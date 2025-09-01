Du lịch ở đâu gần Hà Nội, giá rẻ dịp 2/9?

Nếu chỉ đi du lịch trong ngày, bạn có thể lựa chọn một số địa điểm sau:

Vườn quốc gia Ba Vì

Địa chỉ: xã Suối Hai, Hà Nội

Cách trung tâm Hà Nội chưa đến 60km, đây chắc chắn là điểm đến thú vị với du khách muốn đi nghỉ gần Thủ đô. Khách có thể đến Vườn quốc gia Ba Vì bằng xe máy, ô tô hoặc xe buýt, mất khoảng hơn 1 giờ di chuyển. Giá vé vào cổng chỉ tối đa 60.000 đồng cho người lớn.

Cắm trại tại rừng thông Ba Vì là lựa chọn lý tưởng của nhiều du khách. (Ảnh: Internet).

Tại đây bạn có thể khám phá khu rừng thiên nhiên, với rừng thông đậm sắc xanh, tạo sự bình yên hiếm có.

Ngoài ra, nhà thờ đổ cũng cuốn hút với vẻ đẹp rêu phong, khung cảnh u tịch và cổ kính hiếm thấy. Nơi đây gây ấn tượng mạnh với những bức tường đá nứt vỡ, mái vòm cũ kỹ, giúp du khách có những bộ ảnh mang phong cách hoài cổ.

Đền Thượng, Đền Bác Hồ: Nằm trên đỉnh Ba Vì, du khách có thể đi bộ đến đây để dâng hương và ngắm nhìn toàn cảnh núi rừng trập trùng. Đường lên đền có những bậc đá men theo sườn núi, cảnh quan hai bên thay đổi dần theo độ cao, khiến hành trình leo núi cũng trở thành một trải nghiệm thiền định nhẹ nhàng.

Vườn xương rồng: Nằm ngay gần cổng vào Vườn Quốc gia, nơi đây sở hữu hàng trăm giống xương rồng lớn nhỏ từ khắp nơi trên thế giới. Không gian bên trong như một “ốc đảo sa mạc” giữa núi rừng, được các bạn trẻ yêu thích nhờ màu sắc lạ mắt và kiến trúc nhà kính ấn tượng.

Thiên Sơn - Suối Ngà/Ao Vua/Khoang Xanh - Suối Tiên: Đây là các khu du lịch sinh thái lớn khai thác vẻ đẹp của tự nhiên ẩn sâu trong núi rừng Ba Vì, thích hợp cho gia đình và nhóm bạn. Đến đây, du khách có thể tắm suối, tổ chức picnic, chèo thuyền kayak, dùng bữa ăn địa phương tại nhà hàng và nghỉ trưa trong các chòi lá giữa thiên nhiên.

Resort nghỉ dưỡng: Ba Vì có nhiều resort xanh ẩn mình dưới tán rừng như Melia Ba Vì, Asean Resort hay Family Resort, với giá phòng dao động từ 700.000 đến hơn 2.000.000 đồng/đêm tùy loại hình.

Khu du lịch Núi Trầm

Địa chỉ: phường Chương Mỹ, Hà Nội

Khu du lịch Núi Trầm hay còn được gọi là Trầm Tử Sơn, nơi đây có địa hình đồi núi hoang sơ được phủ đầy cây cỏ trông giống một cao nguyên bao la. Chỉ cách thủ đô Hà Nội hơn 20km nhưng núi Trầm lại mang vẻ đẹp hoàn toàn tách biệt với Thủ đô nhộn nhịp vì sở hữu nét đẹp thanh bình xen lẫn sự kỳ vĩ vốn có của núi rừng.

Khu du lịch Núi Trầm thu hút du khách. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân).

Với bốn bề là những vách núi cao vút, dưới đất là những hàng cỏ xanh nguyên sơ, núi Trầm là địa điểm được nhiều bạn trẻ yêu thích. Để vui chơi thoải mái, bạn có thể chuẩn bị lều và một chút đồ ăn nhẹ để vừa ngắm cảnh vừa nghỉ ngơi.

Vé vào cửa núi Trầm hoàn toàn miễn phí.

Khu du lịch Đồng Mô

Địa chỉ: phường Sơn Tây, Hà Nội

Khu du lịch Đồng Mô có diện tích khoảng 500 ha với địa hình được tô điểm bởi hồ Đồng Mô, đảo Phượng, những hàng cây tỏa bóng khắp lối đi.

