Xách balo về Gia Lai đại ngàn: Ăn phở 2 tô, ngắm rừng thông trăm tuổi và đắm mình trong sắc xanh đồi chè

Sau màn khuấy động không khí tại Cần Thơ, mini series Ngôi Sao Đặc Sản trong khuôn khổ Here We Go 2025 đã đặt chân đến Gia Lai - mảnh đất của những cánh đồng chè bạt ngàn, những cung đường thông trăm tuổi đẹp như tranh và những câu chuyện văn hóa bản địa đầy tự hào. Không chỉ mang đến một tập mới của hành trình, điểm đến lần này còn mở ra một bức tranh vừa tươi mới, vừa sâu lắng về miền đất Tây Nguyên.

Mở đầu chuyến đi, bộ đôi Steven và Neyun - 2 content creator quen thuộc với hàng loạt video triệu view - xuất hiện với tâm thế đầy hứng khởi. Nếu ở tập 1, khán giả đã quen với những khung hình rộn ràng, náo nhiệt, thì trong tập 2, cả hai được đưa vào một không gian hoàn toàn khác: màu xanh trải dài đến tận chân trời, nhịp sống chậm rãi và hơi thở núi rừng len lỏi trong từng khoảnh khắc. Sự thay đổi này mang đến một làn gió mới, vừa bình yên vừa thôi thúc người xem muốn “xách balo lên và đi”.

Steven và Neyun trong tập 2 của Ngôi Sao Đặc Sản

Điểm dừng chân đầu tiên là Quảng Trường Đại Đoàn Kết. Đây là nơi đặt tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, đồng thời là không gian sinh hoạt cộng đồng và tổ chức nhiều sự kiện văn hóa - nghệ thuật lớn. Chiếc nón lá Ngôi Sao Đặc Sản tiếp tục đồng hành từ Cần Thơ đến Gia Lai, như sợi dây kết nối các câu chuyện xuyên Việt.

Dù thời tiết cao nguyên mùa này nắng mưa thất thường, cả hai vẫn thoải mái vi vu đến các điểm check-in nhờ chiếc VinFast VF 3 đồng hành. Chiếc xe nhỏ gọn, linh hoạt giúp họ dễ dàng len lỏi qua những con phố dẫn đến Quảng trường Đại Đoàn Kết ở Gia Lai, sau đó là tới nhiều địa điểm khác.

Quảng Trường Đại Đoàn Kết là điểm dừng chân đầu tiên

Từ quảng trường, hành trình tiếp tục với điểm hẹn ẩm thực trứ danh - quán phở 2 tô. Cô chủ quán vừa thoăn thoắt chan nước dùng, vừa kể về “đặc sản lạ” của Pleiku: một tô nước lèo trong vắt, thơm nồng mùi bò, ăn kèm một tô bánh phở và thịt riêng. Giữa cái se lạnh của cao nguyên sau cơn mưa, hơi nước nóng bốc lên quyện cùng mùi hành ngò, tạo nên cảm giác ấm áp lan tỏa. Mỗi miếng thịt bò mềm, ngọt đậm hòa với vị nước dùng tinh tế khiến Steven và Neyun không giấu được những lời khen liên tục.

Steven và Neyun trải nghiệm món phở

No nê, cả hai lại lên chiếc xe Vinfast VF 3, bon bon hướng về con đường thông trăm tuổi - cung đường huyền thoại nằm gần Biển Hồ. Với khả năng di chuyển tới 215km chỉ trong một lần sạc, VF 3 cho phép họ tận hưởng trọn vẹn hành trình khám phá mà không phải lo lắng về quãng đường. Hai hàng thông cao vút trải dài tít tắp, những tia nắng xuyên qua tán lá, rắc vàng lên mặt đường, từng cơn gió mang theo hương trà thoảng nhẹ. Đây là điểm “must check-in” với bất kỳ ai đến Gia Lai, không chỉ vì vẻ đẹp như tranh mà còn bởi cảm giác bình yên khó tả khi hòa mình vào thiên nhiên. Ngồi trên xe điện, cả hai vừa tận hưởng cảnh sắc, vừa lặng lẽ cảm nhận nhịp sống chậm lại, để từng khoảnh khắc như in sâu vào ký ức.

Đích đến tiếp theo là đồi chè Biển Hồ. Dưới sự hướng dẫn của người dân địa phương, cả hai học cách hái chè đúng chuẩn “một tôm hai lá” - động tác tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ. Tiếng trò chuyện rôm rả xen lẫn tiếng lá trà xào xạc, tạo nên một bức tranh lao động gần gũi, ấm áp.

Sau khi “thu hoạch”, cả 2 tự thưởng cho mình một bữa gà nướng cơm lam ngay trong nhà rông truyền thống. Mùi gà nướng thơm lừng quyện với mùi tre nướng, lớp da vàng giòn, thịt mềm ngọt, ăn kèm cơm lam dẻo thơm và chấm cùng muối lá é cay nồng - tất cả hợp lại thành một hương vị đậm chất Tây Nguyên.

Steven và Neyun đến đồi chè Biển Hồ sau đó thưởng thức gà nướng cơm lam

Chặng cuối của ngày là làng nghề dệt thổ cẩm. Tiếng thoi đưa lách cách vang lên đều đặn, những sợi vải rực rỡ sắc màu từ từ hiện ra dưới bàn tay khéo léo của các nghệ nhân. Người dân chia sẻ rằng nghề dệt đã được truyền qua nhiều thế hệ, là một phần không thể thiếu trong văn hóa của đồng bào nơi đây. Để dệt xong một tấm vải, phải mất cả tháng, đòi hỏi sự kiên nhẫn và cẩn trọng đến từng chi tiết. Steven và Neyun thử tự tay dệt, nhưng chỉ vài đường đã thấy công việc này không hề dễ dàng. Chính những trải nghiệm này giúp họ cảm nhận rõ hơn giá trị và tâm huyết ẩn sau từng sản phẩm thủ công.

Steven và Neyun thử tự tay dệt thổ cẩm

Chuyến đi khép lại không chỉ với những bức ảnh đẹp hay món ăn ngon, mà còn là cảm giác đã “chạm” vào nhịp sống của Gia Lai - nơi mà núi rừng ôm ấp sự bình yên, ẩm thực chứa đựng hương vị đậm đà, và những câu chuyện đời thường kết thành bản sắc riêng. Với Ngôi Sao Đặc Sản, mỗi chặng đường không chỉ để đến, mà còn để cảm, để hiểu, và để lưu lại trong lòng mình những ấn tượng không thể phai.

Từ nhiều năm nay, Here We Go đã vượt ra khỏi khuôn khổ một cuộc thi du lịch để trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về lối sống trải nghiệm và kết nối. Năm 2025, với mini series Ngôi Sao Đặc Sản, hành trình ấy tiếp tục được mở rộng – không chỉ “đi để biết” mà còn “chạm để hiểu”, để mỗi người trẻ khi qua một vùng đất, đều mang về cho mình một câu chuyện, một ký ức và một tình cảm đặc biệt dành cho nơi ấy.