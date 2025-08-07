Khách quốc tế đến Việt Nam: Trung Quốc số 1, Hàn Quốc số 2

Cục Thống kê nhận định, chính sách thị thực thuận lợi , các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh cùng với các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc đã thu hút khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng.

Tháng 7, khách quốc tế đến nước ta đạt 1,56 triệu lượt người, tăng 6,8% so với tháng trước và tăng 35,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,23 triệu lượt người, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này gần bằng mức 12,6 triệu của cả năm 2023, khi ngành du lịch bắt đầu hồi phục sau đại dịch COVID-19.

Việt Nam đón hơn 12 triệu lượt khách quốc tế sau 7 tháng.

Trong 7 tháng, khách đến bằng đường hàng không đạt 10,4 triệu lượt người, chiếm 85,1%. Đường bộ ghi nhận 1,6 triệu lượt khách, chiếm 13,4%, còn lại là đường biển.

Xét theo thị trường, Trung Quốc tiếp tục là quốc gia gửi khách lớn nhất đến Việt Nam với 3,1 triệu lượt, chiếm 25,5% tổng lượng khách quốc tế.

Hàn Quốc xếp thứ hai với 2,5 triệu lượt, tương đương 20,7%. Các thị trường tiếp theo bao gồm Đài Loan (Trung Quốc) 737.000 lượt, Mỹ 522.000 lượt và Nhật Bản 380.000 lượt. Top 10 thị trường lớn nhất còn có Campuchia, Ấn Độ, Australia, Nga và Malaysia.

Hoạt động thương mại, du lịch duy trì tăng trưởng tích cực cũng tác động đến tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước, ước đạt 576,4 nghìn tỷ đồng. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 16,3%, du lịch lữ hành tăng 12,6%.

Tính chung 7 tháng, doanh thu bán lẻ, dịch vụ đạt gần 4 triệu tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 15% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 20%. Một số tỉnh thành ghi nhận mức tăng cao, như TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hà Nội, Hải Phòng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 226, trong đó, phấn đấu cả năm đạt ít nhất 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế , 150 triệu lượt khách du lịch nội địa.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương được giao đẩy mạnh xúc tiến du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao cho từng mùa du lịch, địa bàn trọng điểm, khai thác hiệu quả mùa du lịch quốc tế và trong nước, nâng cao trải nghiệm và tăng mức chi tiêu trung bình của khách du lịch.

Chính phủ yêu cầu tăng cường kiểm tra, quản lý thị trường, giá cả dịch vụ lưu trú, ăn uống , vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là tại các địa bàn du lịch trọng điểm; tăng cường liên kết trong phát triển du lịch, kết hợp du lịch với tiêu dùng các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương.

Bộ Công an, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng chính sách thị thực thuận tiện, linh hoạt cho khách du lịch, cải tiến thủ tục xét duyệt thị thực cho khách du lịch nhập cảnh vào Việt Nam.