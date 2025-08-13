Khách Tây về nước kể không ai tin khi chứng kiến cảnh người Việt "nằm rồng rắn" tại sân bay

Việc đưa người thân ra sân bay trước một chuyến đi dài là một điều hết sức quen thuộc. Tuy nhiên, mới đây trên mạng xã hội đã nở rộ một xu hướng “giữ chân” người thân lại và không cho họ đi xa. Cảnh tượng này đã khiến nhiều người có mặt tại sân bay cũng như cộng đồng mạng phải chú ý.

Cụ thể, trong một video đăng tải trên TikTok thu hút hơn 1,4 triệu lượt xem đã ghi lại khoảnh khắc một nhóm bạn đang tiễn bạn thân của mình ở sân bay. Đáng nói, nhóm bạn trẻ này đã xếp thành một đội hình ôm lấy chân của người bạn sắp phải đi xa. Người thì ôm lấy người bạn này, người thì ôm chân, thậm chí là còn có 2 - 3 người nằm sấp xuống sàn để níu kéo.

Nguồn: @nguyenvu270799

Cảnh tượng này đã khiến cho nhiều người có mặt tại sân bay phải bật cười vì sự dễ thương của nhóm bạn này, một số người cũng không dám nhìn vì quá hài hước. Trên mạng xã hội, một số cư dân mạng cũng đã hài hước bình luận rằng: “Nguyên cái sân bay về kể không ai tin”, “Tui ngại hộ rồi mấy bạn ơi” hay “Dám làm vậy ở sân bay thiệt hả trời”.

Trong một video khác, một nhóm bạn trẻ lại nằm xếp dài ở sân bay, tạo ra một cảnh tượng có phần ngoằn ngoèo hơn video trên một chút. Một nhóm bạn gồm 6 người đã nằm nối nhau tại sân bay chỉ để “níu kéo” bạn của mình.

Nguồn: @ksjdkdksl

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng chú ý không phải là cảnh tượng các bạn trẻ nối đuôi nhau mà là phản ứng của nữ du khách đang đứng ở gần đó. Trong video, nữ du khách đã đứng ở gần đó và thỉnh thoảng nhìn sang nhóm bạn trẻ đang nằm dài. Video cũng đã thu hút được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng với nhiều bình luận đáng yêu như:

- Chị Tây cũng không dám nhìn.

- Khách Tây về kể không ai tin.

- Cô lao công đang hí hửng vui mừng vì đỡ phải lau khúc đó.

- Tận dụng tối ưu “mình không ngại thì người ngại là người khác”.

- Kệ đi người ta gặp mình có 1 lần nên người ta không nhớ đại đại đi.

Nguồn: @ksjdkdksl

Đáng chú ý, xu hướng này thường được các bạn trẻ sử dụng ca khúc “Anh Ở Lại” của nữ ca sĩ Chi Pu để làm nhạc nền. Lời bài hát “Anh ơi anh ở lại” vô tình trùng khớp với cảnh tượng phải đưa người bạn sắp sửa sống xa nhà.

Có thể thấy, đây là một xu hướng dễ thương của các bạn trẻ trước khi đưa người thân sống xa nhà tại sân bay. Tuy những màn "níu kéo" có một không hai này có thể khiến người ngoài cuộc cũng phải bật cười. Thế nhưng, mục đích cuối cùng của trào lưu này không phải để gây chú ý, mà là để tạo ra một kỷ niệm "để đời" cho người bạn thân sắp đến nơi khác để sinh sống.