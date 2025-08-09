Nga tăng thời hạn lưu trú của thị thực điện tử lên 120 ngày

(Ảnh minh họa: Visanews/Depositphotos)

Bắt đầu từ ngày 23/8/2025, Nga sẽ chính thức tăng gấp đôi thời hạn hiệu lực của thị thực điện tử (e-Visa) từ 60 ngày lên 120 ngày, đồng thời kéo dài thời gian lưu trú tối đa từ 16 ngày lên 30 ngày. Hiện e-Visa được Nga cấp cho công dân hơn 60 quốc gia, cho phép lưu trú 16 ngày và có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày cấp.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, kể từ khi triển khai rộng rãi vào tháng 8/2023, hệ thống e-Visa đã tạo điều kiện cho hơn 1,2 triệu lượt khách nhập cảnh. Các du khách đến từ Trung Quốc, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Estonia là nhóm sử dụng loại thị thực này nhiều nhất.

Quyết định này được Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành ngày 23/7/2025, nằm trong chiến lược mở cửa có chọn lọc nhằm thúc đẩy du lịch và thương mại, đồng thời vẫn bảo đảm kiểm soát nhập cư và an ninh quốc gia.

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định việc kéo dài thời hạn và thời gian lưu trú "sẽ giúp tăng lượng khách quốc tế đến Nga cho mục đích du lịch, kinh doanh, nhân đạo và văn hóa, đồng thời duy trì mức độ kiểm soát biên giới phù hợp".

Hiện e-Visa của Nga chỉ cho phép nhập cảnh một lần. Tuy nhiên, giới chức nước này đã nhiều lần đề cập khả năng cấp e-Visa nhiều lần nhập cảnh để đáp ứng nhu cầu của khách quốc tế. Ngày 11/6/2025, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Maxim Reshetnikov cho biết: "Hiện có 64 quốc gia được cấp e-Visa. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ kéo dài thời gian lưu trú từ 16 lên 30 ngày và cũng đang xem xét cho phép sử dụng e-Visa nhiều lần. Đây là bước tiếp theo cần phối hợp với Bộ Ngoại giao và cơ quan biên phòng trước khi trình đề xuất".

Dù nới lỏng thời hạn visa, sắc lệnh của Tổng thống Nga Putin cũng nhấn mạnh quy định quan trọng: người nước ngoài chỉ được phép nhập cảnh qua 105 cửa khẩu chính thức như sân bay quốc tế (Moscow, Saint Petersburg…), nhà ga đường sắt, cảng biển hoặc cửa khẩu đường bộ.

Việc vượt biên ngoài các điểm này chỉ được phép khi có sự chấp thuận đặc biệt từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). Điều này đồng nghĩa, ngay cả khi có e-Visa hợp lệ, du khách cũng không thể tùy ý chọn lối vào lãnh thổ Nga.