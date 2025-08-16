Video: Vạn Hạnh Mall tiếp tục khiến dân tình "sốt xình xịch" trước diện mạo mới, ai cũng phải gật gù 1 điều

Vài ngày gần đây, dân tình khắp nơi lại không ngừng trầm trồ khi tại Vạn Hạnh Mall (TP.HCM) xuất hiện một điểm nhấn nhỏ nhưng đầy ấm áp, nhanh chóng được ghi lại và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Đó chính là những tấm decal in thông điệp truyền cảm hứng, được dán trên các tấm kính chắn an toàn khắp khu trung tâm thương mại này.

Sự thay đổi tuy nhỏ nhưng lại khiến không gian trở nên sinh động và mới mẻ hơn hẳn. Nhiều người khi đến đây không giấu được sự thích thú, bởi giữa một nơi vốn dĩ đã sôi động, việc xuất hiện những câu chữ nhẹ nhàng, mang năng lượng tích cực đã khiến cho bầu không khí trở nên khác biệt. Không ít khách tham quan đã dừng lại chụp ảnh, check-in hay đơn giản là đọc vài dòng chữ rồi mỉm cười - điều này đủ cho thấy sức lan toả mạnh mẽ từ sự sáng tạo tinh tế của đội ngũ tại Vạn Hạnh Mall.

Video: Vạn Hạnh Mall tiếp tục khiến dân tình "sốt xình xịch" trước diện mạo mới

Cụ thể, những tấm decal này được thiết kế với gam màu xanh, hồng bắt mắt, kèm theo hình ảnh lọ hoa xinh xắn. Chúng được đặt cố định trên các tấm kính chắn an toàn ở nhiều khu vực, dễ dàng lọt vào tầm mắt bất kỳ ai đi ngang qua. Sự kết hợp vừa thẩm mỹ vừa tinh tế này khiến khách hàng khó lòng bỏ qua, thậm chí phải ngước nhìn và dừng lại đọc.

Một vài thông điệp đầy cảm hứng hiện đang được chia sẻ khắp nơi:

- "Cứ từ từ, trái tim rồi sẽ lành"

- "Bạn không cô đơn, yêu thương vẫn đang ở quanh đây"

- "Không có ngày mưa nào kéo dài mãi mãi, trời sẽ sáng ngay thôi"

- "Hôm nay chưa ổn? Không sao. Ngày mai mình thử lại nhé"

- "Sự thành công thường đến cho những người không bao giờ từ bỏ"

Những thông điệp nhỏ nhưng nhận được sự quan tâm của nhiều người

Ghi nhận vào dịp cuối tuần, tại Vạn Hạnh Mall, không khó để bắt gặp cảnh từng nhóm bạn trẻ dừng lại check-in cùng những decal này. Một số gia đình còn dành vài phút đọc cho nhau nghe những câu chữ ý nghĩa, biến chúng thành một khoảnh khắc gắn kết nhỏ bé giữa chốn đông người. Có người thì chỉ lặng lẽ chụp lại rồi đăng lên mạng xã hội.

Bạn Nhật (Phường Bình Hưng Hoà, TP.HCM) chia sẻ: "Em thấy khá là ấn tượng. Ngay từ ngày hôm qua đã lan truyền trên mạng xã hội rồi, nên em cũng đến mua đồ rồi xem thử mọi thứ như thế nào. Em thấy những nhà lãnh đạo ở đây họ làm việc rất chỉn chu, sáng tạo, đưa ra những ý tưởng khiến mình cảm nhận và trải nghiệm được những thứ mới mẻ hơn. Và thông qua những thông điệp này, em nhận ra rằng không chỉ bản thân mình mà cả những bạn trẻ hay thế hệ lớn hơn cũng có thể đồng cảm, tìm thấy sự động viên."

Bạn Nhật (Phường Bình Hưng Hoà, TP.HCM)

Bạn Ngọc Thành (Phường An Phú Đông, TP.HCM) cũng hào hứng nói: "Em thấy đó là một sự động viên cho cuộc sống của em. Đó là điều tích cực. Nó mang lại năng lượng tích cực lại cho em, khiến em có thể vui vẻ cả ngày."

Bạn Ngọc Thành (Phường An Phú Đông, TP.HCM)

Rõ ràng, không chỉ đơn thuần là vật trang trí, loạt decal này là một hành động nhân văn mà trung tâm thương mại dành cho khách hàng. Những dòng chữ nhẹ nhàng ấy giống như một lời thủ thỉ hữu hình: khi bạn đang trải qua một ngày không mấy suôn sẻ hay mang trong mình tâm trạng nặng nề, chỉ cần đọc một câu thôi cũng đủ để thấy lòng nhẹ nhõm hơn, như được tiếp thêm chút động lực để bước tiếp.

Rất nhiều người dành sự quan tâm tới các thông điệp này

Không phải ngẫu nhiên mà Vạn Hạnh Mall thường xuyên khiến dân tình "sốt xình xịch". Thời gian gần đây, trung tâm thương mại này liên tục có những thay đổi đáng chú ý: từ việc lắp đặt hệ thống lưới an toàn, trang trí thêm đèn LED, cờ hoa rực rỡ, chong chóng nhiều màu sắc… cho tới những chi tiết nhỏ như loạt decal truyền cảm hứng. Tất cả đều thể hiện sự tinh tế, lắng nghe ý kiến khách hàng và mong muốn mang lại trải nghiệm khác biệt, ấm áp hơn cho mỗi người ghé thăm.

Có thể nói, Vạn Hạnh Mall không chỉ đơn thuần là điểm đến mua sắm, ăn uống, mà còn là nơi để mọi người tìm thấy một chút năng lượng tích cực giữa guồng quay cuộc sống bận rộn.