải nhiệt. “Tâm Đức” như lời nhắc về cội nguồn đạo đức, sống thiện lành để nhận phúc báo.

Trà ướp hoa sen Trường Thọ: Khép lại mâm cỗ bằng chén trà sen thơm dịu. Vị trà thanh nhẹ giúp tinh thần thư giãn, tượng trưng cho “Trường Thọ” - lời cầu chúc sức khỏe, sống lâu, sống an lành.

Mâm cỗ chay - sự kết nối tâm linh và đời sống hiện đại

Mâm cỗ chay Rằm tháng 7 không chỉ là một bữa ăn thuần chay mà còn là sự gói ghém những ước vọng về hạnh phúc, an lành. Mỗi món ăn đều được đặt tên mang ý nghĩa may mắn, gợi nhắc đến sự viên mãn, từ đó nuôi dưỡng cả thân và tâm. Đặc biệt, sự khéo léo của mẹ đảm Hà Nội còn cho thấy nghệ thuật ẩm thực Việt Nam luôn biết hòa quyện giữa cái đẹp, cái ngon và cái thiện.

Ngày nay, khi con người tìm về lối sống xanh, nhẹ nhàng, mâm cỗ chay càng trở nên ý nghĩa. Không chỉ thanh lọc cơ thể, nó còn là cơ hội để các gia đình quây quần, cùng nhau sẻ chia những giá trị tinh thần. Rằm tháng 7 vì thế không chỉ là nghi thức thờ cúng tổ tiên mà còn là dịp để mỗi người học cách sống chậm, sống an lạc và trân trọng những gì đang có.