Lạc bước vào ‘phòng tranh ngoài trời’ giữa làng chài Nhơn Lý

Tỉnh Gia Lai mới, trên cơ sở hợp nhất giữa hai tỉnh Bình Định và Gia Lai, đã mở ra không gian phát triển mới cho du lịch. Trong lần đầu tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, tỉnh Gia Lai kỳ vọng thông qua sự kiện sẽ tạo nên sức bật mới﻿ để khai thác tối đa tiềm năng du lịch trải dài “từ biển xanh đến đại ngàn”.