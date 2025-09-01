Du lịch TP Hồ Chí Minh tăng trưởng mạnh mẽ trong 8 tháng đầu năm

Ảnh: Sở Du lịch

Theo số liệu mới nhất từ Sở Du lịch, trong 8 tháng đầu năm, tổng thu từ du lịch của TP Hồ Chí Minh ước đạt 161.887 tỷ đồng, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt hơn 62% kế hoạch cả năm. Cả hai thị trường khách quốc tế và nội địa đều ghi nhận sự phục hồi ấn tượng. Riêng tháng 8, thành phố đã đón 609.615 lượt khách quốc tế, tăng 65,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng, lượng khách quốc tế đạt hơn 5,1 triệu lượt, tăng gần 50%.

Đối với thị trường nội địa, trong tháng 8 có gần 3,4 triệu lượt khách, nâng tổng số khách nội địa 8 tháng lên hơn 25,1 triệu lượt, tăng 7,5%. Kết quả này khẳng định sức hút bền vững của TP Hồ Chí Minh đối với du khách trong nước.

Để duy trì đà tăng trưởng, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh vừa công bố 15 chương trình du lịch mới, được chia thành 5 nhóm chủ đề, khai thác thế mạnh kết nối từ đô thị trung tâm đến làng nghề Bình Dương và biển Vũng Tàu. Các sản phẩm nổi bật gồm du lịch MICE kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp tại Vũng Tàu; du lịch biển đảo với các tour Đảo vàng lấp lánh khơi xa, Hồ Tràm - Biển gọi; du lịch sinh thái - trải nghiệm thiên nhiên qua hành trình Khám phá Gốm Việt - Hào khí Đất Thép; cùng với du lịch văn hóa - lịch sử và du lịch đô thị gắn với mua sắm.