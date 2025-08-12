Nguy hiểm rình rập người leo núi khám phá 'nóc nhà' Nha Trang

Phép màu không đến

Trưa 10/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể N.B.K.C. (SN 2003, ở phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa) - người mất tích khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn , phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào chiều 4/8.

Lực lượng cứu hộ tham gia tìm kiếm C.

Thi thể anh C. được tìm thấy tại một khu vực vách đá hiểm trở. Như vậy sau gần 6 ngày mất tích, với sự tham gia tìm kiếm của lực lượng cứu hộ, cứu nạn, Công an tỉnh Khánh Hòa cùng hàng trăm tình nguyện viên từ khắp nơi trên cả nước, thi thể nam thanh niên xấu số đã được đưa về bên gia đình.

Anh Hoàng Anh Dũng (tình nguyện viên) chia sẻ, khi nghe thông tin về thanh niên mất tích, nhóm tìm kiếm đã bắt đầu hành trình từ ngày 5/8. Ban đầu, nhóm chỉ tập trung vào những khu vực hay bị lạc, những vực sâu, nhưng sau hai ngày tìm kiếm không có kết quả, nhóm phải mở rộng khu vực sang cả hướng Cam Lâm.

"Đến ngày hôm nay, chúng tôi đã quyết định áp dụng chiến thuật tìm kiếm theo kiểu xương cá, chia khu vực thành hai bên đường mòn, mỗi bên cách nhau 500m để đảm bảo không bỏ sót vị trí nào. Khi đang trên đường kiểm tra dọc sườn núi, chúng tôi bất ngờ ngửi thấy mùi lạ và nghe thấy tiếng ruồi bay. Sau đó, chúng tôi đã phát hiện ra vị trí của C. và gọi cho đội tìm kiếm đến”, anh Dũng kể.

Không tự phát leo núi một mình

Theo anh Dũng, địa hình núi Hoàng Ngưu Sơn rất hiểm trở, nhiều vách đá cao nên công tác tìm kiếm rất khó khăn. Ngoài ra, do thời tiết nắng nóng nên cả nhóm đều bị mất sức. “Leo núi rất mất nước nên chúng tôi chỉ có uống nước còn không muốn ăn gì cả, mỗi ngày leo lên leo xuống nhiều lần rất mệt nhưng cả nhóm nhắc nhau cố gắng tìm cho được bạn C. về với gia đình”, anh Dũng chia sẻ.

Núi Hoàng Ngưu Sơn có địa hình hiểm trở, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Anh Nguyễn Thế Hoàng, một thành viên của đội tìm kiếm với 3 năm kinh nghiệm leo núi , đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đi theo nhóm và chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi lên đường.

"Một trong những nguyên tắc cốt lõi khi leo núi là không được đi một mình. Các bạn nên đi theo nhóm ít nhất 3 người trở lên. Việc này giúp đảm bảo sự an toàn và hỗ trợ lẫn nhau trong những tình huống không lường trước được. Ngoài ra, việc lập một nhóm Zalo và thông báo lộ trình cho người thân cũng là một biện pháp hữu hiệu để đề phòng rủi ro”, anh Hoàng cảnh báo.

Anh Hoàng cũng khuyến cáo rằng trong nhóm nên có ít nhất một thành viên có kinh nghiệm leo núi nhiều lần. Theo anh, kinh nghiệm leo núi không chỉ giúp đoán biết được các nguy hiểm, mà còn có thể đưa ra những phán đoán chính xác và xử lý tình huống hiệu quả. "Việc đi vào ban đêm cực kỳ nguy hiểm vì dễ bị lạc đường, trượt ngã và không thể xác định được hướng đi. Nạn nhân có thể đã đi vào ban đêm và trượt chân xuống vách đá. Do đó, khi bị lạc mọi người hãy nên ngồi một chỗ chờ lực lượng cứu hộ tới", anh Hoàng chia sẻ.

Theo những người có nhiều năm leo núi Hoàng Ngưu Sơn, ngọn núi này có nhiều khe vực, cây cối rậm rạp, cỏ tranh cao che mất tầm nhìn và phương hướng. Vì vậy, người leo núi cần chuẩn bị thể lực tốt, kỹ năng xác định phương hướng trước khi trải nghiệm.

Trước khi leo núi, mỗi cá nhân cần chuẩn bị đầy đủ tư trang từ quần áo bảo vệ, giày leo núi, gậy leo núi chuyên dụng, mũ chống nắng; các loại thuốc, băng cá nhân, kem chống côn trùng... Nếu bị lạc, cần bình tĩnh, tìm chỗ thoáng và từ từ nhớ lại những đoạn đường mình đã đi, rồi sau đó quay lại để tìm hướng đi đúng.

Ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang cho biết, ngay sau khi nắm thông tin tìm được thi thể nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn, chính quyền đã đến để động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân 25 triệu đồng.

Theo ông Minh, hiện nay chưa có tour leo núi chính thức lên Hoàng Ngưu Sơn, phần lớn tự phát nên rất nguy hiểm . Hoạt động này không bị cấm nên cũng khó quản lý. Do vậy chủ yếu vẫn là công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho những người leo núi, vừa để đảm bảo an toàn phòng cháy rừng cũng như an toàn cho bản thân họ. "Chúng tôi cũng mong muốn các công ty du lịch, lữ hành cùng tuyên truyền để nâng cao ý thức đến du khách, phòng tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra", ông Minh cho hay.

Ông Phạm Minh Nhựt – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa cho biết, trước mắt, ngành Du lịch tỉnh sẽ phối hợp với địa phương tăng cường tuyên truyền cho người dân, du khách về việc đảm bảo an toàn khi leo núi trên địa bàn tỉnh. Để tránh những rủi ro trong chuyến đi, du khách cần tìm hiểu kỹ về địa điểm và hoạt động mà mình sẽ tham gia, chọn công ty hoặc nhà cung cấp dịch vụ du lịch uy tín và có kinh nghiệm. Cùng với đó, chuẩn bị trang thiết bị và phương tiện an toàn; luôn tuân thủ hướng dẫn và chỉ dẫn của người hướng dẫn.

Ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang chia sẻ, động viên gia đình nạn nhân.

Như Tiền Phong đưa tin, sáng 4/8 N.B.K.C (22 tuổi), nhân viên một tiệm đậu hũ nóng ở phường Nam Nha Trang mất tích khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn.

Công an phường Nam Nha Trang, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa cùng hàng trăm tình nguyện viên đã triển khai flycam, huy động chó nghiệp vụ, đồng thời chia lực lượng theo nhiều hướng nhằm tiếp cận các khu vực hiểm trở, nơi nghi ngờ nạn nhân có thể đã đi qua. Tuy nhiên, địa hình núi Hoàng Ngưu Sơn dốc cao, rừng rậm và nhiều khe đá sâu khiến công tác cứu hộ gặp không ít trở ngại.

Núi Hoàng Ngưu Sơn cao 972m được ví như nóc nhà Nha Trang . Khu vực này có địa hình dốc, nhiều tảng đá lớn, một số đoạn trơn trượt, tiềm ẩn nguy hiểm nếu không có kinh nghiệm.