Khu du lịch vừa được Đà Nẵng quy hoạch có gì?

Cùng với các khu du lịch có sẵn, nơi đây sẽ hình thành nhiều khu du lịch mới với định hướng phát triển các dịch vụ du lịch, các hoạt động thể thao mang tính vận động ngoài trời như: cắm trại tập thể (camping), trò chơi dã ngoại tập thể (teambuilding), chèo thuyền kayak, trượt thác, trượt cầu vồng, đu dây (zipline), xe đạp địa hình (lungle biking), đi bộ ven suối (the stream trail), đi bộ xuyên rừng (trekking), thả diều, tổ chức tiệc ngoài trời…