Cụ ông xúc động nhắn nhủ người thương giữa Hà Nội rợp trời cờ hoa: "Em yêu à, ở đây họ có một tình yêu to lớn, sâu sắc dành cho đất nước!"

"Từ đứa trẻ 5 tuổi đến các thiếu niên, người già và thanh niên, tất cả đều yêu Việt Nam!"

Trong hàng ngàn video ghi lại trải nghiệm sống tại Việt Nam của du khách quốc tế, đoạn clip mới nhất của một cụ ông đến từ châu Âu đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Khi chứng kiến Thủ đô Hà Nội rợp cờ đỏ sao vàng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, ông không giấu được cảm xúc và nói: "Ai cũng yêu Việt Nam, từ những đứa trẻ 5 tuổi đến người già. Tình yêu này thật sâu sắc, thật tuyệt vời". Khoảnh khắc ông nhắn nhủ cho vợ để chia sẻ niềm rung động ấy đã khiến nhiều người xúc động theo.

"Em yêu à, ở đây họ có một tình yêu to lớn, sâu sắc dành cho đất nước mình. Tuyệt đẹp và đầy cảm hứng!".

Giữa không khí của những ngày Tết Độc lập, gương mặt cụ ông tỏ rõ sự xúc động trước tình cảm của người dân dành cho quê hương, đất nước mình.

Khoảnh khắc riêng tư khi ông nhắn nhủ với người mình yêu thương lại càng khiến video trở nên chân thật và lay động. Người xem cảm nhận rõ rằng tình yêu đất nước không chỉ lan tỏa trong lòng người Việt, mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cả những người nước ngoài đang sống và trải nghiệm tại đây.

Khách Tây xúc động chứng kiến tình yêu của người dân Việt Nam dành cho đất nước mình (Nguồn VivaVietnam)

Video nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem và hàng trăm bình luận. Người Việt để lại những lời đầy tự hào:

- "Nghe ông ấy nói mà thấy rưng rưng, đúng là tình yêu đất nước mình thật đẹp".

- "Thật xúc động khi một người ngoại quốc cũng cảm nhận được tinh thần dân tộc của Việt Nam".

- "Khi bạn phải trải qua nỗi đau mất tự do độc lập và phải giành lại bằng xương máu thì bạn mới hiểu tại sao chúng tôi yêu đất nước mình như vậy. Chúng tôi là một dân tộc đoàn kết, mọi người như anh em một nhà".

- "Đó là mùi vị của hòa bình thưa quý ông, chúc ông có những khoảnh khắc tuyệt vời trên đất nước Việt Nam tươi đẹp này".

Khán giả quốc tế cũng để lại nhiều lời ngưỡng mộ: "This is so inspiring. Vietnamese people truly love their country". (Thật truyền cảm hứng. Người Việt thực sự yêu đất nước của họ).

Điều khiến clip này đặc biệt chính là sự giản dị. Chỉ bằng những khoảnh khắc đời thường, video đã gói gọn tinh thần Việt Nam trong ngày Quốc khánh: Tình yêu nước sâu sắc, lan tỏa từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Với một người ngoại quốc, tình yêu ấy đủ mãnh liệt để ông cảm thấy, để khiến ông bật khóc và muốn chia sẻ ngay với vợ mình. Với người Việt, đó là một lời nhắc nhở: Tình yêu Tổ quốc không ở đâu xa, nó nằm trong từng lá cờ, từng nụ cười và từng trái tim đồng điệu.

1.700 video kể về tình yêu dành cho Hà Nội

Ông Oscar Wright, chủ nhân của đoạn clip đang viral, sở hữu kênh TikTok VivaVietnam có hơn 700 nghìn lượt thích. Là một du khách châu Âu nhưng đã gắn bó lâu dài với Hà Nội, ông liên tục chia sẻ những khoảnh khắc bình dị về cuộc sống tại Việt Nam từ ly cà phê phố cổ, tiếng chuông nhà thờ mỗi sáng, cho đến cảnh chiều tà bên hồ Hoàn Kiếm.

Hơn 1700 video đã được đăng tải, tất cả đều toát lên tình yêu với mảnh đất này. Ông không chọn góc nhìn xa lạ, mà đi sâu vào những chi tiết nhỏ bé, những khung cảnh đời thường để kể câu chuyện Việt Nam theo cách gần gũi nhất.

@viva.vietnam