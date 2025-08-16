Để Quỳnh Anh Shyn chỉ bạn cách đi Mông Cổ đúng điệu, chấp nhận gian khổ để đổi lấy sự kỳ diệu này!

Mông Cổ được biết đến như một điểm đến du lịch nổi bật nhờ vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ, thích hợp cho những ai muốn hòa mình vào thiên nhiên bao la. Hành trình khám phá nơi đây thường mang đậm dấu ấn du mục, khi du khách có thể cưỡi lạc đà băng qua sa mạc Gobi, thưởng thức ẩm thực đặc trưng trong những căn lều truyền thống, và tham gia vào nhiều trải nghiệm độc đáo khác.

Mới đây, fashionista Quỳnh Anh Shyn đã có chuyến ghé thăm Mông Cổ sau khi dừng chân tại chương trình Em Xinh Say Hi. Bên cạnh những bộ ảnh và trang phục đẹp không thể nào bàn cãi của Quỳnh Anh Shyn thì cư dân mạng còn quan tâm đến những địa điểm mà Quỳnh Anh Shyn đã đến và trải nghiệm.

Trong bộ ảnh chụp của Quỳnh Anh Shyn, cư dân mạng đã phát hiện ra cô đã đến sa mạc Gobi và trải nghiệm cưỡi lạc đà. Sa mạc Gobi được mệnh danh là một trong những sa mạc khắc nghiệt nhất, giữa biển cát vàng trải dài đến tận chân trời, hình ảnh cô ung dung trên lưng lạc đà hai bướu đặc trưng đã phác họa nên một bức tranh du mục đầy sống động. Gobi không chỉ có sự khô cằn, mà còn ẩn chứa vẻ đẹp hùng vĩ khiến bất kỳ ai đặt chân đến cũng phải choáng ngợp.



Tiếp theo là những thảo nguyên xanh mướt, nơi được xem là linh hồn của Mông Cổ. Tại đây, cuộc sống du mục hiện lên một cách chân thực nhất qua hình ảnh những người dân hiếu khách trong trang phục truyền thống sặc sỡ và trải nghiệm cưỡi bò yak độc đáo.



Không những thế, Quỳnh Anh Shyn còn có trải nghiệm dùng bữa tại lều Ger truyền thống. Món ăn chính trên đĩa lớn là Khorkhog, đây một đặc sản lừng danh của người Mông Cổ. Đây là món thịt cừu hầm đá nóng, nơi những tảng thịt cừu lớn cùng với rau củ như khoai tây, cà rốt được cho vào một bình kim loại kín cùng những viên đá nướng nóng rực. Hơi nước và sức nóng từ đá sẽ làm thịt chín mềm, ngọt thơm và giữ trọn vẹn hương vị tự nhiên.

Mông Cổ là một quốc gia rộng lớn, nhưng dân số lại khá thưa thớt, tạo nên những vùng đất hoang sơ và rộng lớn đến vô tận. Ngoài những trải nghiệm quen thuộc như Quỳnh Anh Shyn đã khám phá ở sa mạc Gobi hay các thảo nguyên miền Trung, đất nước này còn ẩn chứa nhiều điều kỳ thú khác. Du khách có thể tìm đến vẻ đẹp tinh khiết của hồ Khövsgöl, được mệnh danh là “Viên ngọc xanh thẳm” của châu Á, hoặc chinh phục sự hùng vĩ của dãy núi Altai ở phía Tây, nơi có truyền thống săn đại bàng độc đáo của người Kazakh.

Để đến được Mông Cổ, du khách có thể chọn bay quá cảnh với thời gian có thể lên đến hơn 10 tiếng đồng hồ. Giá vé máy bay đến đây dao động từ 14 - 20 triệu đồng. Có thể nói, chi phí đến Mông Cổ du lịch có hơi đắt đỏ nhưng khi được tận mắt chứng kiến cảnh đẹp nơi đây và trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị thì đây là một lần du lịch đáng mơ ước.