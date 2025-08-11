Đà Nẵng dẹp hàng rong tung hoành trên bán đảo Sơn Trà

Không chỉ xe ô tô, các xe máy bán hàng rong cũng tung hoành trên bán đảo. Những người yêu Sơn Trà đã bức xúc vì Sơn Trà bị làm bẩn bởi rác, buôn bán bát nháo như cái chợ. "Không dễ gì có một nơi để trở về hòa mình với thiên nhiên, nhìn ngắm được cuộc sống của các loài động vật hoang dã. Thành phố đã quá nhiều khu buôn bán ăn uống rồi, phải trả lại Sơn Trà với vẻ yên bình, xanh mát vốn có", chị Trúc nói.