Sẽ có 2 ngày bắn pháo hoa tầm cao tại Triển lãm thành tựu đất nước

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động ngày 31-8, hàng vạn người dân vẫn đang tiếp tục đổ về Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội) để tham quan Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Trung tâm Hội chợ Triễn lãm Quốc gia, địa điểm bắn pháo hoa tầm cao

Không chỉ người dân Thủ đô, sự kiện còn thu hút đông đảo đoàn đại biểu, học sinh – sinh viên và khách du lịch từ nhiều tỉnh, thành phố khác.

Sức hút của sự kiện đến từ việc triển lãm mang tầm vóc văn hóa – chính trị quốc gia, mở cửa miễn phí đến hết ngày 5-9.

Với diện tích gần 260.000 m², đây là triển lãm lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ - ngành cùng hơn 230 gian hàng của 106 doanh nghiệp nhà nước và tư nhân.

Chỉ trong 3 ngày đầu tiên, Triển lãm thành tựu đất nước đã đạt hơn 1,1 triệu lượt khách tham quan



Không gian trưng bày được thiết kế hiện đại, kết hợp giữa hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử với công nghệ số như 3D mapping, thực tế ảo, hologram, màn hình LED cong và trí tuệ nhân tạo.

Bắn pháo hoa trong 2 ngày

Theo ban tổ chức, ngay từ ngày đầu, triển lãm đã ghi nhận sự quan tâm mạnh mẽ của người dân. Cụ thể, trong ngày khai mạc 28-8, triển lãm đã thu hút hơn 230.000 người đến tham quan. Ngày 29-8, triển lãm thu hút gần 300.000 khách.

Đáng chú ý, trong ngày thứ ba 30-8, triển lãm đã đón lượng khách kỷ lục với trên 650.000 lượt khách tham quan.

Tổng cộng đạt hơn 1,1 triệu lượt khách chỉ trong 3 ngày đầu tiên, trở thành sự kiện có lượng khách tham quan đông kỷ lục nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Ban tổ chức cho hay mỗi ngày có trung bình 100 sự kiện, hoạt động trải nghiệm có điểm nhấn như trình diễn robot, quảng diễn ẩm thực, trình diễn khinh khí cầu, trình diễn diều nghệ thuật, trình diễn thủ công của nghệ nhân làng nghề, trình diễn nghệ thuật truyền thống,..

Ngoài ra sẽ có bắn pháo hoa tầm cao sẽ diễn ra 2-9 và 5-9.