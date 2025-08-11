Du lịch TP Hồ Chí Minh chinh phục mục tiêu mới

Theo bà Hoa, TP Hồ Chí Minh đang sở hữu hệ sinh thái tài nguyên du lịch đa dạng, cùng hạ tầng giao thông thuận lợi với hai sân bay, các tuyến cao tốc và metro. Những lợi thế này mở ra tiềm năng phát triển mạnh mẽ cho nhiều loại hình du lịch như du lịch đô thị, du lịch công nghiệp, du lịch biển đảo nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch sinh thái, làng nghề và du lịch cộng đồng.

"Trên cơ sở chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố về việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, Sở Du lịch đã nghiên cứu và điều chỉnh mục tiêu phát triển cho năm 2025. Cụ thể, lượng khách quốc tế được đặt mục tiêu đạt từ 8,5 - 10 triệu lượt, khách du lịch nội địa phấn đấu đạt 45 - 50 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch dự kiến đạt khoảng 290.000 tỷ đồng, tăng 30.000 tỷ đồng so với chỉ tiêu ban đầu", bà Hoa cho biết.

Đẩy mạnh du lịch gắn với văn hóa - lịch sử

Để hiện thực hóa mục tiêu, ngành du lịch sẽ triển khai hàng loạt chương trình và sự kiện quy mô, tập trung khai thác yếu tố lịch sử và văn hóa để thu hút du khách. Trong đó, thành phố sẽ phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành, điểm đến để quảng bá những tour tham quan gắn với hệ thống di tích Biệt động Sài Gòn và các địa điểm gắn liền với hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một sản phẩm du lịch mới mang tên Từ địa ngục trần gian đến kỷ nguyên vươn mình sẽ được giới thiệu, kết nối các di tích lịch sử với những công trình mang dấu ấn của một đô thị hiện đại, năng động. Tour Khám phá thành phố bằng trực thăng cũng đang được khởi động lại.

Căn nhà 113 Đặng Dung là một trong những địa điểm thuộc hệ thống di tích Biệt động Sài Gòn

Song song đó, chương trình kích cầu TP Hồ Chí Minh cảm ơn bạn sẽ tiếp tục được triển khai. Công tác quảng bá hình ảnh điểm đến cũng được chú trọng với nhiều hình thức sáng tạo. Ấn phẩm và video clip giới thiệu TP Hồ Chí Minh sẽ xuất hiện trên các chuyến bay nội địa và quốc tế của Vietnam Airlines, tại sân bay và ga metro. Cuộc thi Người dẫn đường tài năng - Hướng dẫn viên du lịch giỏi TP Hồ Chí Minh 2025 sẽ được tổ chức dưới dạng truyền hình thực tế, đưa người xem khám phá những điểm đến đặc sắc của thành phố.

Công tác quảng bá điểm đến của TP Hồ Chí Minh sẽ được đẩy mạnh với nhiều hình thức sáng tạo

Tổ chức các sự kiện quy mô lớn

Từ nay đến cuối năm 2025, thành phố sẽ tổ chức nhiều sự kiện du lịch lớn nhằm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Lễ hội Sông nước TP Hồ Chí Minh lần thứ ba với chủ đề Nhịp cầu xuyên không là điểm nhấn. Chương trình nghệ thuật khai mạc sẽ được đầu tư nghiêm túc về nội dung, công nghệ trình diễn, đồng thời khẳng định tầm nhìn phát triển bền vững của thành phố. Lễ hội sẽ diễn ra tại ba khu vực: trung tâm TP Hồ Chí Minh, Bình Dương (trước đây) và Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây), mỗi nơi có hoạt động đặc trưng riêng.

Lễ hội Sông nước sự kiện thể hiện tầm nhìn và bản sắc của TP Hồ Chí Minh

Hội chợ Du lịch Quốc tế TP Hồ Chí Minh (ITE HCMC) lần thứ 19 với chủ đề Du lịch bền vững trải nghiệm sống động sẽ tiếp tục là cầu nối xúc tiến quảng bá hình ảnh điểm đến và sản phẩm du lịch, kết hợp các chương trình trải nghiệm văn hóa bản địa, khảo sát famtrip và presstrip dành cho nhà đầu tư và báo chí quốc tế. Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) lần thứ 12 dự kiến diễn ra vào tháng 9/2025 tại TP Hồ Chí Minh cũng là cơ hội lớn để tổ chức các hoạt động quảng bá, triển lãm thương mại.

Bên cạnh đó, Tuần lễ Du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ 5 sẽ giới thiệu không gian văn hóa - nghệ thuật - du lịch cùng các chương trình kích cầu cuối năm. Giải marathon quốc tế TP Hồ Chí Minh lần thứ 8 dự kiến thu hút khoảng 20.000 vận động viên, trong đó có 6.000 vận động viên quốc tế. Lễ hội Âm nhạc quốc tế Hò Dô và Lễ hội Nguyên tiêu của cộng đồng người Hoa cũng sẽ được quảng bá rộng rãi nhằm gia tăng lượng khách và kéo dài thời gian lưu trú.

Ở thị trường nước ngoài, TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức các chương trình xúc tiến du lịch tại Mỹ, Anh, Singapore và Hàn Quốc.