Không phải Đà Nẵng, Nha Trang, đây là nơi được du khách nhận xét: Ít ở đâu biển đẹp mà sạch thế này!

Một trong những yếu tố giúp du lịch Việt Nam được yêu mến, thu hút đông đảo du khách nước ngoài, đó chính là những bãi biển cùng làn nước trong xanh, trải dài bên bờ cát trắng mịn. Những cái tên bãi biển hay điểm du lịch biển nổi tiếng ở nước ta có thể kể tới như Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình, Nha Trang hay Phú Quốc... Mỗi nơi lại để lại một ấn tượng riêng biệt trong lòng du khách.

Không nằm trong danh sách những cái tên kể trên, nhưng bãi biển ở địa phương sau cũng nổi bật không kém. Một du khách để lại nhận xét: "Ở biển miền Trung Việt Nam thì ít ở đâu biển đẹp mà sạch như ở đây!". Đó chính là biển Quy Nhơn.

Thuộc địa phận tỉnh Bình Định (cũ), kể từ sau ngày 1/7, Quy Nhơn chính thức thuộc tỉnh Gia Lai mới, được hợp nhất từ tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai.

Ảnh Báo Tuổi trẻ Thủ đô

Vùng biển xanh với nhiều ghềnh đá đặc trưng

Theo Cổng thông tin điện tử địa phương, bờ biển Quy Nhơn dài 72km. So với những cái tên như Huế, Đà Nẵng hay Nha Trang cũng thuộc miền Trung nước ta, biển Quy Nhơn được đánh giá là nổi tiếng muộn hơn, lượng du khách ghé thăm mỗi năm cũng ít hơn. Cũng chính bởi vậy, nhiều người đặt cho nơi này biệt danh "thiên đường biển đảo bị lãng quên".

Ngoài ra, vùng biển của địa phương miền Trung này còn sở hữu đặc trưng ít đâu có được. Đó là bên cạnh dải cát vàng óng và làn nước trong xanh, còn là những ghềnh đá mang hình thù kỳ thú trải dọc ven bờ.

Theo các chuyên gia, các mỏm đá gần các bãi biển ở Quy Nhơn được hình thành từ ham thạch bazan núi lửa hàng triệu năm trước, khi dung nham gặp nước biển lạnh đông cứng và nứt vỡ thành khối. Sóng và gió biển mài giũa qua thời gian, tạo nên bề mặt nhẵn, đôi khi phủ rêu xanh, vừa nguyên sơ vừa thơ mộng.

Những bãi biển ở Quy Nhơn có đặc trưng là xung quanh nhiều đá (Ảnh 52Hz)

Những bãi biển cụ thể nổi bật với cảnh quan là các ghềnh đá ở Quy Nhơn có thể kể tới như Kỳ Co, Bãi Trứng. Du khách có thể tìm đến đây để chụp ảnh check-in, ngắm bình minh, hoàng hôn, picnic tự túc. Đặc biệt hơn tại một số ghềnh đá còn tạo nên "hồ thủy triều" nhỏ - là các vũng nước mặn giữa khe đá, nơi sinh vật biển như sao biển, cá, ốc, cua nhỏ trú ngụ. Những hồ thế này nước thường nông và xanh trong, phù hợp với mọi đối tượng du khách tận hưởng và khám phá, mang lại trải nghiệm khác biệt.

Những bãi biển đẹp nổi bật ở Quy Nhơn

Từ những ghềnh đá mang nét đẹp nguyên sơ, du khách hãy ghé thăm những bãi biển cụ thể ở Quy Nhơn, mỗi nơi mang một vẻ đẹp và trải nghiệm riêng biệt. Ngay trung tâm thành phố, bãi biển Quy Nhơn hình cánh cung dài khoảng 5km từ Mũi Tấn đến Ghềnh Ráng, sở hữu bờ cát mịn thoai thoải, sóng nhẹ và không gian thoáng đãng. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn tản bộ ngắm biển, đón bình minh sớm mai hoặc thưởng thức hải sản tại các quán ven bờ mà lại không phải đi quá xa trung tâm.

Đi khoảng 20km về phía Bắc , du khách sẽ gặp Kỳ Co – điểm đến được ví như “Maldives phiên bản Việt” với làn nước xanh ngọc bích, cát trắng mịn và các ghềnh đá đặc trưng ôm trọn bãi biển. Ngoài tắm biển, Kỳ Co được đánh giá là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thích các hoạt động thể thao biển như mô tô nước, thuyền chuối, nhảy dù hay lặn biển ngắm san hô.

Biển Kỳ Co vừa là thiên đường tắm biển, vừa phù hợp với các môn thể thao biển (Ảnh IViVu)

Gần đó là Eo Gió – nơi hai dãy núi tạo thành eo biển uốn cong, đón gió mát rượi quanh năm. Lối đi lát đá men theo sườn núi cho phép du khách phóng tầm mắt ra biển bao la và bắt trọn những khung hình ngoạn mục.

Nếu yêu thích vẻ đẹp độc đáo, Bãi Trứng (còn gọi là Bãi Hoàng Hậu) sẽ gây ấn tượng mạnh với hàng nghìn viên đá tròn nhẵn như những quả trứng khổng lồ, xếp chồng lên nhau dọc bờ. Đây không chỉ là hiện tượng địa chất hiếm gặp mà còn là điểm check-in “độc nhất vô nhị” ở Quy Nhơn. Xa hơn một chút, Hòn Khô và Cù Lao Xanh đem đến cho du khách trải nghiệm đảo hoang với bãi cát trắng tinh khôi, rạn san hô đầy màu sắc và không khí tĩnh lặng, trong lành.

Hòn Khô và Cù Lao Xanh là 2 hòn đảo thu hút nhiều du khách ở Quy Nhơn (Ảnh Vietgoing)

Mỗi bãi biển ở Quy Nhơn đều mang một dấu ấn riêng, nhưng tất cả đều chung một đặc điểm: sự mộc mạc, yên bình và gần gũi với thiên nhiên và chưa bị công nghiệp hóa quá nhiều. Thời điểm thích hợp để du lịch là từ tháng 2 đến tháng 9, tức là mùa khô. Vào 3 tháng cuối năm, du khách đến Quy Nhơn thường sẽ không thể tắm biển do tình trạng bão gây mất an toàn.