Khu du lịch vừa được Đà Nẵng quy hoạch có gì?

HĐND TP. Đà Nẵng vừa thông qua đồ án quy hoạch 1/2.000 phân khu xây dựng Khu du lịch khu vực dọc tuyến đường quốc lộ 14G thuộc phân khu sinh thái phía tây. Ảnh: G.T.
Phân khu này nằm trên địa bàn thôn Phú Túc, xã Hòa Vang. Phía bắc và phía nam khu vực giáp với khu vực đồi núi của xã Hòa Vang, phía đông và phía tây giáp với tuyến quốc lộ 14G.
Với diện tích khoảng gần 340 ha, nơi này được định hướng phát triển phân khu sinh thái, phát triển bền vững dựa trên đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên; hình thành các điểm tham quan, du lịch mạo hiểm, sinh thái cho người dân và du khách.
Cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 30km về phía tây, có tuyến đường quốc lộ 14G vắt ngang qua, khu vực này sớm đã hình thành nhiều khu du lịch hút khách như: Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Khu du lịch Lái Thiêu, Khu du lịch Suối Hoa, Khu du lịch Hòa Phú Thành… và nhiều khu cắm trại, dã ngoại dọc các con suối.
Không gian của Khu du lịch khu vực dọc tuyến quốc lộ 14G được phân chia thành nhiều khu vực. Trong đó, khu quy hoạch mới phía đông và phía bắc khu vực có điểm nhấn là khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp các dịch vụ chất lượng cao.
Hình thức lưu trú chủ yếu là khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng… kết hợp các hoạt động dịch vụ chất lượng cao như chăm sóc sức khỏe (dưỡng sinh, spa phục hồi sức khỏe, tắm bùn khoáng, ngâm chân…), nhà hàng cao cấp, khu vui chơi giải trí, công viên nước, khu mua sắm...
Khu quy hoạch mới phía nam và phía tây sẽ phát triển khu du lịch sinh thái cộng đồng kết hợp các hoạt động trải nghiệm sinh thái, vận động ngoài trời gắn với mặt nước sông suối.
Cùng với các khu du lịch có sẵn, nơi đây sẽ hình thành nhiều khu du lịch mới với định hướng phát triển các dịch vụ du lịch, các hoạt động thể thao mang tính vận động ngoài trời như: cắm trại tập thể (camping), trò chơi dã ngoại tập thể (teambuilding), chèo thuyền kayak, trượt thác, trượt cầu vồng, đu dây (zipline), xe đạp địa hình (lungle biking), đi bộ ven suối (the stream trail), đi bộ xuyên rừng (trekking), thả diều, tổ chức tiệc ngoài trời…
Hình thức lưu trú chủ yếu là nhà nghỉ du lịch dạng bungalow, cắm trại du lịch, các mô hình nghỉ dưỡng đơn giản thân thiện hòa nhập với tự nhiên.
Ngoài ra, khu vực này còn có khu dịch vụ công cộng để trưng bày, triển lãm, mua sắm các sản phẩm OCOP, nông sản; khu cây xanh công cộng, Trạm quản lý bảo vệ rừng Phú Túc, mặt nước dựa trên các con suối và sông Luông Đông…
Đà Nẵng sẽ ưu tiên đầu tư ngân sách để hoàn thiện, nâng cấp quốc lộ 14G từ Hòa Vang đi Đông Giang (cũ) để kết nối thuận lợi với Quốc lộ 14B, đường Vành đai phía Tây và các khu du lịch xung quanh thành phố; các công trình hạ tầng kỹ thuật mới…
HĐND TP. Đà Nẵng giao UBND thành phố tổ chức phê duyệt, triển khai thực hiện quy hoạch theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm đồ án được hiện thực hóa đồng bộ, khả thi, phát huy tối đa tiềm năng du lịch sinh thái phía tây Đà Nẵng .