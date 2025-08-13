Những món đặc sản từ sâu bọ ở Việt Nam khiến nhiều người "rợn tóc gáy", ai gan dạ mới dám thử

Ẩm thực Việt Nam vốn nổi tiếng đa dạng, từ những món ăn thanh nhã, tinh tế cho đến các món "thử thách lòng can đảm". Trong số đó, nhóm món làm từ sâu bọ luôn nằm ở "top" gây ấn tượng mạnh với cả khách nội lẫn khách quốc tế. Với nhiều người, chỉ cần nghe tên thôi đã đủ thấy… nổi da gà, nhưng với những ai từng thưởng thức, đây lại là trải nghiệm vị giác không thể nào quên.

Tằm sắn

Tằm sắn vốn là ấu trùng của loài bướm, được nuôi bằng lá sắn. Thịt tằm béo, mềm, có mùi thơm đặc trưng, thường được rang lá chanh hoặc xào với lá lốt. Món này giàu dinh dưỡng, đặc biệt là protein, nên được xem là "món ăn bồi bổ" ở nhiều vùng quê. Với người chưa quen, hình dáng mập mạp của tằm có thể khiến chùn bước, nhưng chỉ cần thử một miếng, vị bùi béo lại dễ khiến họ muốn gắp thêm.

Con tằm béo múp, thơm bùi nhưng không phải ai cũng dám ăn thử

Sùng đất

Sùng đất là ấu trùng của bọ hung, sống trong đất ẩm. Ở nhiều vùng miền, sùng đất được xem là "món nhậu tủ" nhờ hương vị bùi béo, giòn sần sật khi nướng hoặc chiên giòn. Tuy nhiên, việc bắt và sơ chế sùng đòi hỏi người làm phải quen tay, bởi không phải ai cũng đủ can đảm để cầm trên tay những "em" sùng to, trắng và ngọ nguậy.

Sùng đất được ví như thứ "cao lương" của dân sành ăn

Sâu chít

Sâu chít là loại sâu sống trong thân cây chít, thường được thu hoạch vào mùa đông. Chúng được xem như "thần dược" ở một số địa phương, có thể ngâm rượu để bồi bổ sức khỏe. Ngoài ra, sâu chít còn được rang chín để ăn trực tiếp. Mùi thơm ngậy của sâu chít rang khiến nhiều thực khách bất ngờ vì… ngon hơn tưởng tượng.

Đặc sản ở vùng núi phía Bắc

Đuông dừa

Đuông dừa là loại ấu trùng sống bên trong thân cây dừa, ăn phần lõi mềm. Đây là đặc sản nổi tiếng ở miền Tây, thường được ăn sống chấm mắm hoặc chế biến thành các món chiên, nướng, hấp. Đuông sống ngọ nguậy trong chén mắm khiến không ít người "toát mồ hôi hột", nhưng với dân sành ăn, vị béo ngậy, thơm mùi dừa của nó lại là thứ khó quên.

Những con đuông dừa ngọ nguậy gây ám ảnh

Sâu muồng

Sâu muồng thường xuất hiện vào mùa hè ở các vùng quê, ăn lá cây muồng. Người dân bắt sâu về, làm sạch, luộc rồi rang giòn hoặc xào cùng gia vị. Món này có vị bùi, ngọt nhẹ và mùi thơm đặc trưng. Ở một số nơi, sâu muồng còn trở thành món ăn gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Món ăn dân dã, giòn béo lạ miệng

Từ nỗi sợ ban đầu đến sự thích thú khi thưởng thức, những món ăn từ sâu bọ ở Việt Nam cho thấy ẩm thực không chỉ là chuyện no bụng, mà còn là hành trình khám phá, thử thách và mở rộng giới hạn vị giác của mỗi người.