Tận thấy máy bay chở khách VIP, cứu hộ có thể tự động lái của Việt Nam

Trực thăng EC-155 B1 cũng thường được sử dụng để vận chuyển quan chức, đảm bảo di chuyển an toàn và nhanh chóng trong các chuyến công tác nội địa và đảm nhiệm một số nhiệm vụ quan trọng khác như hỗ trợ bay huấn luyện và vận chuyển y tế khẩn cấp.