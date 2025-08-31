Ngày đầu nghỉ 2/9, khách đến Khánh Hòa không như kỳ vọng

Ngày 30/8, thời tiết ở phố biển Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) nắng đẹp, thuận lợi cho du khách tham quan, trải nghiệm ở các điểm vui chơi, giải trí hay đi tour biển đảo . Tuy nhiên, ghi nhận của PV Tiền Phong , tại các điểm tham trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, lượng khách chưa quá đông.

Đường Trần Phú (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) vắng vẻ trong ngày đầu nghỉ lễ 2/9.

Ông Trần Văn Phú - Trưởng phòng Quản lý bến tàu - dịch vụ du lịch, Ban quản lý vịnh Nha Trang - cho biết: Khoảng một tuần trở lại đây, lượng khách đi tour đảo trên vịnh Nha Trang đã giảm từ 30-40%.

"Dịp lễ 2/9 , chúng tôi kỳ vọng đạt 7.000 lượt khách qua bến mỗi ngày, nhưng ngày đầu tiên đã cho thấy khả năng khó đạt được mục tiêu này. Khách nội địa giảm thấy rõ, tàu chủ yếu chở khách quốc tế, đặc biệt là du khách Nga, Hàn Quốc và Trung Quốc. Các điểm tham quan được khách quốc tế ưa chuộng là Hòn Mun, Con Sẻ Tre và Bãi Tranh", ông Phú thông tin.

Du khách lên tàu đi chơi tour biển đảo trên vịnh Nha Trang.

Bạn Võ Nguyễn Khánh Trang (19 tuổi, du khách từ TPHCM) chia sẻ, cô và bạn trai của mình đặt chân đến Nha Trang vào tối 29/8. Ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ tại đây, hai bạn chọn đi tour tham quan các đảo.

"Kỳ nghỉ này, nhiều bạn của mình lựa chọn đi Hà Nội để xem diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nhưng mình thì vẫn thích đến Nha Trang vì biển đẹp, đồ ăn rất ngon mà chi phí lại không quá đắt. Đặc biệt, chặng đường từ TP.HCM ra Nha Trang không quá dài nên mình đi lại cũng thuận tiện và đảm bảo sức khỏe", Trang nói.

Khách đến du lịch ở Khánh Hòa dịp lễ 2/9 chủ yếu là khách quốc tế.

Không chỉ tour biển đảo, các điểm du lịch khác như: Tháp Bà Ponagar, chùa Long Sơn, Bảo tàng Hải dương học Nha Trang... cũng ghi nhận lượng khách đến tham quan ít.

Đại diện Ban Quản lý di tích Tháp Bà Ponagar cho biết, những ngày qua, du khách đến Tháp Bà Ponagar sụt giảm khá nhiều. Tính đến 15h cùng ngày, Tháp Bà Ponagar đón khoảng 3.200 lượt khách tham quan. Lượng khách này không tăng so với những ngày thường.

Khách vào tham quan Bảo tàng Hải dương học Nha Trang.

Du khách tranh thủ check - in khi đến tham quan Bảo tàng Hải dương học.

Du khách chơi trên bãi biển Nha Trang.

Trước kỳ nghỉ lễ 2/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa đã có văn bản gửi các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo phục vụ du khách tốt nhất. Trong đó, Sở lưu ý các cơ sở đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn cho du khách đối với các cơ sở lưu trú, khu du lịch có dịch vụ vui chơi, giải trí dưới nước, có khu vực hồ bơi.

Đặc biệt, nếu gặp sự cố khi du lịch tại Nha Trang - Khánh Hòa, du khách có thể gọi đường dây nóng 24/7 theo cách *2258 hoặc 0947.528.000 để được hỗ trợ.