Chuyến tàu đi chưa tới 300km, giá vé từ 800.000 đồng, du khách nhận xét: "Tàu Việt Nam sạch nhất tôi từng đi"

Hiện nay, sự ra đời của loạt phương tiện hiện đại đã giúp việc di chuyển giữa các điểm đến du lịch của các du khách trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Tuy nhiên, không vì thế mà một loại phương tiện có phần "truyền thống" bị lãng quên. Đó là tàu hỏa. Trên thế giới, rất nhiều quốc gia phát triển như Nhật Bản, Pháp, Thụy Điển hay Thụy Sĩ đã áp dụng tàu hỏa như một sản phẩm du lịch đặc sắc qua hàng thập kỷ.

Hành trình bằng tàu hỏa luôn đem lại những cảm giác mới mẻ, độc đáo cho du khách. Thậm chí có những chuyến tàu được hành khách tâm đắc khen ngợi, nhận xét có nhiều điểm vượt trội so với nhiều chuyến tàu khác.

Chuyến tàu sau đây là một ví dụ. Du khách có tài khoản Phương V.Trần chia sẻ trên trang cá nhân, đó là tàu của Chapa Express đi Hà Nội - Sa Pa (Lào Cai). "Tôi đi hạng Grand Suite Queen của công ty này trên toa tên Tonkin Heritage. Quan trọng là nó sạch, có thể nói là sạch nhất trong số các tàu ở Việt Nam tôi từng đi!".

Trải nghiệm của du khách ở hạng vé Grand Suite Queen, toa Tonkin Heritage, tàu Hà Nội - Sa Pa của Chapa Express (Ảnh Phương V.Trần)

Không chỉ dừng lại ở tiện ích là nhà vệ sinh, chuyến tàu còn được du khách đánh giá cao bởi nhiều yếu tố khác nữa. Cho thấy chuyến tàu không đơn giản chỉ là một phương tiện mà còn như tạo thêm 1 điểm nhấn cho chuyến du lịch của du khách.

Tàu mang phong cách như một khách sạn bản địa

Tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai vốn đã quen thuộc với nhiều du khách nay trở nên hấp dẫn hơn khi được trải nghiệm trên những khoang tàu cao cấp của Chapa Express. Đây là một trong những đơn vị khai thác toa tàu riêng, gắn vào đoàn tàu thống nhất SP3, SP4, SP7, SP8 do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vận hành, mang lại lựa chọn lưu trú di động sang trọng cho hành trình đến Sa Pa.

Không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển, Chapa Express còn được nhiều du khách ví như “khách sạn boutique trên đường ray” nhờ thiết kế tinh tế và dịch vụ chuyên biệt. Điểm nhấn nổi bật của Chapa Express nằm ở cách bài trí không gian mang đậm hơi thở vùng cao Tây Bắc. Nội thất trong các toa được trang trí bằng họa tiết thổ cẩm H’Mông, kết hợp chất liệu gỗ ấm áp, ánh sáng vàng dịu, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa gần gũi.

Thiết kế trên tàu như một khách sạn đậm tính bản địa (Ảnh Chapa Express)

Tàu chia thành nhiều hạng phòng để du khách lựa chọn, từ khoang giường nằm 4 người phù hợp nhóm bạn, gia đình, đến hạng Deluxe tiện nghi hơn với số giường ít, mang lại sự riêng tư cao. Nổi bật nhất là khoang Grand Suite Queen, diện tích khoảng 8m², trang bị giường lớn Queen size, phòng tắm riêng, điều hòa hai chiều cùng nhiều tiện ích cao cấp. Đây được xem là lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn tận hưởng sự thoải mái tuyệt đối ngay trên tàu.

Giá vé tương xứng với dịch vụ trên tàu của Chapa Express

Ngoài thiết kế, dịch vụ trên Chapa Express cũng tạo ấn tượng mạnh. Mỗi du khách khi bước vào cabin đều được chào đón bằng “Great Smile Kit” gồm những vật dụng cá nhân như lược, nút bịt tai, khăn giấy; kèm theo nước ép hoa quả, trái cây theo mùa và đồ uống miễn phí.

Khoang VIP có thêm khu vực lounge để nghỉ ngơi, phục vụ trà, cà phê trước giờ khởi hành. Du khách cũng được hỗ trợ dịch vụ đưa đón từ ga Lào Cai đến trung tâm Sa Pa bằng xe shuttle bus, đảm bảo thuận tiện và an toàn, thay vì phải tự xoay xở phương tiện giữa đêm khuya hay sáng sớm.

Phòng chờ VIP của Chapa Express (Ảnh Chapa Express)

Từ cái nhìn tổng quan, với nhiều hạng phòng đa dạng, thiết kế giàu bản sắc, tiện ích đầy đủ và dịch vụ chăm sóc tận tình, tàu của Chapa Express là gợi ý đáng cân nhắc cho những ai muốn hành trình đêm đến Sa Pa trở nên êm ái, thoải mái và đậm chất trải nghiệm.

Theo thông tin từ đơn vị vận hành, mức giá có sự khác biệt tùy hạng phòng và thời điểm đặt vé. Với hạng Standard Cabin (4 giường nằm), giá dao động từ khoảng 35 – 45 USD/người/chiều, phù hợp cho nhóm bạn trẻ hoặc gia đình muốn tiết kiệm chi phí. Hạng Deluxe Cabin (2 giường nằm) có mức giá cao hơn, từ 75 – 90 USD/người/chiều, đổi lại là không gian riêng tư và yên tĩnh hơn.

Cao cấp nhất là Grand Suite Queen – phòng đôi giường lớn với phòng tắm riêng, có giá khoảng 379 USD/cabin/chiều. Giá vé đã bao gồm tiện ích trên tàu và dịch vụ đưa đón bằng shuttle bus từ ga Lào Cai đến trung tâm Sa Pa.

Bên cạnh Chapa Express, tuyến Hà Nội – Sa Pa hiện còn nhiều lựa chọn toa tàu cao cấp khác như Sapaly Express, Victoria Express, Fansipan Express, Livitrans hay King Express. Mỗi đơn vị đều mang phong cách riêng: Sapaly hướng tới sự hiện đại tiện nghi, Victoria nổi bật với dịch vụ chuẩn khách sạn hạng sang, trong khi Livitrans và King Express có mức giá mềm hơn nhưng vẫn đảm bảo không gian thoải mái, sạch sẽ. Sự đa dạng này giúp du khách dễ dàng cân nhắc giữa chi phí, phong cách và dịch vụ để có hành trình phù hợp nhất.