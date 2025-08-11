Món ăn "gây sốc" của Việt Nam: Xếp vào hàng kinh dị nhưng người địa phương coi là ngon nhất

Ẩm thực Việt Nam vốn đa dạng, từ những món ăn thanh tao, tinh tế cho đến cả những đặc sản khiến nhiều người lần đầu nhìn thấy phải… lùi lại vài bước. Đôi khi, sự "kinh dị" lại đến từ chính nguyên liệu hoặc cách chế biến, nhưng chính điều đó lại khiến món ăn trở thành trải nghiệm đáng nhớ đối với cả người dân địa phương lẫn thực khách dám thử.

Điển hình là một món ăn từng viral trên TikTok, chia sẻ về món đặc sản vùng Tây Bắc đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem trên mạng xã hội. Trong video, những con giòi lúc nhúc trên nguyên liệu chính khiến không ít người hoang mang, tưởng rằng đây là món bị hỏng. Thế nhưng, đó lại là một phần không thể thiếu trong quy trình tạo nên món da trâu thối - đặc sản của đồng bào dân tộc Thái, được mệnh danh là "kinh dị nhất nhưng ngon nhất" Tây Bắc.

Da trâu thối - một món ăn của đồng bào dân tộc Thái ở Tây Bắc

Nguyên liệu chính là phần da trâu được làm ẩm, rắc lên một loại bột đặc biệt rồi ủ từ 2–3 ngày. Đây là công đoạn đòi hỏi kinh nghiệm, bởi nếu xử lý không khéo, món ăn sẽ khó mà thành công. Sau thời gian ủ, giòi xuất hiện dày đặc trên bề mặt da trâu - hình ảnh dễ khiến người ngoài chùn bước. Khi đó, da trâu được đem làm sạch lông, rửa kỹ nhiều lần. Nhờ quá trình ủ, phần da trở nên mềm, dễ sơ chế hơn.

Với người dân nơi đây, sự xuất hiện của giòi không hề gây lo ngại, bởi món ăn này đã tồn tại qua nhiều thế hệ và thường được dùng để tiếp đãi khách quý.

Sau khi ủ, da trâu được mang đi làm sạch

Sau khi sơ chế, da trâu được cắt thành từng miếng vuông nhỏ, trộn cùng hoa chuối đập dập, rau thơm, húng quế, sả, mắc khén, hạt dổi, mắm muối… cùng thính gạo rang vàng. Hỗn hợp được gói trong lá chuối, hấp khoảng 2 tiếng để các nguyên liệu hòa quyện, mềm nhừ.

Thành phẩm da trâu thối khi bày ra lại bất ngờ bắt mắt, không còn dấu vết "kinh dị" ban đầu. Ăn cùng cơm nóng hay xôi nếp, món này dậy mùi thơm của gia vị rừng, vừa lạ vừa cuốn.

Quá trình chế biến món da trâu thối

Thành phẩm sau khi chế biến xong lại vô cùng hấp dẫn

Nhiều người còn hài hước nói rằng, nếu không giới thiệu trước, chắc chẳng ai biết đây là món da trâu thối trứ danh. Và với những ai đủ can đảm, đây chắc chắn là trải nghiệm ẩm thực khó quên khi đặt chân đến Tây Bắc.

(Nguồn: Facebook @Hoa Bản)