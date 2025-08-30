Ăn búp phê nhưng lén mang về, nữ khách hàng đập phá rồi bỏ chạy khi bị phát hiện

Người phụ nữ cố gắng lấy đồ ăn từ quầy buffet mang về, bị bắt quả tang và gây ra cuộc cãi vã tại nhà hàng trong một khách sạn ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Khách sạn này cung cấp bữa sáng miễn phí cho khách, khách có thể ăn không hạn chế số lượng nhưng không được mang đồ ăn ra khỏi nhà hàng. Xung đột nổ ra do vị khách không tuân thủ quy định phổ biến đối với loại hình buffet này.

Sự việc xảy ra vào ngày 27/8, trong thời gian phục vụ bữa sáng miễn phí tại một khách sạn ở Thiểm Tây. Người phụ nữ trên đưa con gái đến dùng bữa và đóng gói mang đi ít nhất 20 quả trứng. Hành động này vi phạm quy định "bữa sáng miễn phí chỉ giới hạn ở việc ăn tại chỗ, không được mang đi", số lượng đồ ăn bị lấy lại quá lớn nên nhân viên cố gắng ngăn cản. Nữ khách hàng đã có phản ứng quá khích.

Những quả trứng bị đập nát. (Ảnh:Weibo/Huang Xipao)

Camera giám sát ghi lại cảnh người phụ nữ mặc áo sọc bóc từng quả trứng và trút giận lên chúng sau khi nhân viên nhà hàng ngăn cản. Sau khi bóc hết, cô ăn một quả, rồi bẻ từng quả làm đôi, ném xuống đất hoặc dùng tay bóp nát, rồi bế con gái rời khỏi hiện trường.

Câu chuyện này sau khi được công bố đã gây ra làn sóng phẫn nộ. Cư dân mạng lên án hành vi của người phụ nữ: "Thật đáng xấu hổ, đứa trẻ sẽ hổ hẹn vì người mẹ hành xử như vậy", "Chị ta sẽ bị phạt vì lãng phí thức ăn", "Chị ta nên bị giam giữ vài ngày vì lãng phí thức ăn và xâm phạm tài sản; hãy tìm ra người phụ nữ này làm việc ở đơn vị nào và đuổi việc”; "Những bậc cha mẹ như vậy sẽ nuôi dạy con trẻ thế nào? Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao một số trẻ em lại hư hỏng từ khi còn nhỏ”…

Hình ảnh người phụ nữ trong nhà hàng do camera giám sát ghi lại. (Ảnh:Weibo/Huang Xipao)

Việc thực khách vi phạm quy tắc của tiệc buffet thường gây bức xúc. Hồi tháng 8/2024, một vụ việc ở Thái Lan cũng khiến cộng đồng mạng bàn tán ồn ào. Tại nhà hàng thịt nướng, sau khi ăn liên tục trong 2 tiếng đồng hồ (từ 16h32 đến 18h28), nam thực khách phàn nàn đồ ăn và phục vụ kém, không xứng đáng với khoản phí bỏ ra, bắt nhà hàng hoàn tiền.

Tuy nhiên, clip do camera an ninh của nhà hàng ghi lại cho thấy thực tế là vị khách đã liên tục tự lấy thịt và ăn không ngừng nghỉ trong suốt thời gian ở đây. Anh ta còn yêu cầu thay vỉ nướng mới vì vỉ nướng cũ có nhiều vết cháy sau một giờ đầu tiên. Sau đó, người đàn ông tiếp tục ăn trong một giờ nữa.

Ngay sau khi ăn xong, anh ta đòi gặp quản lý nhà hàng, phàn nàn về dịch vụ kém cỏi và nói rằng bản thân chưa ăn được gì cả. Người quản lý cố gắng xoa dịu tình hình bằng cách xin lỗi và sắp xếp một bàn mới, nhưng vị khách vẫn khăng khăng rằng mình chịu đựng như vậy là quá đủ, rồi thẳng thừng rời đi .

"Sau khi ăn no, vị khách đó đã làm ầm lên ở chỗ đông người và yêu cầu gặp chủ nhà hàng. Anh ta còn phàn nàn rất to về dịch vụ. Ban đầu, tôi cố gắng giải quyết, xoa dịu tình hình, xin lỗi và đề nghị sắp xếp một bàn ăn mới", người quản lý kể lại, cho biết anh đã xin lỗi gần mười lần, chủ nhà hàng cũng gọi điện thoại đến nói chuyện, nhưng vị khách vẫn khăng khăng đòi trả lại tiền.

“Anh ta đe dọa sẽ viết đánh giá tiêu cực, vì vậy tôi quyết định trả lại tiền để tránh rắc rối", nhân viên quản lý chia sẻ.