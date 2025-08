Here We Go trở lại: Khi người trẻ không chỉ đi để biết, mà để chạm, để thấu hiểu và yêu hơn từng vùng đất

Mùa mới, sắc màu mới: Khi đặc sản trở thành điểm chạm khác biệt của Here We Go

Trước đây, khán giả từng yêu mến Here We Go qua hành trình sôi động trong các mùa trước, với sự góp mặt của những người trẻ đam mê du lịch trải nghiệm. Qua lăng kính cá tính và đầy cảm xúc, họ đã mang đến loạt góc nhìn mới về cảnh đẹp, văn hóa, con người và ẩm thực - góp phần mở rộng những “chân trời cảm hứng” cho hàng triệu độc giả yêu mến du lịch.

Here We Go 2025 với mini series Ngôi Sao Đặc Sản đánh dấu một bước chuyển mình: từ đi để biết, đến chạm để hiểu. Mỗi điểm đến không chỉ là một khung cảnh đẹp, mà còn là một lát cắt văn hóa đậm đà – nơi người trẻ không chỉ nếm thử mà còn tự tay làm ra những đặc sản trứ danh, hòa mình vào nhịp sống địa phương để sống thật, cảm thật và kết nối sâu hơn với bản sắc từng vùng miền.



Mỗi hành trình Bắc - Trung - Nam là một "chuyến đi sống động": không chỉ để đi, mà để ở lại trong ký ức

Không phải một series du lịch như thường thấy - lần này, mỗi chặng đường được mở ra là một hành trình đa tầng, gắn với từng vùng đất: miền Tây sông nước, miền Trung đầy nắng gió, hay miền Bắc bình yên với những nếp nhà gỗ và khói lam chiều.

Trên những cung đường ấy, người đồng hành không chỉ là “những gương mặt trẻ nổi tiếng” mà còn là những người kể chuyện chân thành - họ sẽ dẫn dắt khán giả bước vào cuộc sống bản địa.

Là mẫu xe "quốc dân" thế hệ mới, Vinfast VF3 nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ, linh hoạt trên mọi địa hình - từ phố thị đến nẻo đường miền quê. VF-3 còn là chiếc xe bền bỉ, sẵn sàng đồng hành trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt của ba miền đất nước Trong hành trình Ngôi Sao Đặc Sản, Vinfast VF3 không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển, mà là người bạn đồng hành tin cậy - đưa những người trẻ len lỏi qua từng ngóc ngách phố phường, băng qua những chặng đường để kết nối hành trình khám phá ẩm thực - văn hóa – con người Việt Nam. Gọn gàng, linh hoạt và bền bỉ, Vinfast VF 3 góp phần lưu giữ từng khoảnh khắc chân thực trên mỗi điểm dừng chân

Đặc sản không chỉ để ăn - mà để thấu hiểu

Nếu bạn từng nghĩ “đặc sản” chỉ đơn thuần là những món ăn ngon nên thử, thì Ngôi Sao Đặc Sản sẽ khiến bạn thay đổi suy nghĩ. Với chương trình năm nay, “đặc sản” còn là những điều đặc biệt - là dấu ấn văn hóa, con người và cảnh vật mang đậm bản sắc của từng vùng đất. Mỗi hành trình không chỉ là chuyến đi, mà là một cơ hội để người trẻ chạm vào tinh hoa của từng nơi họ đặt chân đến.

Trong mỗi tập phát sóng, các khách mời sẽ:

- Tìm đến những con người đang ngày ngày gìn giữ tinh hoa vùng miền, dù đó là qua một nghề truyền thống, một nếp sinh hoạt, hay một câu chuyện tưởng như đã cũ.

- Cùng sống, cùng làm, cùng lắng nghe để cảm nhận nhịp sống bản địa một cách chân thật và gần gũi nhất.

- Và đôi khi, là cùng thử - cùng sai - cùng học lại để hiểu sâu hơn giá trị phía sau những điều tưởng như nhỏ bé, nhưng lại là linh hồn của vùng đất đó

Tập 1 - “Ngôi Sao Đặc Sản” chính thức lên sóng vào tháng 8 này trên Youtube Kenh14 Special. Các bạn nhớ đón xem nhé!!!

Về Here We Go - Ngôi Sao Đặc Sản Là phiên bản mới của Here We Go, Ngôi Sao Đặc Sản đưa người trẻ lên hành trình khám phá xuyên Việt - từ đồng bằng phía Bắc, dải đất miền Trung đến miền Tây sông nước. Không chỉ tham quan hay thưởng thức, mỗi tập là một trải nghiệm gần gũi khi các nhân vật sống cùng người dân bản địa, tham gia vào công việc thường ngày và tìm hiểu những nét văn hóa - đặc sản đậm chất địa phương.