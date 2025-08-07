Khách Việt kể chuyện du lịch châu Âu, nhận xét một đất nước cạnh Hy Lạp: "Nhiều thứ rất giống Việt Nam!"

Bên cạnh những điểm đến trong nước, hiện nay đông đảo du khách còn quan tâm và yêu thích việc du lịch tới cả những đất nước, quốc gia, nằm ở những châu lục khác. Chuyến đi nước ngoài giúp du khách có thêm đa dạng trải nghiệm về văn hóa, lịch sử và cả cảnh quan thiên nhiên.

Có cả những đất nước khiến du khách trầm trồ vì mang nét tương đồng với chính Việt Nam. Câu chuyện sau đây của một du khách có tài khoản Chi N. là một ví dụ, khi cô đặt chân tới 1 đất nước nhỏ thuộc châu Âu, ngay gần Hy Lạp.

Đó là Albania, nằm phía Đông Nam châu Âu. Albania có nhiều nét tương đồng thú vị với Việt Nam – từ văn hóa cà phê, thói quen ăn uống, giá sinh hoạt rẻ cho tới thiên nhiên đa dạng, con người nồng hậu. Chính sự quen thuộc đã giúp nhiều du khách Việt dễ thích nghi, cảm thấy thoải mái như đang “đi du lịch trong một phiên bản châu Âu thân thiện hơn”.

Ảnh: Chi N

Dù chỉ rộng khoảng 28.000km², Albania sở hữu đầy đủ địa hình biển – núi – hồ – đồng bằng. Có thể nói, cảnh quan ở Albania có biển xanh như Hy Lạp, phố cổ như Croatia, ngoài ra khí hậu dễ chịu và chi phí vô cùng tiết kiệm.

Ví dụ như một bữa ăn đầy đủ tại nhà hàng địa phương có giá chỉ từ 5–7 euro, khách sạn 3 sao dao động từ 20–30 euro/đêm. Cà phê espresso – một thói quen phổ biến ở Albania – chỉ khoảng 1 euro/cốc, uống tại bất kỳ quán cà phê nào từ thủ đô tới làng quê.

Những điểm đến nổi bật ở Albania

Thủ đô Tirana là điểm khởi đầu hợp lý cho hành trình. Với các tòa nhà sơn màu sặc sỡ, quảng trường Skanderbeg nhộn nhịp, và không gian cà phê dày đặc, Tirana mang nét trẻ trung nhưng không kém phần văn hóa. Du khách có thể ghé thăm Bunk’Art – hầm trú ẩn thời chiến được chuyển thành bảo tàng hiện đại, hoặc đơn giản là hòa vào dòng người đi xhiro mỗi tối trên các con phố đi bộ.

Rời Tirana về phía nam, thành phố Berat – di sản thế giới UNESCO – hiện lên như một bức tranh cổ với những ngôi nhà trắng lợp ngói đỏ xếp tầng bên sườn núi. Nơi đây được mệnh danh là “thành phố ngàn cửa sổ” và được du khách yêu thích nhờ vẻ đẹp tĩnh lặng, cổ kính hiếm có. Tại đây, du khách có thể dạo bước qua những con hẻm lát đá, tham quan lâu đài Berat và thưởng thức rượu vang truyền thống tại các xưởng nhỏ ven sông.

Thủ đô Tirana hay thành phố di sản Berat được đánh giá là điểm đến đặc trưng ở Albania (Ảnh Trip)

Nếu yêu biển, du khách chắc chắn không thể bỏ qua Riviera Albania – bờ biển phía nam trải dài từ Vlora đến Sarandë. Ksamil là một trong những bãi biển nổi bật nhất, với cát trắng, nước biển xanh ngọc và những hòn đảo nhỏ ngay sát bờ. So với các điểm đến nổi tiếng khác ở châu Âu, biển Albania còn giữ được nét hoang sơ, chi phí ăn uống và lưu trú lại chỉ bằng một nửa.

Ngoài biển, Albania còn quyến rũ bởi núi non hùng vĩ ở phía bắc. Hai ngôi làng Theth và Valbona trong dãy Alps Albania là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thiên nhiên và trekking. Cung đường đi bộ Valbona – Theth dài khoảng 20km được mệnh danh là một trong những tuyến trekking đẹp nhất châu Âu, với thác nước, rừng thông và các ngôi nhà truyền thống bằng đá.

Nếu có thời gian, du khách nên thử trải nghiệm tuyến phà hồ Koman, hành trình qua những hẻm núi đá vôi và mặt nước phẳng lặng được ví như “vịnh hẹp Na Uy thu nhỏ”. Đây là một trong những cảnh quan đặc sắc nhất Albania, hoàn toàn có thể kết hợp trong hành trình từ miền bắc xuống trung tâm đất nước.

Riviera Albania – bờ biển phía nam Albania với nhiều bãi biển đẹp (Ảnh Lonely Planet)

Những lưu ý với khách Việt khi du lịch Albania

Đối với visa, du khách mang hộ chiếu Việt Nam cần xin thị thực tại Đại sứ quán Albania ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, nếu đã có visa Schengen, Anh hoặc Mỹ còn hiệu lực, du khách được miễn visa vào Albania trong thời gian tối đa 90 ngày. Đây là chính sách mở rộng rất có lợi, tạo điều kiện cho những ai đang có kế hoạch du lịch nhiều nước châu Âu kết hợp.

Người Albania nói tiếng Albania, tuy nhiên giới trẻ và người làm du lịch nói tiếng Anh khá phổ biến, đặc biệt ở các thành phố lớn. Người dân nơi đây thân thiện, cởi mở và thường sẵn sàng hỗ trợ nếu du khách cần hỏi đường hay nhờ tư vấn.

Về đi lại, du khách có thể sử dụng các tuyến xe khách liên tỉnh, thuê xe riêng nếu quen chạy xe châu Âu, hoặc đi theo tour ngắn từ Tirana. Một số hành trình như Tirana – Berat – Riviera – Butrint – Gjirokastër – Tirana hoàn toàn có thể hoàn tất trong 5–7 ngày, với quãng đường không quá dài.

Du khách có thể tự thuê xe cho hành trình của mình (Ảnh Salt Inour Hair)

Ẩm thực Albania khá dễ ăn với người Việt. Ngoài các món mặn như thịt hầm, phô mai nướng, byrek (bánh ngàn lớp nhân rau), du khách còn có thể thưởng thức các món cơm, cá biển, hoặc rau trộn với gia vị Địa Trung Hải. Nếu ghé các vùng nông thôn, đừng quên thử rượu mận hoặc rakia – loại rượu mạnh truyền thống được người dân địa phương ủ tại nhà.

Không quá xô bồ, không đắt đỏ, lại vẫn mang đậm dấu ấn phương Tây – Albania thực sự là viên ngọc ẩn giữa lòng Balkan đang chờ được khám phá. Đất nước châu Âu bé nhỏ dần trở thành điểm đến yêu thích các tín đồ du lịch bụi.