Ngày thường cũng như ngày lễ, du khách đến đây sẽ được hít thở bầu không khí trong lành, ngắm cảnh sắc thiên nhiên hiền hòa và trải nghiệm các hoạt động thư giãn như câu cá, ngắm hoàng hôn, chèo thuyền kayak trên sông, trượt cỏ, cắm trại...

Nếu không có phương tiện cá nhân, du khách cũng có thể lựa chọn xe bus tới khu du lịch Đồng Mô. Giá vé vào tham quan khoảng 80.000 đồng/người/ngày. Các chi phí khác như: Thuê lều: 250.000 - 600.000 đồng/ngày, giá thuê có sự thay đổi tùy theo số lượng người trong nhóm. Nếu muốn thuê nhà sàn, mức phí sẽ cao hơn.

Nếu muốn đi tour 2 ngày 1 đêm, bạn có thể lựa chọn các địa điểm gần Hà Nội sau:

Ninh Bình - Di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới

Đến Ninh Bình là chạm vào một miền ký ức cổ kính và kỳ vĩ, nơi sông nước uốn lượn giữa những dãy núi đá vôi trập trùng. Tràng An, Tam Cốc, Cố đô Hoa Lư hay Chùa Bái Đính đều là những cái tên gợi nhắc đến vẻ đẹp vừa trầm mặc, vừa hùng vĩ, rất đặc trưng của vùng đất này.

Du khách có thể ngồi thuyền trôi chầm chậm qua những hang động vào buổi sáng tinh mơ, đến chiều lại leo Hang Múa ngắm hoàng hôn trải dài trên cánh đồng lúa.

Tràng An - Ninh Bình mang một vẻ đẹp hùng vĩ với những dãy núi trập trùng, dòng sông xanh ngắt. (Ảnh: Sở Du lịch Ninh Bình).

Tràng An/Tam Cốc - Bích Động: Hai quần thể này đều nổi bật với cảnh quan sông nước len giữa núi đá vôi, hang động và đồng ruộng. Nếu chọn Tam Cốc, bạn sẽ được ngồi thuyền nan do người dân địa phương chèo, trôi chậm giữa những cánh đồng lúa (đẹp nhất vào khoảng tháng 5 - 6), thi thoảng xuyên qua hang đá mát lạnh.

Tràng An thì có tuyến đi dài hơn, phong cảnh đa dạng hơn và được tham quan nhiều hang sâu, các hang nối liền với nhau độc đáo, gợi cảm giác như đang đi vào lòng núi.

Cố đô Hoa Lư: Là kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến tập quyền Việt Nam, nơi đây lưu giữ nhiều dấu tích lịch sử gắn liền với hai triều đại Đinh và Tiền Lê. Khu đền vua Đinh Tiên Hoàng và vua Lê Đại Hành được xây dựng uy nghi giữa vùng núi đá bao quanh, tạo nên không gian vừa trang nghiêm, vừa gợi nhớ về một thời kỳ dựng nước hào hùng.

Chùa Bái Đính: Quần thể chùa nằm trên một quả đồi rộng lớn, có quy mô đồ sộ với các công trình nổi bật như tượng Phật bằng đồng lớn nhất châu Á, hành lang La Hán dài hun hút và tháp chuông cao sừng sững.

Hang Múa: Từ đây, bạn có thể phóng tầm mắt xuống vùng đồng bằng Tam Cốc trải dài, dòng sông uốn lượn, ruộng lúa trải thảm, tạo nên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. Thời điểm ngắm cảnh đẹp nhất là sáng sớm hoặc chiều muộn khi nắng dịu và trời trong.

Di chuyển: Cách Hà Nội khoảng 90 - 100km, có thể đi ô tô, xe máy (1,5 - 2 giờ) hoặc đi tàu hỏa từ ga Hà Nội đến ga Ninh Bình. Tùy từng địa điểm lưu trú mà mức giá khác nhau, từ vài trăm đến vài triệu đồng/ngày.

Tam Đảo (Phú Thọ) - Thị trấn mây mù lãng mạn

Tam Đảo được mệnh danh là "Đà Lạt của miền Bắc" bởi cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và không khí se se lạnh. Nơi đây mang một vẻ dịu dàng rất riêng: Vừa hoài cổ, vừa tách biệt khỏi sự ồn ào thường nhật. Đây là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn nghỉ ngơi nhẹ nhàng trong thời gian ngắn.

