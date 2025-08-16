4 điểm đến không thể bỏ lỡ khi du lịch Cuba

Cuba - điểm đến sở hữu khung cảnh thanh bình, khí hậu trong lành cùng bản sắc văn hóa đậm đà khiến bất cứ tín đồ du lịch nào cũng say đắm khi ghé thăm. Dưới đây là 5 điểm đến mà du khách không thể bỏ lỡ khi đặt chân tới đất nước này.

Thủ đô Havana

Thủ đô Havana cổ kính là trung tâm của đất nước Cuba, cũng là điểm đến đầu tiên và quan trọng nhất. Thành phố này như một bảo tàng sống động, du khách đến đây sẽ cảm nhận rõ sự pha trộn giữa vẻ đẹp cổ điển và nhịp sống hiện đại.

Du lịch Cuba, bạn nhất định phải đến Thủ đô Havana, nơi có nhiều công trình kiến trúc Baroque và những chiếc xe cổ độc đáo nhất thế giới. (Ảnh: Viajes)

Tại đây, du khách có thể ghé thăm khu phố cổ La Habana (La Habana Vieja), được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Quảng trường Nhà thờ (Plaza de la Catedral) bao quanh bởi những con đường lát đá cuội và các tòa nhà mang phong cách kiến trúc Baroque, tân cổ điển là điểm đến hút hồn những người yêu lịch sử.

Bên cạnh đó, những bảo tàng như Bảo tàng Mỹ thuật quốc gia (Museo Nacional de Bellas Artes) hay Bảo tàng Cách mạng (Museum of the Revolution) là nơi lưu giữ những câu chuyện lịch sử sâu sắc và nghệ thuật Cuba. Ngoài ra, trải nghiệm đi dạo dọc con đường ven biển nổi tiếng Malecón để ngắm hoàng hôn và thưởng thức âm nhạc đường phố cũng vô cùng đáng nhớ.

Thung lũng Viñales

Được mệnh danh là “bức tranh đồng quê sống động” của Cuba, thung lũng Viñales thuộc tỉnh Pinar del Río cuốn hút du khách bởi những cánh đồng thuốc lá xanh mướt trải dài và các dãy núi đá vôi mogotes sừng sững giữa không gian bao la. Nơi đây cũng được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Thung lũng Vinales là địa điểm có diện tích trồng thuốc lá để làm xì gà Cuba (cigar Cuba) lớn nhất cả nước. Ghé thăm thung lũng này, du khách có cơ hội tìm hiểu thêm về nghề sản xuất xì gà, bằng phương pháp thủ công truyền thống đã tồn tại hàng trăm năm.

Thung lũng Vinales có các cánh đồng trồng thuốc lá xanh mượt. Những người nông dân tại dây còn lưu trữ nghề làm xì gà thủ công hàng trăm năm tuổi. (Ảnh: iStock)

Tại thung lũng còn có hang động của người da đỏ (Cueva del Indio), hệ thống hang động đá vôi có sông ngầm và các địa chất ấn tượng. Hình thành từ hàng triệu năm trước, Cueva del Indio ẩn chứa vẻ đẹp vừa huyền bí, vừa hùng vĩ của thiên nhiên. Bước vào bên trong, du khách sẽ lạc giữa một thế giới rộng lớn, với những khối nhũ đá và măng đá muôn hình vạn trạng hiện lên sống động, tạo nên khung cảnh kỳ ảo, mê hoặc.

Thị trấn Trinidad

Nằm ven bờ biển phía nam Cuba, thị trấn Trinidad, thuộc tỉnh Sancti Spíritus là một trong những thị trấn cổ kính nhất của quốc gia này. Nơi đây có những dãy nhà thuộc địa từ thế kỷ 18-19, các con phố lát đá cuội tạo nên không gian nhàn nhã, thanh bình.

Trung tâm của thị trấn là Quảng trường Plaza Mayor, được tạo thành từ bốn khu vườn hình chữ nhật đối xứng và các con đường được lát bằng đá cẩm thạch. Đây là điểm lý tưởng để du khách ngồi nghỉ chân, thưởng thức một ly cà phê và ngắm nhìn nhịp sống chậm rãi của người dân.

Thị trấn Trinidad đem đến cho du khách trải nghiệm khác biệt, mang đậm màu sắc của thời kỳ thuộc địa vào thế kỷ 19. (Ảnh: World Nomads)

Bảo tàng Romántico (Museo Romántico) cũng là điểm đến nổi tiếng ở Trinidad mà bạn không nên bỏ lỡ khi đi du lịch Cuba, nằm trong cung điện từng thuộc về thương gia giàu có Palacio Brunet. Bảo tàng này nổi tiếng với kiến trúc chi tiết, sân trong mang phong cách Andalusia và bộ sưu tập các đồ trang trí thế kỷ 19, lưu giữ nhiều hiện vật của tầng lớp thượng lưu thời thuộc địa.

Cách thị trấn Trinidad không xa là thung lũng Ingenios, trung tâm sản xuất đường lớn nhất Cuba vào thế kỷ 18–19. Nơi đây vẫn còn lưu lại tàn tích của hàng chục nhà máy đường, tháp canh và các đồn điền, gợi nhắc về thời kỳ phồn thịnh nhưng cũng chất chứa câu chuyện lịch sử biến động.

Bán đảo Varadero

Bán đảo Varadero là dải đất hẹp nằm ở phía bắc Cuba, thuộc tỉnh Matanzas. Nơi đây được mệnh danh là “thiên đường biển” của Cuba với bờ cát trắng mịn kéo dài hơn 20km và làn nước xanh ngọc bích trong vắt.

Bán đảo Varadero sở hữu những bãi biển xinh đẹp nhất đất nước Cuba. (Ảnh: Travel Bucket)

Đây là điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu khi bạn đi du lịch Cuba, nơi du khách có thể thả mình dưới ánh nắng ấm áp, tham gia các hoạt động như lặn biển, chèo kayak, hay đơn giản dạo bộ trên bãi cát.

Ngoài Varadero, vùng bờ biển phía bắc Cuba còn có nhiều bãi biển hoang sơ và các đảo nhỏ yên tĩnh, rất thích hợp cho những ai muốn tránh xa sự ồn ào để tìm về với thiên nhiên.

Công viên Josone, nằm ngay trung tâm Varadero, là một ốc đảo xanh mát được xây dựng từ thập niên 1940 với những vườn hoa rực rỡ, hồ nước trong xanh. Du khách có thể tản bộ dưới những lối đi rợp bóng cây, chèo thuyền trên mặt hồ hay thưởng thức ẩm thực tại các nhà hàng cổ kính trong khuôn viên, tận hưởng một không gian thanh bình giữa nhịp sống sôi động của thành phố biển.

