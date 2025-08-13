Khách Việt giờ đây đến xứ sở băng tuyết đẹp như cổ tích này dễ hơn bao giờ hết: chi phí siêu hợp lý, có đường bay thẳng từ Hà Nội cực nhanh

Những năm gần đây, du lịch mùa đông và trải nghiệm tuyết trắng đang trở thành một xu hướng được nhiều du khách Việt Nam ưa chuộng. Không chỉ tìm kiếm những khung cảnh lãng mạn phủ đầy băng tuyết, du khách còn muốn tham gia các hoạt động đặc trưng như trượt tuyết, lễ hội băng đăng hay khám phá nét văn hóa xứ lạnh.

Nắm bắt xu hướng này, HanVina Travel đã chính thức ra mắt chương trình bay thẳng từ Hà Nội đến Cáp Nhĩ Tân, thành phố được mệnh danh là “thủ phủ băng tuyết” của Trung Quốc. Đây là sản phẩm chiến lược của mùa đông 2025, hứa hẹn trở thành điểm nhấn nổi bật trong bản đồ du lịch của du khách Việt.

Sự kiện ra mắt được tổ chức thông qua Workshop “Cáp Nhĩ Tân - Gõ Cửa Xứ Tuyết” vào ngày 11/08/2025. Đây là dịp HanVina Travel giới thiệu chính thức tour Cáp Nhĩ Tân No Shopping - Bay thẳng, được xây dựng từ 100% khảo sát thực tế của CEO Nguyễn Tiến Đức, nhằm đảm bảo chất lượng điểm đến, trải nghiệm phong phú và dịch vụ tiêu chuẩn cao.

Thế giới ngập trong băng tuyết như cổ tích ở Cáp Nhĩ Tân

Trong chương trình, du khách sẽ được tặng 3 giờ trượt tuyết tại khu nghỉ dưỡng Yabuli, thiên đường thể thao mùa đông hàng đầu châu Á cùng nhiều ưu đãi đặc biệt. Workshop cũng mang đến những thông tin toàn diện về Cáp Nhĩ Tân, từ lịch trình tham quan, những đặc quyền VIP, đến kinh nghiệm thực tế trong việc tổ chức tour, lựa chọn khách sạn và phương tiện di chuyển.

Cáp Nhĩ Tân đón du khách bằng những bông tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi xuống, như nét cọ đầu tiên vẽ nên bức tranh mùa đông phương Bắc. Không chỉ nổi tiếng với Lễ hội Băng Tuyết Harbin (Cáp Nhĩ Tân), thành phố còn gây ấn tượng bởi sự giao thoa giữa kiến trúc phương Đông cổ kính và phong vị châu Âu trầm mặc. Mái vòm nhà thờ, những góc phố, quảng trường và các lễ hội ánh sáng lung linh mang đến cảm giác vừa lãng mạn vừa huyền bí.

Tiếp nối hành trình, Á Bố Lực hiện ra như một khung cảnh huyền thoại, nơi những cánh rừng tuyết trắng trải dài vô tận, những túp lều gỗ nhỏ ấm cúng nép mình dưới tán thông già và bầu không khí tĩnh lặng như tách biệt hoàn toàn với thế giới xô bồ. Tại đây, du khách sẽ cảm nhận được sự thanh khiết của mùa đông đúng nghĩa, như thể thời gian chậm lại cùng từng bông tuyết rơi.

Lễ hội băng đăng nổi tiếng ở Cáp Nhĩ Tân

Điểm chạm cảm xúc cuối cùng trong hành trình là Tuyết Hương, ngôi làng nhỏ tưởng như bước ra từ truyện cổ tích. Những mái nhà phủ tuyết trắng xóa, ánh đèn vàng hắt ra từ khung cửa gỗ, làn khói lam bảng lảng trên mái hiên tạo nên một không gian ấm áp giữa cái lạnh tê buốt. Đây là nơi cái giá rét không làm tê tái mà ngược lại khiến trái tim trở nên ấm áp, thổn thức và say mê.

Trên đường khám phá, du khách sẽ được trải nghiệm các hoạt động tại Thập Lí Hoạ Lang, ngồi xe ngựa kéo đặc trưng của vùng Đông Bắc, thưởng thức ẩm thực đặc sắc với một bữa lẩu và một bữa nướng chất lượng cao, cùng thực đơn phong phú với mức ăn 60, 80 hoặc 120 tệ.

Hành trình còn mang đến cơ hội đắm mình trong Lễ hội Băng Tuyết Harbin, nơi ánh sáng và băng đá kết hợp tạo nên một thế giới lung linh, rực rỡ và ngoạn mục. Đây không chỉ là một chuyến đi khám phá tuyết trắng, mà là một trải nghiệm trọn vẹn của giác quan: thị giác choáng ngợp trước cảnh quan băng tuyết kỳ vĩ, thính giác hòa mình vào âm thanh của tuyết rơi và bản nhạc mùa đông, còn cảm xúc được đánh thức bởi những khoảnh khắc lặng người giữa trời tuyết rơi.

Với đường bay thẳng thuận tiện, sản phẩm tour được đầu tư bài bản và những trải nghiệm đặc sắc, Cáp Nhĩ Tân hứa hẹn trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất mùa đông 2025, mở ra cơ hội để du khách Việt Nam tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp và sự kỳ diệu của mùa đông phương Bắc.