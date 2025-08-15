Lạc bước vào ‘phòng tranh ngoài trời’ giữa làng chài Nhơn Lý

Không chỉ nổi tiếng với các thắng cảnh thiên nhiên kỳ vĩ như Eo Gió, Kỳ Co,… nơi đây còn cuốn hút du khách bởi một vẻ đẹp khác mộc mạc, sống động và rực rỡ như một "phòng tranh ngoài trời".
Làng chài Nhơn Lý mang trong mình vẻ đẹp mộc mạc, hoang sơ nhưng đầy sức sống. Những con hẻm nhỏ uốn lượn giữa các mái nhà san sát, những chiếc thuyền thúng nằm yên trên bãi cát sau chuyến đánh bắt đêm, tất cả tạo nên bức tranh bình dị của một vùng quê ven biển.
Ngôi làng lưng tựa núi mặt hướng ra biển.
Những năm gần đây, Nhơn Lý đã trở thành điểm đến đầy cuốn hút nhờ vẻ đẹp mộc mạc nhưng không kém phần sống động. Nét đặc biệt níu chân du khách chính là những con đường rực rỡ sắc màu bích họa, len lỏi quanh làng chài yên bình, tạo nên một không gian nghệ thuật dung dị mà lay động lòng người.
Những bức tranh bích họa như tái hiện cuộc sống sinh hoạt của ngư dân, hình ảnh những sinh vật biển phong phú, cho đến cánh đồng điện gió trên dãy núi Phương Mai,... tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp của một làng chài.
Những sinh vật biển được vẽ lên vô cùng sống động, đẹp mắt.
Đến với Nhơn Lý, du khách như lạc bước vào ‘phòng tranh ngoài trời’.
Con đường bích họa dài cả trăm mét này giờ đây đã trở thành điểm check-in không thể bỏ lỡ của du khách khi đến với làng chài Nhơn Lý.
Nhơn Lý hấp dẫn du khách bởi sự giản dị, chân chất và đặc biệt là sự hồi sinh đầy sáng tạo với những con đường đá xanh và bích họa rực rỡ sắc màu.
Khung cảnh bình yên làng chài Nhơn Lý.
