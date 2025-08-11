Du khách Bỉ, Hà Lan, Thuỵ Sĩ... được miễn thị thực

Theo Nghị quyết số 229 vừa được Chính phủ ban hành, Việt Nam miễn thị thực theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch cho công dân 12 nước, từ ngày 15-8.



Từ 15-8-2025, miễn thị thực cho công dân 12 nước vào Việt Nam du lịch

Cụ thể, miễn thị thực cho công dân các nước: Vương quốc Bỉ, Cộng hòa Bulgaria, Cộng hòa Croatia, Cộng hòa Séc, Hungary, Đại Công quốc Luxembourg, Vương quốc Hà Lan, Cộng hòa Ba Lan, Romania, Cộng hòa Slovakia, Cộng hòa Slovenia và Liên bang Thụy Sĩ với thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh với mục đích du lịch, không phân biệt loại hộ chiếu, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam cho công dân các nước nêu trên được thực hiện kể từ ngày 15-8-2025 đến hết ngày 14-8-2028 theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 221 quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, có hiệu lực từ ngày 15-8.

Về đối tượng được miễn thị thực là người nước ngoài, Nghị định 221 nêu rõ gồm khách mời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; khách mời của Bí thư tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

Các học giả, chuyên gia, nhà khoa học, giáo sư các trường đại học, viện nghiên cứu; tổng công trình sư; nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao.



Các nhà đầu tư, lãnh đạo tập đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp lớn trên thế giới; người hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch có ảnh hưởng tích cực đối với công chúng; lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài cũng thuộc diện được miễn thị thực.



Bên cạnh đó là các khách mời của các viện nghiên cứu, trường đại học, đại học, doanh nghiệp lớn. Trên cơ sở đề nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chính phủ quyết định danh sách các viện nghiên cứu, trường đại học, đại học, doanh nghiệp lớn được mời người nước ngoài

Các trường hợp khác cần ưu đãi miễn thị thực vì mục đích đối ngoại hoặc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, tổ chức.