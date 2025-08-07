Vietnam Airlines bán 10 USD cho 1 giờ sử dụng internet trên máy bay, các hãng bay khác bán giá nào?

Từ ngày 8/5, Vietnam Airlines bắt đầu phát triển khai thử nghiệm dịch vụ kết nối Internet trên máy bay.

﻿Dịch vụ Internet trên máy bay cho phép hành khách truy cập mạng ngay trong trình điều hành bay thông qua thiết bị cá nhân, kết nối qua Wifi.

Trên đường bay quốc tế, hãng cung cấp ba gói dịch vụ bao gồm gói tin nhắn giá 5 USD (khoảng 130.000 đồng) cho phép nhắn tin không giới hạn, gói duyệt web trong một giờ giá 10 USD (khoảng 260.000 đồng) và gói duyệt web không giới hạn chuyến bay giá 20 USD (khoảng 520.000 đồng). Việc lựa chọn và thanh toán được thực hiện trực tiếp trong chuyến đi.

Đối với nội địa các chuyến đi, hệ thống thanh toán đang trong quá trình hoàn thiện. Dịch vụ sẽ được phát triển khi hệ thống được chuẩn hóa tại thị trường trong nước.

Trong giai đoạn đầu, Vietnam Airlines áp dụng chính sách miễn phí gói trình duyệt web không giới hạn cho hành khách hạng thương gia và tặng 15 phút tin nhắn miễn phí qua các ứng dụng như Zalo, Viber, WhatsApp… cho tất cả hành khách, kể cả trên các chuyến bay nội địa.

﻿Việc cung cấp dịch vụ Internet trên máy bay đã được nhiều hãng hàng không trên quốc tế triển khai.

Nhiều hãng dùng việc này để thu hút thêm hội viên. ﻿Ví dụ như Delta Air Lines, hãng cung cấp Wi-Fi miễn phí cho tất cả thành viên của chương trình SkyMiles.

Tương tự, Singapore Airlines cũng cung cấp Wi-Fi miễn phí không giới hạn cho thành viên KrisFlyer. Những hành khách không phải là thành viên có thể mua các gói trả phí với giá 3,99 USD cho một giờ, 8,99 USD cho ba giờ, hoặc 15,99 USD cho cả chuyến bay.

Air France đã công bố kế hoạch cung cấp dịch vụ Wi-Fi Starlink miễn phí cho tất cả hành khách trên mọi chuyến bay. Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí trên tất cả các khoang hành khách, sẽ được hành khách truy cập bằng cách đăng nhập vào tài khoản Flying Blue của họ. Trong giai đoạn chuyển tiếp này, hãng sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ kết nối trên các máy bay chưa được trang bị, bao gồm "Message Pass" miễn phí cho hội viên Flying Blue và một ưu đãi trả phí đáp ứng các nhu cầu khác.

Qatar Airways đã trang bị Wi-Fi Starlink cho toàn bộ đội bay B777 và đang trang bị cho A350. Trên các máy bay chưa được nâng cấp, hãng vẫn cung cấp 1 giờ Wi-Fi miễn phí cho hội viên Privilege Club và Wi-Fi không giới hạn cho Student Club.﻿

Giống với Vietnam Airlines, Cathay Pacific cung cấp Wi-Fi miễn phí cho khách hàng ở khoang Hạng Nhất, Hạng Thương và hội viên Diamond. Các hành khách khác có những lựa chọn trả phí bao gồm gói tin nhắn giá 3,95 USD, gói truy cập internet một giờ giá 9,95 USD, hoặc gói cả chuyến bay với giá 12,95 USD cho thời gian bay dưới sáu tiếng và từ 19,95 đến 24,95 USD cho thời gian dài hơn.

Tương tự, Emirates cũng miễn phí Wi-Fi cho hội viên Emirates Skywards khi bay Hạng Nhất hoặc Hạng Thương gia và hội viên Emirates Skywards hạng Platinum. Hãng bay bán các gói trả phí cho những người khác, bao gồm gói tin nhắn từ 2,99 USD ‑ 5,99 USD tùy theo độ dài của chuyến bay và gói internet 9,99 USD cho 30 phút truy cập không giới hạn dữ liệu và 9,99 USD ‑ 19,99 USD tùy theo độ dài của chuyến bay.

Lufthansa áp dụng dịch vụ nhắn tin miễn phí, không giới hạn trên cổng thông tin FlyNet cho thành viên Travel ID và Miles & More. Trên chặng bay ngắn, Lufthansa bán gói nhắn tin có giá 3 EUR cho khách hàng thường và gói sử dụng internet giá 6 EUR (chuyến bay kéo dài tới 90 phút) hoặc 8 EUR (chuyến bay kéo dài hơn 90 phút). Trên chặng dài, các gói truy cập internet có giá từ 15 EUR cho hai giờ đến 25 EUR cho cả chuyến bay.

United Airlines tính phí 8 USD (cho thành viên MileagePlus) và 10 USD (cho khách khác) trên các chuyến bay nội địa và chặng ngắn. Các chuyến bay quốc tế dài hơn có mức giá khác nhau tùy chặng. Hãng cũng có gói thuê bao theo tháng từ 49 USD.

EVA Air hiện đang cung cấp Wi-Fi miễn phí không giới hạn cho tất cả khách hàng trong thời gian khuyến mại. Khi không có khuyến mãi, hãng áp dụng mô hình bán theo dung lượng dữ liệu, ví dụ như gói "Lite Messaging Plan" 30MB có giá 4.95 USD, trong khi các gói lớn hơn 100MB, 300MB và không giới hạn có giá lần lượt là 14,95 USD, 29,95 USD và 39,95 USD. Sau giai đoạn khuyến mãi, hãng sẽ chuyển sang chính sách miễn phí cho khách Hạng thương gia và hội viên thân thiết.