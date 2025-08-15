'Thành phố đáng sống nhất Việt Nam' đón bao nhiêu khách du lịch năm nay?

Ngày 15/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Đà Nẵng triển khai chương trình thu hút khách du lịch đến thành phố các tháng cuối năm nay.

Sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng có thêm nhiều dư địa để phát triển du lịch. Ảnh: Thanh Hiền.

Theo Sở VHTT&DL Đà Nẵng, sau khi sáp nhập với Quảng Nam, Đà Nẵng đặt mục tiêu đón hơn 17 triệu lượt khách lưu trú trong năm 2025. Trong 7 tháng đầu năm, tổng số khách do các cơ sở lưu trú phục vụ đã gần 11 triệu lượt. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 4,2 triệu lượt.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở VHTT&DL - cho hay, để thực hiện mục tiêu này, thành phố đã tung ra nhiều gói kích cầu hấp dẫn với sự đồng hành của hàng trăm đơn vị, doanh nghiệp. Điển hình như giảm 100% vé vào cổng tại Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Hội An, Bảo tàng Gốm sứ Mậu dịch… trong dịp 2/9; giảm giá đến 50% các dịch vụ ăn uống, lưu trú, các gói combo giá rẻ, tặng voucher.

Từ nay đến cuối năm, Đà Nẵng sẽ cho du khách trải nghiệm không khí sự kiện và lễ hội qua các dịp Quốc khánh, trung thu, giáng sinh, chào năm mới, các chương trình nghệ thuật thường xuyên hai bên bờ sông Hàn.

“Ngành du lịch còn cho ra mắt Hộ chiếu di sản và hộ chiếu xanh. Du khách sẽ được trực tiếp trải nghiệm hành trình khám phá di sản và nhận các ưu đãi, quà tặng mang đậm màu sắc văn hóa. Hoặc hòa mình trong không gian xanh với tấm hộ chiếu xanh và nhận các ưu đãi, phần quà được làm từ các chất liệu thân thiện với môi trường, bảo vệ thiên nhiên hướng đến du lịch có trách nhiệm bền vững”, Giám đốc Sở VHTT&DL chia sẻ.

Năm 2025, Đà Nẵng đặt mục tiêu đón khoảng 17,3 triệu lượt khách lưu trú. Ảnh: Thanh Hiền.

Ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố - cho rằng Đà Nẵng mới có nhiều lợi thế để phát triển du lịch như diện tích lớn hơn, đường biển dài gấp 3, thêm nhiều di sản, điểm đến... Đặc biệt là tài nguyên để phát triển du lịch xanh, bền vững với rừng núi, biển đảo, các vùng nông thôn...

Trước khi sáp nhập với Quảng Nam, Đà Nẵng đặt mục tiêu đón khoảng 12 triệu lượt khách năm nay. Theo quy luật, qua cao điểm hè, lượng khách nội địa sẽ giảm nhưng du khách quốc tế sẽ tăng, nhất là thị trường châu Âu, châu Mỹ…