Ngọc Kem và Con Cò Đây "oanh tạc" Cần Thơ, khuấy động cỡ nào mà người dân phải bật cười?

Tập đầu tiên của mini series Ngôi Sao Đặc Sản trong khuôn khổ Here We Go 2025 đã mở màn bằng một chuyến đi “khuấy động” đúng nghĩa: sôi động, hài hước nhưng vẫn đầy cảm xúc. Giữa sông nước mênh mang, âm thanh từ những con thuyền nhỏ len lỏi như tiếng thì thầm của miền Tây sông nước. Ấy vậy mà trong cái không gian tưởng chừng chỉ dành cho sự chậm rãi ấy, bỗng vang lên tiếng cười lanh lảnh, lời chào rộn ràng, và cả những câu pha trò không thể “lầy lội” hơn của cặp đôi “năng lượng cao” - Ngọc Kem và Con Cò Đây.

Cặp đôi “năng lượng cao” - Ngọc Kem và Con Cò Đây đã đến Cần Thơ

Vừa đặt chân tới Cần Thơ, Ngọc Kem và Con Cò Đây đã được "thả" ngay vào chợ nổi Cái Răng - nơi lưu giữ nét văn hóa giao thương độc đáo của người miền Tây. Ngồi trên chiếc ghe nhỏ xuôi theo dòng nước, cả hai liên tục vẫy chào những người dân buôn bán trên sông, và đáp lại là hàng loạt nụ cười hiền hậu cùng những lời hỏi han đậm chất phương Nam. Người dân ở đây có lẽ cũng bất ngờ không kém, bởi chẳng mấy khi được chứng kiến một cặp khách "lắm chiêu" đến vậy: trò chuyện duyên dáng, hài hước, không ngại pha trò hay chọc ghẹo các "bà chủ nhà hàng" trên sông.

Con Cò Đây đã gọi những con thuyền bán hủ tiếu, bánh canh, trái cây là "nhà hàng" - những "nhà hàng" mộc mạc, đơn sơ, không menu, không bàn ghế, nhưng có đầy đủ hương vị và cả cái tình của người miền Tây. Ngọc Kem không giấu được sự bất ngờ khi thưởng thức tô hủ tiếu thơm lừng ngay giữa sóng nước.

Tô hủ tiếu ấy không chỉ là một món ăn ngon, mà còn là cửa ngõ đưa hai bạn trẻ chạm vào cuộc sống thường nhật của người dân nơi đây. Nghe người bán kể rằng họ phải dậy từ 2h sáng, chèo thuyền từ sớm để nấu nước lèo, chuẩn bị đồ ăn cho kịp giờ khách, Ngọc Kem và Con Cò Đây không giấu nổi sự cảm phục. Không chỉ ăn, họ còn xin được… vào bếp. Ngọc Kem thử chan nước lèo ngay trên chiếc thuyền chòng chành, trải nghiệm làm một "bà chủ" trên chợ nổi đích thực.

Trải nghiệm ăn hủ tiếu trên sông Cần Thơ

Rời chợ nổi, hành trình tiếp tục đưa cặp đôi tới những quán ăn đậm chất miền Tây, thưởng thức lẩu mắm đậm đà, cá nướng trui thơm phức hay tôm chiên giòn rụm. Đồng hành xuyên suốt hành trình với cặp đôi này là chiếc xe VinFast VF 3.

Sự linh hoạt của VinFast VF 3 đã giúp cả hai di chuyển dễ dàng khắp các nẻo đường Cần Thơ, kể cả những đoạn đường đất nhỏ ven sông. Con Cò Đây tỏ ra thích thú khi chiếc xe giúp họ di chuyển an toàn, thoải mái vi vu dưới cái nắng gắt của Cần Thơ. Trong khi đó, Ngọc Kem lại quan tâm tới sự nhỏ gọn mà bền bỉ của chiếc xe, 1 lần sạc có thể chạy 215km, nhờ thế mà họ có thể vi vu cả ngày khắp thành phố Cần Thơ mà vẫn chưa phải dừng lại sạc.

Và cũng chính nhờ chiếc xe nhỏ xinh ấy, cả hai đã đến được điểm nhấn của chuyến đi: lò hủ tiếu truyền thống của cô chú Chín Của.

"Nhân vật" đồng hành cùng cặp đôi suốt hành trình

Đi nếm thử các món ăn đậm chất miền Tây, đặc biệt không thể quên lẩu mắm

Tại đây, Ngọc Kem và Con Cò Đây được hướng dẫn tráng bánh, cắt sợi, đem phơi và gỡ từng miếng hủ tiếu khô - những công đoạn nghe qua tưởng đơn giản, nhưng khi bắt tay vào làm mới biết mệt nhọc đến thế nào. Tay lóng ngóng, mồ hôi lấm lem, nhưng ánh mắt của cả hai lại ánh lên sự hứng khởi và trân trọng. Họ không chỉ làm để quay video hay "check-in", mà làm để thật sự hiểu - hiểu một món ăn, hiểu công sức đằng sau nó và hiểu cả con người gìn giữ món ấy mỗi ngày. Cũng nhờ thế, họ mới thêm hiểu rằng, chỉ một sợi hủ tiếu thôi mà cũng gói ghém biết bao công sức, ký ức và cả một vùng đất. Đó cũng là một thông điệp tinh thần mà Here We Go 2025 muốn gửi gắm: Đi để hiểu, chạm để thương, sống để kết nối với những giá trị xưa cũ mà hiện đại chưa chắc thay thế được.

Trải nghiệm tự tay làm hủ tiếu

Cần Thơ không phải là một cái tên quá xa lạ trên bản đồ du lịch Việt, nhưng cũng không phải ai từng đến đây đều kịp cảm hết cái tình, cái "chậm" rất riêng của vùng đất này. Nét đặc trưng không nằm ở sự hào nhoáng mà ở những trải nghiệm thật – như uống nước dừa trên ghe, ăn sáng giữa sông, hay nghe một cô bán trái cây kể chuyện đời bằng giọng miền Tây mộc mạc.

Đây cũng là điểm đặc biệt mà Ngôi Sao Đặc Sản muốn nhấn mạnh: Du lịch không chỉ là "đi" để tiêu tiền hay đổi gió, mà là "ở" - ở lại một chút trong tâm trí người trẻ bằng những trải nghiệm thật sự sống động và đáng nhớ.

Không chỉ đơn thuần là một cuộc thi du lịch, Here We Go qua năm tháng đã trở thành một biểu tượng truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về lối sống trải nghiệm và kết nối. Năm 2025, với mini series Ngôi Sao Đặc Sản, chương trình không chỉ "đi để biết" mà còn "chạm để hiểu", để rồi từ đó, mỗi người trẻ khi đi qua một vùng đất nào đó, đều có thể lưu lại trong lòng mình một điều gì đó không thể quên.