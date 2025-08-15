Món thịt đặc sản Việt Nam lên đài Hàn Quốc, du khách nhận xét: "Là thịt ngon nhất trong đời tôi từng ăn!"

Ẩm thực Việt Nam với sự đa dạng và phong phú luôn là một trong những yếu tố hàng đầu khiến các vị khách nước ngoài, đến từ mọi quốc gia hay châu lục khác phải mê mẩn. Phải kể tới những món ăn từ những nguyên liệu đặc biệt, tưởng như khó ăn nhưng một khi đã thưởng thức thì khiến các vị khách cực kỳ ấn tượng.

Món ăn sau là một ví dụ như thế, xuất hiện trong 1 chương trình phát trên đài KBS - Hàn Quốc. Cụ thể, đây là món ăn từ thịt, nhưng không phải thịt gà, thịt bò hay thịt lợn phổ biến, mà là từ thịt dê.

Thực tế, thịt dê không phải loại thịt xa lạ với người Hàn. "Thịt dê đã được chúng ta ăn từ rất lâu rồi. Nó được hoàng gia coi là thực phẩm tốt cho sức khỏe, giống như gà hầm sâm vậy", một trong 2 vị khách trực tiếp trải nghiệm chia sẻ.

"Đây là loại thịt ngon nhất trong đời tôi từng ăn"

2 vị khách đến từ Hàn Quốc có dịp thưởng thức món ngon từ thịt dê Việt Nam trong một nhà hàng nổi tiếng tại Hạ Long, Quảng Ninh. Họ chọn thưởng thức món dê tái chanh và nầm dê nướng.

Trong đó, dê tái chanh là món được phục vụ trước. Món ăn là phần thịt dê được trần tái, khi ăn cuốn trong bánh đa cùng các loại rau thơm, bún và chấm nước mắm nêm đặc biệt. Khi mới nhìn thấy món ăn, cả 2 vị khách đều có vẻ e dè. Nhưng khi thưởng thức, họ đều phải đồng tình món ăn này khá ngon và có hương vị độc đáo. "Ngon nhỉ. Đây là hương vị tôi chưa thử bao giờ".

Thực khách Hàn thử ăn dê tái chanh (Ảnh KBS World Vietnamese)

Nhưng điểm sáng thực sự của bữa tối nay nằm ở món ăn thứ 2, nầm dê nướng. Ban đầu, các vị khách chỉ nghĩ đơn thuần món ăn giống như thịt bò hay thịt lợn nướng trên bếp than. Song khi trực tiếp thưởng thức, họ phải trầm trồ thật sự.

Nầm dê sau khi nướng chín, có độ xém nhẹ, có thể chấm muối tiêu chanh ăn trực tiếp hoặc cuốn cùng bún, bánh đa và rau thơm như dê tái chanh. "Chú đã ăn thử thịt dê hầm ở Hàn Quốc. Vị của món này hoàn toàn khác với món đó. Cái này có vị như một món thịt cao cấp vậy. Nó mềm lắm luôn". "Vì là phần nầm nên cháu cứ nghĩ nó sẽ khô lắm cơ. Nhưng mà nó ngon đến ngạc nhiên luôn!", 2 vị khách trò chuyện.

Họ rút ra kinh nghiệm rằng, nầm dê ăn trực tiếp chấm với muối tiêu chanh là ngon nhất, ngon hơn khi cuốn lại cùng các nguyên liệu khác. "Chú thấy đây là loại thịt ngon nhất!", "Nghiêm túc mà nói đây là món thịt ngon nhất trong đời cháu được ăn", cả 2 cùng đồng tình. Họ còn nhận xét rằng thịt dê ở Việt Nam ngon hơn cả thịt bò Úc hay bò Mỹ cao cấp.

Cả 2 du khách Hàn đều tâm đắc món nầm dê nướng, công nhận là loại thịt ngon nhất họ từng ăn (Ảnh KBS World Vietnamese)

Thưởng thức đặc sản thịt dê ở nhiều địa phương Việt Nam

Du khách đến Việt Nam có thể thưởng thức đặc sản thịt dê ở nhiều địa phương. Trong số đó, Ninh Bình được xem là nổi tiếng nhất, được ví như “thủ phủ dê núi” nhờ nguồn nguyên liệu chất lượng: Dê được chăn thả tự nhiên trên triền núi đá vôi, thịt săn chắc, ít mỡ, thơm ngọt.

Các nhà hàng quanh khu du lịch Tràng An, Tam Cốc, cố đô Hoa Lư luôn sẵn sàng phục vụ du khách với thực đơn dê phong phú, chế biến theo cả kiểu truyền thống lẫn sáng tạo hiện đại. Du khách có thể thưởng thức hàng loạt món trứ danh như dê ủ trấu vàng ươm, mềm ngọt; dê tái chanh ăn kèm chuối xanh, sung chát chấm tương bần; hay nầm dê nướng ngũ vị thơm lừng. Ngoài ra, chân dê hầm thuốc bắc và canh sơn dược thịt dê vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng, phù hợp cho những ai muốn trải nghiệm ẩm thực kết hợp chăm sóc sức khỏe.

Ninh Bình được xem là địa phương nổi tiếng nhất về đặc sản thịt dê ở Việt Nam (Ảnh Viet Travel)

Loạt món ngon từ dê hấp dẫn thực khách ở Ninh Bình (Ảnh ST)

Không chỉ Ninh Bình, Kim Bảng (tỉnh Hà Nam cũ) cũng nổi tiếng với dê núi được chế biến khéo léo, hương vị gần gũi nhưng không kém phần hấp dẫn. Một số vùng miền khác lại mang đến biến tấu riêng, như các quán ăn ở một số thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM với món nầm dê nướng trên than hồng (như trong video của các vị khách Hàn).

Món ăn chấm chao béo ngậy, hay cà ri dê thơm nồng gia vị, rất hợp để thưởng thức cùng bánh mì hoặc bún. Khu Phố Cổ của thủ đô cũng có nhiều quán dê được du khách đánh giá cao, từ dê hấp lá tía tô thanh mát đến dê xào lăn đậm đà, đáp ứng nhu cầu của thực khách muốn trải nghiệm nhanh nhưng vẫn giữ trọn hương vị.