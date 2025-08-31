Cảnh tượng mới nhất tại Trung tâm triển lãm quốc gia: Người đông kín lối, xếp hàng dài chờ thử các trải nghiệm

Một trong những địa điểm hot nhất hiện tại và đang thu hút đông đảo du khách trong dịp nghỉ lễ 2/9 này chính là Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Đây là nơi đang diễn ra triển lãm chuyên đề "80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc". Chính thức mở cửa đón khách tham quan từ chiều 28/8, triển lãm nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Ngay trong những ngày đầu, du khách lượt khách từ khắp nơi đã đổ về, biến nơi đây thành một không gian náo nhiệt.

Ghi nhận mới nhất vào chiều nay (31/8), dòng người vẫn không ngừng đổ về phía Trung tâm Triển lãm Quốc gia, tạo nên khung cảnh nườm nượp tại đây.

Trên những con đường dẫn về khu vực này, dễ dàng nhận thấy không khí tấp nập. Các phương tiện nối đuôi nhau, từ xe ô tô cá nhân, xe máy, xe bus cho tới xe công nghệ, tất cả cùng chung một dòng chảy hướng về triển lãm.

Ngay từ cổng vào, bầu không khí đã trở nên nhộn nhịp. Dòng người tấp nập bước qua cánh cổng trang trí rực rỡ sắc đỏ sao vàng. Bên trong khuôn viên rộng lớn, mọi thứ càng trở nên sôi động hơn: từng nhóm bạn trẻ, các gia đình nhiều thế hệ đều háo hức ghi lại khoảnh khắc tham quan bằng điện thoại, máy ảnh.

Trong không gian rộng hàng chục nghìn mét vuông, triển lãm được chia thành nhiều phân khu khác nhau, mỗi nơi lại mang đến một trải nghiệm riêng. Người thì say mê chiêm ngưỡng các hiện vật, tài liệu lịch sử; người khác lại hào hứng khi được xem các màn biểu diễn nghệ thuật thực cảnh. Không ít du khách, đặc biệt là giới trẻ, tỏ ra phấn khích khi được thử sức ở những trải nghiệm công nghệ hiện đại hay các hoạt động tương tác như bắn súng mô phỏng, khám phá sản phẩm công nghệ mới...

Ở bất kỳ khu vực nào, cũng dễ dàng bắt gặp cảnh người tham quan dừng lại chụp ảnh. Từ những góc trưng bày hiện vật mang màu sắc lịch sử đến các không gian thiết kế hiện đại, tất cả đều trở thành background check-in cực "xịn". Chính điều này khiến cho triển lãm không chỉ là một hành trình về nguồn mà còn là "thiên đường" để chụp ảnh check-in của nhiều người trong dịp lễ.

Triển lãm "80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" là một trong những sự kiện trọng điểm nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025). Với quy mô khổng lồ, không gian hiện đại cùng nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn, triển lãm được đánh giá là một trong những sự kiện văn hóa - chính trị được mong chờ nhất trong dịp lễ Quốc khánh năm nay.

Có thể nói, "80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" không đơn thuần là một triển lãm quy mô lớn, mà còn là một hành trình ngược dòng thời gian. Từng bước đi trong không gian ấy là từng mốc son lịch sử của dân tộc được tái hiện, gợi cho người tham quan niềm tự hào và sự xúc động. Đó không chỉ là sự nhộn nhịp của một sự kiện văn hóa, mà còn là những khoảnh khắc lắng đọng khi mỗi người được kết nối sâu sắc hơn với lịch sử và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam trong suốt tám thập kỷ qua.

Triển lãm diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9, mở cửa liên tục từ 9h đến 22h hàng ngày, hoàn toàn miễn phí vé vào cửa. Với sức hút lớn trong những ngày vừa qua, dự kiến lượng khách tham quan sẽ tiếp tục đông đúc trong suốt kỳ nghỉ lễ, biến Trung tâm Triển lãm Quốc gia trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ dịp 2/9 này.

Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước - "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Triển lãm 95 Năm Cờ Đảng Soi Đường do báo Nhân Dân thực hiện, diễn ra từ ngày 28/8/2025 đến ngày 5/9/2025 sẽ mang đến một cái nhìn toàn cảnh về lịch sử đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng thông qua ngôn ngữ của thực cảnh, công nghệ và trải nghiệm đa giác quan. Lấy cảm hứng từ kết cấu của thành Cổ Loa xa xưa, không gian triển lãm được thiết kế như một hành lang xoắn ốc, đi qua 8 phân khu trưng bày, chia theo từng giai đoạn lịch sử, tái hiện sống động các dấu mốc trong hành trình đầy vẻ vang của 95 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, sự góp sức của các đơn vị: VCcorp,Viettel High Tech, VinMotion, VTT, Plus Studio... đã mang đến triển lãm chuyên đề về Đảng được số hóa toàn diện đầu tiên tại Việt Nam, tích hợp cả không gian thực và không gian số, áp dụng hàng loạt công nghệ tiên tiến: sách tương tác mapping; tường "Triệu cánh tay – Một niềm tin; công nghệ thực tế tăng cường AR và công nghệ thực tế ảo VR. Chỉ với một chiếc điện thoại kết nối internet, hệ thống triển lãm trực tuyến 3D kết hợp không gian thực giúp người dân khắp mọi miền Tổ quốc và kiều bào ở nước ngoài có thể "dạo bước" qua từng phân khu, tương tác với hình ảnh chân thực, sống động chẳng khác nào đứng ngay tại triển lãm. Bên cạnh đó, hệ thống Chat AI và robot hỗ trợ chỉ dẫn, giải đáp thắc mắcvà gợi mở thêm những lát cắt lịch sử một cách gần gũi, thân thiện.



