Cận cảnh thương hiệu Việt chi 1 tỷ/tháng để “ngồi lại” vị trí vàng mà Starbucks vừa trả

Từng là mặt bằng đắc địa của Starbucks Reserve tại TP.HCM nhưng sau lần điều chỉnh giá gần đây Starbucks Reserve đã di chuyển đến địa điểm mới là Diamond Plaza khiến cho nhiều người tò mò không biết thương hiệu nào sẽ thuê mặt bằng này. Được biết, sau khi Starbucks Reserve trả lại mặt bằng ở Hàn Thuyên, vị trí này đã để trống 8 tháng và chủ sở hữu vẫn tiếp tục cho thuê, giá thuê mặt bằng Hàn Thuyên cho một tháng hơn 700 triệu đồng/tháng.

Adoré Coffee vừa được khai trương tại mặt bằng Hàn Thuyên

Sau 8 tháng, mặt bằng tại vị trí này đã có “vị cứu tinh”, đó chính là Adoré Coffee - thương hiệu cà phê Việt Nam thuộc sở hữu của CTCP Thực phẩm Á Long, được giới thiệu ra thị trường vào khoảng năm 2022. Sau quá trình sửa sang, ngày 8/8, Adoré Coffee đã chính thức khai trương. Đây là thương hiệu chuyên sản xuất các loại cà phê hòa tan, gồm cà phê đen, cà phê sữa đá Việt Nam và cà phê sữa theo phong cách nhiều quốc gia khác như Malaysia, Philippines, Indonesia,…

Trong ngày đầu khai trương Adoré Coffee đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo thực khách. Họ đã đến để thưởng thức đồ uống và dành thời gian để khám phá và chụp ảnh không gian của quán. Theo thông tin từ Adoré Coffee, không gian được trang trí mang cảm giác sang trọng với tông màu nâu và xanh dương của thương hiệu. Nội thất bên trong cửa hàng cũng mang đến sự sang trọng và tinh tế.

Không gian tầng trệt của quán

Quán có một trệt và hai lầu, tầng trệt là khu vực order món nước và có vài chiếc bàn xung quanh, còn 2 tầng trên sẽ hoàn toàn là khu vực chỗ để thực khách có thể ngồi lại để trò chuyện cùng bạn bè, học tập hoặc làm việc. Bên cạnh đó, quán còn có khu vực ban công ngoài trời phù hợp cho các thực khách muốn vừa nhâm nhi tách cà phê vừa ngắm nhìn thành phố sôi động.

Không gian tầng 1 của quán

Không gian tầng 2 của quán

Menu của Adoré Coffee được xây dựng đa dạng, đáp ứng nhu cầu nhiều nhóm khách hàng. Một món nước tại quán có mức giá dao động từ 48.000 đồng - hơn 100.000 đồng cho một món nước, mức giá này tương đương với nhiều chuỗi cà phê nổi tiếng trên thị trường. Ngoài các dòng cà phê và trà thì quán còn phục vụ các món ăn nhẹ khác như bánh ngọt.

Với vị trí ngay giữa trung tâm TP.HCM nằm trên trục đường Hàn Thuyên, Adoré hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo cả thực khách bản địa lẫn nhiều du khách quốc tế đến và trải nghiệm. Vì đây là khu vực tập trung đông đúc của dân văn phòng, giới trẻ cùng lượn lớn du khách quốc tế ghé thăm mỗi ngày.