Đà Nẵng dẹp hàng rong tung hoành trên bán đảo Sơn Trà

Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng vừa phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành xử lý các xe bán hàng rong hoạt động trái phép tại bán đảo Sơn Trà.
Theo ghi nhận, đoạn đường lên bán đảo Sơn Trà thời gian gần đây xuất hiện rất nhiều xe ô tô, xe máy bán hàng rong đến chiều tối. Những xe này bán đủ loại thức ăn, nước uống. Ảnh: T.H.
Các xe ô tô chở theo bàn ghế phục vụ khách ngồi ăn uống ngay trên bán đảo. Đoạn đường nơi các xe hàng rong đậu đỗ đông đúc, lộn xộn. Đáng nói, nhiều xe hàng rong sau khi bán xong không dọn dẹp, vứt rác bừa bãi.
Lực lượng chức năng tiến hành dẹp các xe bán hàng rong, tạm giữ 2 xe ô tô bán hàng rong và đưa về Công an phường Sơn Trà để xử lý theo quy định.
Chị Thanh Ngọc Trúc, tình nguyện viên gắn bó với công tác bảo tồn trên bán đảo Sơn Trà cho hay, nhiều người sau khi bán xong ôm cả túi rác to quăng xuống phía vực để khỏi mất công chở xuống núi.
“Có người vứt thức ăn, nước uống thừa lại, bầy khỉ ngày nào cũng kéo nhau xuống đào bới ăn. Như vậy sẽ tạo thành thói quen ảnh hưởng đến tập tính tự kiếm ăn trong môi trường tự nhiên cũng như sức khỏe của đàn khỉ”, chị Trúc chia sẻ.
Không chỉ xe ô tô, các xe máy bán hàng rong cũng tung hoành trên bán đảo. Những người yêu Sơn Trà đã bức xúc vì Sơn Trà bị làm bẩn bởi rác, buôn bán bát nháo như cái chợ. "Không dễ gì có một nơi để trở về hòa mình với thiên nhiên, nhìn ngắm được cuộc sống của các loài động vật hoang dã. Thành phố đã quá nhiều khu buôn bán ăn uống rồi, phải trả lại Sơn Trà với vẻ yên bình, xanh mát vốn có", chị Trúc nói.
Hàng rong tràn lan trên bán đảo Sơn Trà. Nhiều du khách còn phản ánh một số khu vực có view đẹp đã được các xe hàng rong đặt bàn ghế cho khách. Nếu đến ngắm cảnh mà không gọi nước uống còn bị khó dễ.
Ngoài xử lý hàng rong, lực lượng chức năng cũng nhắc nhở người dân, du khách không được cho động vật hoang dã ăn.
Bán đảo Sơn Trà được ví như lá phổi xanh của thành phố, và là điểm đến khó bỏ qua của du khách với nhiều điểm dừng chân như chùa Linh Ứng, tượng Phật Bà Quan Âm, đỉnh Bàn Cờ... Đây cũng là mái nhà chung của nữ hoàng linh trưởng - voọc chà vá chân nâu.