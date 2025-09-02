Khách Tây bình chọn 17 món ngon nhất phải nếm thử khi đến Việt Nam, cái tên cuối cùng gây bất ngờ nhất

Dave Lee là một du khách tới từ Mỹ. Trước khi đến Việt Nam, kiến thức của anh về ẩm thực của dải đất hình chữ S chủ yếu chỉ gói gọn trong 2 món nổi tiếng bậc nhất, đó là phở và bánh mỳ kẹp.

Tuy nhiên, khi đặt chân tới Việt Nam, anh Dave mới nhận ra ẩm thực của quốc gia này có nhiều điều tuyệt vời hơn thế.

"Tôi đã từng thử phở và bánh mì, hai món ăn truyền thống của Việt Nam phổ biến nhất ở Hoa Kỳ, nhưng kiến thức của tôi chỉ dừng lại ở đó. Việc đến Sài Gòn đã thay đổi điều đó. Một chuyến tham quan ẩm thực bằng xe máy ở miền Trung Việt Nam, một chuyến du thuyền trên Vịnh Hạ Long, và thời gian ở Hà Nội đã mang đến thêm nhiều cơ hội để tôi mở rộng khẩu vị của mình. Quan trọng nhất là tôi trở về Texas với niềm yêu thích mới dành cho ẩm thực Việt Nam và mong muốn tiếp tục tìm hiểu về ẩm thực này tại các nhà hàng địa phương", anh Dave chia sẻ.

Và anh Dave đã chọn ra danh sách 17 món ngon nhất của ẩm thực Việt Nam. Hãy xem bạn đã nếm thử được bao nhiêu trong số những món ăn này nhé.

1. Phở

Phở là món ăn tinh túy nhất của ẩm thực Việt Nam, cũng là món ăn nổi tiếng bậc nhất của đất nước này. Có 2 loại phở chính là phở thịt bò và thịt gà.

Nước dùng phở thường được ninh trong nhiều giờ với các loại gia vị như hoa hồi, đinh hương, quế, hành tây nướng và gừng, tạo nên một hương vị thơm ngon, đậm đà. Bánh phở dai ngon, thấm đẫm hương vị của nước dùng. Phở thể hiện triết lý ẩm thực Việt Nam về sự cân bằng giữa hương vị và kết cấu, khiến nó trở thành một món ăn mà bạn nhất định phải nếm thử.

2. Bánh mì kẹp

Bánh mì kẹp có mặt khắp nơi ở Sài Gòn, nhưng tôi muốn thực hiện một chuyến phiêu lưu nho nhỏ để thưởng thức chiếc bánh mỳ kẹp đầu tiên ở Việt Nam. Kel và tôi đã ghé qua Bánh mỳ Bảy Hổ, một trong những cái tên nổi tiếng xuất hiện trong loạt phim Street Food trên Netflix và quả thật, nó không khiến tôi phải thất vọng.

3. Gỏi cuốn

Gỏi cuốn là một món khai vị chủ đạo, tiêu biểu cho sự tươi ngon và giản dị của ẩm thực Việt Nam. Nó thường được ăn kèm với nước chấm làm từ tương đen, lạc, và đôi khi thêm chút ớt. Trong chuyến du lịch ẩm thực Đà Nẵng, tôi đã thử làm gỏi cuốn bằng bánh tráng, và chắc chắn cần phải luyện tập nhiều mới có thể làm được đẹp mắt!

4. Bún chả

Bún chả là một món ăn Việt Nam được yêu thích có nguồn gốc từ Hà Nội. Nó là một ví dụ điển hình cho sự cân bằng và phức tạp đặc trưng của ẩm thực Việt Nam. Bún chả thường bao gồm bún trắng, chả miếng và chả viên được nướng trên than hồng.

Anh Dave Lee thưởng thức món bún chả tại Hà Nội.

Nước chấm pha loãng làm từ nước mắm, thêm đường, tỏi, ớt để tạo thành hỗn hợp chua ngọt. Bạn sẽ ăn cùng các loại rau sống, dưa góp. Để có trải nghiệm bún chả đích thực, tôi đã đi ăn trưa với bạn bè tại Bún Chả Hương Liên, cửa hàng rất nổi tiếng vì từng được cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ghé qua.

5. Bánh xèo

Lần đầu tiên tôi biết đến bánh xèo là trong chuyến tham quan ẩm thực đường phố Sài Gòn ngay sau khi đến đất nước này, và tôi đã trở thành một người hâm mộ món ăn này kể từ đó.

6. Mỳ Quảng

Mì Quảng là một trong những món ăn truyền thống Việt Nam mà chúng tôi đã thử trong chuyến tham quan ẩm thực đường phố Đà Nẵng, miền Trung Việt Nam. Tôi rất thích món ăn này, đặc biệt là sợi mì và thịt của nó.

