Màn "quay xe" gây ngỡ ngàng của McDonald’s

Vừa mới đây, thông tin về việc McDonald's bất ngờ "quay xe", trở lại thuê mặt bằng ở khu tứ giác Bến Thành - được xem là "vị trí vàng" tại TP.HCM - đã khiến mạng xã hội xôn xao. Điều đáng nói, đây chính là nơi mà 1 năm trước, thương hiệu đồ ăn nhanh đình đám đến từ Mỹ đã gửi lời chào tạm biệt, "khép lại hành trình 10 năm đồng hành đầy cảm xúc" với khách hàng và trả lại mặt bằng.

Thế nhưng chưa đầy 12 tháng sau, McDonald's lại rục rịch mở cửa hàng mới tại đây, kèm lời khẳng định "McDonald's vẫn luôn ở đây".

Theo ghi nhận tại tứ giác Bến Thành, vị trí có góc nhìn trực diện ra chợ Bến Thành, phường Sài Gòn (TP.HCM), cửa hàng mới của McDonald's đang trong giai đoạn hoàn thiện phần nội thất và bảng hiệu. Đây được xem là "mảnh đất vàng" của ngành F&B tại TP.HCM nhờ lợi thế tiếp giáp các tuyến đường huyết mạch, ngay cạnh nhà ga metro Bến Thành và dòng khách du lịch tấp nập.

Trước đó, vào năm 2014, McDonald's Bến Thành được khai trương tại số 2-2A Trần Hưng Đạo, trở thành cửa hàng thứ 2 của chuỗi khi chính thức gia nhập thị trường Việt Nam. Với diện tích rộng rãi, không gian hiện đại và vị trí ngay trung tâm, cửa hàng nhanh chóng trở thành một trong những điểm hẹn yêu thích của giới trẻ, khách du lịch và dân văn phòng.

Tuy nhiên, đến tháng 9/2024, chi nhánh này bất ngờ thông báo đóng cửa, khép lại hành trình 10 năm hoạt động. Khi đó, lý do không được tiết lộ, chỉ biết rằng ngay sau đó, McDonald's mở một cửa hàng mới cách đó vài trăm mét, trên đường Phạm Ngũ Lão. Kể từ khi rời đi, mặt bằng cũ tại tứ giác Bến Thành vẫn bỏ trống suốt 1 năm, cho đến gần đây khi người dân phát hiện hình ảnh quen thuộc của McDonald's xuất hiện trở lại.

Việc "quay xe" sau đúng một năm khiến nhiều người vừa bất ngờ, vừa tò mò về chiến lược của thương hiệu này.

Không chỉ riêng McDonald's, những mặt bằng đắc địa tại TP.HCM luôn chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng của các thương hiệu lớn. Điển hình như cửa hàng Starbucks tại đường Hàn Thuyên (quận 1 cũ) cũng từng được xem là một trong những cửa hàng vô cùng hot, nhưng sau đó cũng đã bất ngờ đóng cửa với lý do liên quan tới thoả thuận thuê mặt bằng, để lại nhiều tiếc nuối cho tín đồ cà phê. Một số thương hiệu thời trang, điện máy, và ẩm thực khác cũng thay phiên xuất hiện rồi rời đi, tạo nên vòng xoay không ngừng nghỉ ở những "điểm nóng" kinh doanh.

Màn trở lại lần này của McDonald's tại tứ giác Bến Thành cho thấy sức hút khổng lồ của những vị trí đắc địa ở trung tâm TP.HCM. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, mỗi bước đi, mỗi quyết định mở hay đóng cửa hàng của các thương hiệu lớn đều dễ dàng trở thành tâm điểm bàn tán. Và có lẽ, với câu khẳng định "McDonald's vẫn luôn ở đây", thương hiệu này đang muốn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: họ chưa bao giờ rời xa thị trường và khách hàng Việt.