Nhà thờ đá cổ Tam Đảo: Kiệt tác kiến trúc hoàn toàn làm bằng đá, được thiết kế theo phong cách Gothic, nổi bật với những mảng tường rêu phong, bám đầy dây thường xuân và những ô cửa sổ tranh kính sặc sỡ. Đây cũng là biểu tượng gắn liền với hình ảnh thị trấn sương mù.

Toàn cảnh Tam Đảo như một thành phố thu nhỏ trên cao, nổi bật với một số công trình còn lưu giữ nét cổ điển. (Ảnh: Internet).

Tháp truyền hình: Tháp truyền hình Tam Đảo có địa thế cao, nhiều du khách thường thích chinh phục nơi đây để có thể ngắm toàn cảnh Tam Đảo và vùng núi xung quanh, phù hợp cho những người đam mê trekking ở địa hình dễ.

Quán cà phê trên cao: Tam Đảo có nhiều quán cà phê có thể nhìn ra toàn cảnh mây và núi hùng vĩ từ trên cao. Ngoài ra, du khách còn có thể check-in cùng với các tiểu cảnh của quán.

Cổng trời, Cầu Mây: Đây là hai địa điểm chụp ảnh nổi tiếng nhất ở Tam Đảo, thường cho ra đời những bộ hình “vô thực” như hòa vào trời mây, phù hợp với những du khách mê chụp ảnh check-in.

Thác Bạc: Thác Bạc là một con thác nhỏ nhưng thẳng đứng, nổi bật với hình ảnh tung bọt trắng xóa giữa thiên nhiên núi rừng hoang dã. Đây là điểm đến lý tưởng để cắm trại, tắm thác, tổ chức những buổi BBQ dã ngoại cùng bạn bè, người thân.

Ở Tam Đảo có nhiều lựa chọn từ homestay ấm cúng (giá khoảng 400.000 - 700.000 đồng/đêm) đến các khách sạn, resort cao cấp với mức giá 1.000.000 - 2.000.000 đồng/đêm.

Mai Châu (Phú Thọ) - Thung lũng bình yên

Mai Châu là một vùng đất làng quê thanh bình, vẫn còn giữ được nét nhẹ nhàng, mộc mạc và gần gũi. Bao quanh thung lũng Mai Châu là núi non xanh thẳm và những bản làng người Thái nằm nép mình bên cánh đồng lúa trải dài. Do ở trên vùng cao, không khí ở Mai Châu luôn mát mẻ, đôi khi có mây vương lại trên sườn núi, hòa quyện với khói bếp nơi bản làng, tạo nên khung cảnh vừa bình yên vừa dung dị.

Khung cảnh làng quê thanh bình ở Mai Châu có thể khiến bất kỳ ai cảm thấy thư giãn, bình yên. (Ảnh: Internet).

Bản Lác, Bản Pom Coọng: Đây là hai bản làng của người Thái với những nếp nhà sàn truyền thống nằm xen kẽ giữa cánh đồng lúa. Bạn có thể thuê xe đạp dạo quanh bản, gặp gỡ người dân địa phương, ngắm khung cảnh yên bình với ruộng đồng, con trâu, bếp khói hoặc thuê trang phục dân tộc để check-in.

Chợ phiên Mai Châu: Chợ thường họp vào Chủ Nhật và các ngày rằm, mùng một âm lịch. Đây là nơi quy tụ đủ sắc màu vùng cao: Vải thổ cẩm, đồ nếp nương, rau rừng, gà bản...Du khách đến đây thường bị thu hút bởi không khí rộn ràng, tiếng nói cười xen lẫn với mùi thơm của các món ăn bày bán ngay bên đường, khiến bạn khó có thể đi qua mà không ghé lại.

Văn nghệ Thái: Khi đêm xuống, sân nhà sàn rực sáng ánh đuốc và tiếng cồng chiêng vang lên, du khách sẽ được mời tham gia múa sạp, múa xòe cùng người bản địa. Đây thường là hoạt động kết ngày đặc biệt của người Thái, vừa vui vẻ, vừa mang đậm bản sắc văn hóa.

Chỗ ở: Chủ yếu là nhà sàn homestay, giá từ 300.000 - 500.000 đồng/đêm. Ngoài ra còn có vài resort nhỏ cho du khách muốn nghỉ dưỡng riêng tư.

Di chuyển: Cách Hà Nội khoảng 140km, mất khoảng 3,5 - 4 giờ đi ô tô hoặc xe máy.