7. Canh chua dọc mùng

Tôi đã thử món canh chua tôm dọc mùng ở Sunflower, một trong những nhà hàng Việt Nam ngon nhất ở Austin, Mỹ và cả hai chúng tôi đều rất thích. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được thưởng thức dọc mùng, và tôi rất thích vị xốp của nó hòa quyện với hương vị của nước dùng, đồng thời mang lại độ giòn tan hấp dẫn.

8. Bò lá lốt

Bò lá lốt có thể được thưởng thức theo nhiều cách khác nhau, bạn có thể ăn nó như một món ăn vặt độc lập, hoặc ăn cùng cơm, hoặc cuốn nó trong bánh tráng với các nguyên liệu tươi ngon khác để làm nem cuốn. Tôi đã thử bò lá lốt ngay khi vừa xiên que và cuốn trong bánh tráng để làm nem cuốn trong chuyến du lịch ẩm thực đường phố Sài Gòn của mình.

9. Bún bò Huế

Dù chưa có cơ hội nếm thử bún bò Huế ở Việt Nam, nhưng tôi đã ăn nó tại nhà hàng Sunflower ở Austin và đã bị hương vị của nó mê hoặc.

10. Cháo

Trong bữa tối tại Anan Saigon, nhà hàng mà chúng tôi coi là ngon nhất Việt Nam, tôi đã được thưởng thức một biến thể đặc biệt của món cháo. Đầu bếp Peter Cường Franklin đã phục vụ món này với cá tuyết và trứng cá muối và quả thật, bạn không nên bỏ qua món ăn này đâu.

11. Gỏi gà

Có nguồn gốc từ miền Bắc Việt Nam, gỏi gà là một món ăn phổ biến thường được thưởng thức trong các dịp lễ hội và họp mặt gia đình. Nguyên liệu phổ biến bao gồm thịt gà xé nhỏ, bắp cải thái mỏng và một loạt các loại rau thơm tươi như bạc hà và rau mùi.

12. Bún thịt nướng

Bún thịt nướng là sự kết hợp tuyệt vời giữa thịt heo nướng, bún gạo và rau thơm tươi. Món ăn này có nguồn gốc từ miền Nam Việt Nam. Thịt heo thường được ướp với sả, tỏi và nước mắm trước khi nướng.

13. Bò lúc lắc

Trong món bò lúc lắc, thịt bò thường được ướp với nước tương, tỏi và các gia vị khác, giúp thịt mềm và đậm đà. Khi cho vào chảo, lửa lớn sẽ giúp thịt có lớp vỏ hơi giòn nhưng vẫn giữ được độ mềm ngọt bên trong.

14. Chả cá Lã Vọng

Cá sau đó được nướng và dọn lên chảo nóng hổi. Chả cá lá vòng thường được ăn kèm với bún gạo, rau thì là và hành lá. Trong khi người Việt Nam ăn nhiều món ăn đường phố, chả cá lá vòng lại là món ăn đặc trưng của nhà hàng.

The fish is then grilled and served in a sizzling pan. Cha ca la vong is typically served with vermicelli rice noodles and a heap of dill and spring onions. While Vietnamese people eat many dishes on the streets, cha ca la vong is more typical of restaurant dining.

15. Cao lầu

Cao Lầu là món mì đặc trưng của Hội An, một đô thị cổ và là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận ở miền Trung Việt Nam. Món ăn với sợi mì dai được nấu bằng nước giếng địa phương, tạo nên kết cấu độc đáo.

Nguyên liệu phổ biến bao gồm thịt heo thái lát, rau thơm tươi và bánh tráng giòn rụm để trang trí. Thịt heo thường được ướp gia vị rồi nướng hoặc quay, tạo thêm hương vị khói đặc trưng.

16. Cơm tấm

Cơm tấm là một món ăn chủ đạo của miền Nam Việt Nam. Cơm tấm được nấu từ những hạt gạo vỡ vụn trong quá trình xay xát. Cơm được ăn kèm với nhiều món ăn kèm khác nhau, bao gồm thịt lợn nướng, hải sản, trứng chiên và dưa chua.

Trước khi nướng, thịt lợn thường được ướp với sả, tỏi và nước mắm. Món ăn thường được ăn kèm với nước chấm. Cơm tấm thể hiện tinh thần sáng tạo và cân bằng trong ẩm thực Việt Nam, biến những hạt gạo từng bị coi là "phế phẩm" thành một món ăn đậm đà hương vị.

17. Cơm tay cầm

Cơm tay cầm là một món ăn Việt Nam vô cùng thú vị. Cơm được nấu chậm trong nồi đất. Phần cơm bên dưới trở nên giòn và vàng ươm, tương phản với phần cơm mềm bên trên. Cơm thường được xào với gừng, hành tây, hành lá, nấm và cải thìa non. Cơm tay cầm thường có thịt gà, thịt bò, tôm.

* Bài viết dựa trên quan điểm của du khách người Mỹ, anh Dave Lee sau chuyến đi tới Việt Nam.