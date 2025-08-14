Tiềm năng phát triển lướt sóng ở biển Việt Nam

Trong một buổi chiều ở biển Mũi Né cách đây 9 năm, Trần Thanh Việt - khi ấy là một thiếu niên sống gần biển tình cờ nhìn thấy hàng xóm của mình lướt sóng. Không thiết bị chuyên nghiệp, không huấn luyện viên, chỉ là vài con sóng đầu tiên và một trái tim rung động. Việt kể: “Mình được anh ấy cho trải nghiệm thử, và sau lần đó, mình mê luôn. Cảm giác được trượt trên ngọn sóng thật sự tuyệt vời”.

Từ đó, Việt gắn bó với ván sóng, từ những buổi luyện tập tự học rồi trở thành đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế tại Nhật Bản năm 2022, rồi đoạt giải Nhất trong một giải mở rộng có sự góp mặt của nhiều vận động viên nước ngoài tại Đà Nẵng.

Trần Thanh Việt và những màn trình diễn lướt sóng ấn tượng.

Ở Việt Nam, từ tháng 11 đến tháng 4, mùa gió đông tạo nên sóng rất đều, đẹp. Sóng đủ dài và thoải với người mới học, mà cũng đủ thách thức cho ai muốn luyện nâng cao. Bờ biển thoai thoải, khí hậu ấm quanh năm là những yếu tố tiềm năng cho một trung tâm lướt sóng châu Á.

Không chỉ người Việt, nhiều du khách quốc tế cũng đã tìm thấy "nơi chốn lướt sóng trong mơ" ở Việt Nam. Ovcharov Kirill, một huấn luyện viên người Nga từng đi du lịch Bali để học lướt sóng lần đầu năm 2019. Đến năm 2022, anh quyết định đến Việt Nam, bắt đầu từ Mũi Né, rồi di chuyển đến Nha Trang để khám phá thêm những bãi biển mới. Anh chia sẻ: "Tôi không ngờ Việt Nam lại đẹp và nhiều điểm lướt sóng như vậy. Nhiều bãi biển vẫn còn nguyên sơ, sóng ổn định. Tôi đã huấn luyện khoảng 200 học viên trong một mùa. Tiềm năng ở đây thực sự rất lớn. Đặc biệt, tôi yêu sự thân thiện và kiên cường của người Việt. Tôi tin, Việt Nam sẽ có nhà vô địch Olympic môn lướt sóng trong tương lai. Và tôi muốn trở thành một phần trong hành trình ấy."

Kích cầu du lịch biển Việt Nam từ bộ môn lướt sóng.

Đam mê thôi chưa đủ, điều các huấn luyện viên và cộng đồng Surf hiện nay mong mỏi chính là có thêm sân chơi để duy trì ngọn lửa đam mê này.

“Không phải ai cũng muốn thành vận động viên. Nhưng nếu có giải nhỏ thì mọi người có động lực luyện tập, duy trì phong độ. Có sân chơi là có cộng đồng.” - Việt chia sẻ.

Anh Nguyễn Hoàng Nhân, người đang điều hành Cam Ranh Surf Camp tại Bãi Dài, Cam Ranh cũng có cùng suy nghĩ. CLB của anh hiện có khoảng 20 thành viên, gồm cả người bản địa và những bạn trẻ đến từ nơi khác. “Chúng tôi đang hỗ trợ thiết bị, lên kế hoạch mở lớp trải nghiệm lướt sóng từ 15/7 đến 15/8, mỗi tuần 1 buổi, tối đa 15 người. Cứ bắt đầu từ cộng đồng rồi sẽ lan rộng.”

Anh Nhân cũng đang xây dựng các khóa học phổ cập cho người địa phương, đặc biệt là thanh thiếu niên. Mục tiêu là giúp mọi người thấy rằng lướt sóng không phải là môn thể thao chỉ dành cho du khách nước ngoài.

Cam Ranh là nơi quy tụ các bạn trẻ đam mê lướt sóng.

Các điểm đến như Bali, Phuket hay Siargao (Philippines) đều phát triển lướt sóng như một ngành du lịch hoàn chỉnh: có hệ thống câu lạc bộ, giải đấu quốc gia, đội ngũ hướng dẫn viên được cấp chứng chỉ, và thậm chí là trường đào tạo chuyên nghiệp.

Việt Nam có bờ biển dài hơn 3.200km, khí hậu thuận lợi quanh năm. Nhưng cho đến nay, lướt sóng mới chỉ tồn tại ở dạng phong trào tự phát, chưa được nhìn nhận như một sản phẩm chiến lược trong phát triển du lịch biển. Dù còn thiếu thốn về hạ tầng, sân chơi, đào tạo hay truyền thông, nhưng cộng đồng surf Việt vẫn đang từng bước xây dựng nền móng cho môn thể thao này bằng đam mê, sự kết nối và niềm tin.

“Mình tin, chỉ cần có chỗ để học, có nơi để chơi, lướt sóng sẽ không còn là một giấc mơ xa vời với người Việt” - Việt chia sẻ.