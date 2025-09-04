3 vị khách Tây chồng 5 - 6 lớp quần áo vào người ngay tại sân bay Đà Nẵng khiến ai cũng phải đồng cảm

Tình trạng hành lý quá cân thường xuyên xảy ra, buộc hành khách phải đưa ra những quyết định khó khăn: bỏ lại những món đồ không cần thiết, chấp nhận trả thêm phí phạt, hay tìm một giải pháp khác sáng tạo hơn để mọi thứ có thể "qua cửa" kiểm tra an ninh.

Mới đây, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng, ghi lại một trong những giải pháp "bất đắc dĩ" dở khóc dở cười. Cụ thể, video cho thấy ba vị khách du lịch người nước ngoài tại khu vực kiểm tra an ninh sân bay quốc tế Đà Nẵng đang mặc từng chiếc áo và quần vì bị dư cân. Hình ảnh này khiến nhiều hành khách đi ngang cũng phải tò mò nhìn theo.

3 vị khách Tây mặc 5 - 6 lớp quần áo lên người tại sân bay

Thay vì để lại hay đóng thêm phí hành lý, ba vị khách Tây này đã quyết định mặc tất cả quần áo thừa lên người. Khung cảnh trên khay chuyền lúc này không còn là những chiếc túi gọn gàng, mà là một đống trang phục, quần áo với đa dạng màu sắc và kiểu dáng. Sau đó, khi tất cả quần áo được mặc lên người, cả ba vị khách Tây này như hóa thành người khổng lồ với nhiều lớp vải.

Đây là kết quả khi đã mặc hết quần áo

Khi video được đăng tải đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng và sự quan tâm. Nhiều cư dân mạng đã chia sẻ tình huống tương tự mà bản thân gặp phải:

- “Nhìn vậy chứ còn thiếu tùm lum hết”.

- Nhất quyết không bỏ lại một bộ đồ nào.

- Hôm qua phải bỏ lại 5 bộ đồ và 1 túi mỹ phẩm bây ơi.

- Nhất quyết không để bộ đồ nào lại phía sau.

- Trung bình người đi du lịch dư cân.

Nhiều cư dân mạng cảm thấy hình ảnh này vô cùng quen thuộc

Được biết, các hãng hàng không luôn có những quy định rõ ràng về trọng lượng và kích thước hành lý tối đa cho mỗi hạng vé. Khi hành lý vượt quá giới hạn này, hành khách sẽ phải trả thêm một khoản phí đáng kể, được tính theo từng kilogram vượt quá. Khoản phí này có thể dao động tùy thuộc vào từng hãng hàng không, loại vé và tuyến bay, đôi khi còn cao hơn cả chi phí mua thêm hành lý trả trước.

Việc mua thêm cân hành lý ngay tại sân bay thường tốn kém hơn so với việc mua trước khi khởi hành. Do đó, việc chủ động chuẩn bị và kiểm tra trọng lượng hành lý trước ở nhà là một cách thông minh để tiết kiệm chi phí. Một số hãng hàng không còn cung cấp các gói hành lý trả trước với mức giá ưu đãi, giúp hành khách có thể thoải mái mua sắm và mang theo nhiều đồ hơn mà không phải lo lắng về việc phát sinh chi phí quá lớn tại sân bay.

Nguồn: TikTok @manvy1212